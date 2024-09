L’acte sexuel que presque TOUT LE MONDE (y compris Katy Perry et Michael Douglas) pratique pourrait alimenter l’augmentation du cancer de la gorge – comme le révèle Jamie Theakston sur son diagnostic

Le Royaume-Uni et les États-Unis souffrent d’une « épidémie » de cancer de la gorge, et de plus en plus de personnes sont diagnostiquées chaque année.

Mais les médecins ne blâment pas seulement le tabagisme, ils pensent également que le sexe oral – sous toutes ses formes – pourrait en être la cause.

Cela survient alors que le présentateur de Heart Radio, Jamie Theakston, 53 ans, a révélé qu’il souffrait d’un cancer du larynx de stade 1 après que les auditeurs aient remarqué que quelque chose n’allait pas avec sa voix.

Il y a environ 12 800 nouveaux cancers de la tête et du cou au Royaume-Uni chaque année et environ 71 100 aux États-Unis.

Depuis le début des années 1990, les taux d’incidence du cancer ont augmenté de plus d’un tiers (35 %) au Royaume-Uni, selon Cancer Research.

Les médecins affirment que le virus du papillome humain (VPH), un virus normalement inoffensif qui se transmet par voie sexuelle et par contact cutané, pourrait être à l’origine de cette augmentation.

Jamie Theakston a révélé mardi qu’il avait un cancer et a déclaré qu’il faisait une pause dans son travail à Heart Radio alors que sa co-star Amanda Holden faisait le point sur sa santé.

Le Dr Hisham Mehanna, de l’Université de Birmingham au Royaume-Uni, a déclaré que 70 % des cas de cancer de la gorge sont causés par le VPH, qui a été associé à de multiples formes de cancer.

Il a déclaré que les personnes ayant plusieurs partenaires sexuels oraux ont un risque jusqu’à neuf fois plus élevé de développer un cancer de la gorge, également connu sous le nom de cancer oropharyngé.

Il a écrit dans La Conversation qu’il y a eu une « augmentation rapide du cancer de la gorge en Occident » à un point que certains ont qualifié d’« épidémie ».

Selon les recherches, environ huit personnes sur dix seront porteuses du VPH sur leur corps à un moment donné, et environ un tiers de la population sera infectée à un moment donné.

On le trouve le plus souvent sur et autour des organes génitaux et il ne cause généralement aucun problème : le virus est donc considéré comme si inoffensif que le système immunitaire n’essaie pas naturellement de le combattre.

Cependant, pour des raisons qui ne sont pas entièrement comprises, le virus peut envahir les tissus du corps et déclencher des changements cellulaires qui conduisent au cancer.

Il existe plus de 150 types de VPH, mais seuls 12 d’entre eux peuvent provoquer un cancer. Les VPH 16 et 18 sont les souches à haut risque les plus courantes pouvant provoquer un cancer de l’oropharynx.

Ces données montrent qu’au Royaume-Uni, les cas de cancer de la gorge ont tendance à augmenter, tout comme aux États-Unis.

Il a été démontré que la contamination par le virus augmente le risque de plusieurs cancers, notamment ceux du col de l’utérus, de la bouche, de l’anus, du pénis et du vagin.

Le vaccin contre le VPH, proposé à tous les écoliers de 12 et 13 ans, a réduit de plus de moitié les taux de cancers de la tête et du cou, selon une nouvelle étude

Les médecins ont découvert que le sexe oral est le plus grand facteur de risque pour ce type de cancer, devant le tabagisme, la consommation d’alcool et une alimentation malsaine.

En effet, ces actes peuvent entraîner une infection au VPH au fond de la gorge ou près des amygdales.

Les cancers de l’oropharynx touchent davantage les hommes que les femmes, mais on ne sait pas clairement si le cunnilingus (le sexe oral pratiqué sur une femme) est plus risqué en termes de transmission du VPH que la fellation (le sexe oral pratiqué sur un homme).

Les recherches montrent que l’écrasante majorité des femmes (85,4 %) pratiquent le sexe oral pendant les rapports intimes.

La pop star Katy Perry a récemment admis avoir commis cet acte.

La chanteuse de « Firework », mariée à l’acteur britannique Orlando Bloom, a déclaré au podcast « Call Her Daddy » : « Si je descends et que la cuisine est propre, et que vous avez tout fait, et que vous avez fait toute la vaisselle, et que vous avez fermé toutes les portes du garde-manger, vous feriez mieux d’être prête à vous faire sucer la bite. »

La légende hollywoodienne Michael Douglas a révélé en 2013 que son diagnostic de cancer de la bouche était probablement dû à des relations sexuelles orales.

La star de Liaison fatale et Basic Instinct, aujourd’hui âgée de 79 ans, qui est mariée à l’actrice galloise Catherine Zeta-Jones, 54 ans, a été traitée avec succès et n’a toujours pas de cancer.

Il existe un vaccin contre le VPH. Il est efficace à plus de 80 % et est disponible dans la plupart des pays développés.

Il s’agit d’un vaccin à deux doses destiné aux enfants âgés de 11 à 12 ans. Les injections sont administrées à 12 mois d’intervalle.

Pour les personnes qui ont raté cette période, une injection de trois doses est disponible pour les personnes âgées de 15 à 26 ans.

Le vaccin est proposé aux filles en Angleterre et au Pays de Galles depuis septembre 2008 avant d’être élargi aux garçons en 2019.

Mais le vaccin ne contribue pas seulement à prévenir le cancer du col de l’utérus, il s’est également avéré efficace en réduisant les taux de cancers de la tête et du cou.

La légende hollywoodienne Michael Douglas a révélé en 2013 que son diagnostic de cancer de la bouche était probablement dû à des relations sexuelles orales. Sur la photo ci-dessus avec sa femme Catherine Zeta-Jones en 2021.

Les taux sont passés de 6,3 cas à 2,8 cas pour 100 000 hommes, selon une étude portant sur plus de 5 millions d’hommes et de femmes aux États-Unis.

Commentant la nouvelle selon laquelle le présentateur Jamie Theakston a été diagnostiqué d’un cancer du larynx de stade 1 après que les fans ont remarqué un changement dans sa voix, le directeur clinique national du cancer du NHS England, le professeur Peter Johnson, a déclaré : « Bien que tout diagnostic de cancer soit intimidant, il est vraiment positif que celui de Jamie ait été détecté tôt.

« Parler du cancer et de la façon d’en repérer les signes et les symptômes permet de sauver des vies, car la détection précoce du cancer donne aux personnes les meilleures chances de succès du traitement.

« Une personne sur deux développera une forme de cancer au cours de sa vie. Mais grâce aux progrès continus, davantage de cancers sont désormais diagnostiqués à un stade précoce que jamais auparavant et les taux de survie sont à un niveau record. J’encourage donc toute personne à consulter son médecin généraliste si elle présente des symptômes inquiétants et à prendre rendez-vous pour un dépistage lorsqu’elle en reçoit un. »