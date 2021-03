Lorsque Jade Goody est décédée d’un cancer du col de l’utérus il y a 12 ans aujourd’hui, sa principale préoccupation était de protéger ses fils bien-aimés du chagrin.

Jade et son ex Jeff Brazier étaient des parents dévoués à leurs garçons, Bobby et Freddie, qui n’avaient que cinq et quatre ans lorsqu’elle s’est échappée le 22 mars 2009 – Fête des mères.

Même si leur relation n’avait pas fonctionné, le couple avait travaillé dur pour rester en bons termes pour le bien de leurs deux jeunes fils.

Et quand Jade a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus, Jeff s’est assuré de faire tout ce qu’il pouvait pour rendre ses derniers jours aussi faciles que possible – tant pour elle que pour leurs fils.

Jade n’avait que 27 ans lorsqu’elle a perdu sa tragique bataille contre le cancer après s’être fait connaître en tant que star de la troisième série de Big Brother.

Bien qu’elle n’ait pas gagné, Jade a continué à gagner des millions grâce à ses gammes de parfums, ses apparitions publiques et ses émissions de télévision.







(Image: Association de la presse)



Mais en août 2008, alors qu’elle apparaissait dans la version indienne de Big Brother, Jade a appris la terrible nouvelle qu’elle avait un cancer.

À des milliers de kilomètres de chez elle et sans ses proches, la jeune star avait le cœur brisé – mais déterminée à lutter contre la maladie.

Jade souffrait de symptômes depuis des mois, mais les médecins lui avaient dit qu’elle était prête à voler, ce qui rendait son diagnostic encore plus déchirant.

À l’époque, elle a dit: « J’ai demandé au médecin dans quel hôpital je suis né. Quand il a bien répondu, j’ai pensé: » Oh mon Dieu, c’est réel. «

«Puis il a dit: ‘Jade, tu as un cancer.’ La dernière chose à laquelle je m’attendais sur cette planète était qu’ils me le disaient.









« Je savais que ce n’était pas une blague à l’époque. Mon cœur se serra. »

Jade a immédiatement quitté la maison et s’est envolée pour le Royaume-Uni, où elle a appris la terrible nouvelle qu’elle souffrait d’un cancer depuis deux ans.

Sa tumeur avait la taille d’une mandarine et avait détruit plus de la moitié de son utérus.

Même avec une hystérectomie et une année de chimiothérapie exténuante, la star de télé-réalité a appris que ses chances de survivre à la maladie mortelle n’étaient que de 50%.

Mais elle a reçu un deuxième coup cruel lorsque les chirurgiens ont découvert que son cancer s’était déjà propagé et qu’ils ne pouvaient plus rien faire.

Jade était déterminée à ne pas abandonner et a dit aux médecins de ne jamais lui dire à quel point le pronostic était vraiment sérieux.

Des scènes déchirantes de son émission de télé-réalité, qui documentaient son combat courageux, la montraient du mal à accepter les effets secondaires de la chimiothérapie, y compris la perte de cheveux.







(Image: WireImage)



Et elle a dit à Philip Schofield sur This Morning: « Je veux juste continuer à être normal pour les garçons et pour moi-même et je suis assez naïf avec tout le problème du cancer.

«Je n’ai fait aucune recherche ou quoi que ce soit et je ne veux pas savoir. Je sais seulement ce que j’ai besoin de savoir, c’est-à-dire mon médicament et c’est ça, c’est à ce moment que je vais mieux.

« Je ne veux pas connaître les tenants et les aboutissants et parce que c’est trop pour mon cerveau de le comprendre. C’est vraiment le cas. »

Mais à la Saint-Valentin 2009, les médecins n’avaient d’autre choix que de dire à Jade qu’elle était mourante.

Le cancer s’était propagé au foie, aux intestins et à l’aine.

À l’époque, Jade a déclaré: « Je ne pouvais pas respirer quand ils m’ont dit. J’ai juste crié et pleuré et j’ai dit: » Personne ne peut rien faire pour m’aider « .

«Il y a quelques semaines, quand ils m’ont dit pour la première fois que la chimiothérapie n’avait pas fonctionné, ils ont dit que ce n’était pas forcément la fin.







(Image: Getty)



« Je sais qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour m’aider et je leur en suis reconnaissant. Mais j’ai vraiment pensé que je pourrais être bien. »

Jade était déterminée à passer ses derniers jours avec ses fils bien-aimés, Freddie et Bobby, ainsi que sa mère Jackiey et son mari, Jack Tweed, à la maison.

Et même au cours de ses dernières 48 heures, le dévouement de la star de la télé-réalité envers ses jeunes fils a brillé.

À peine 48 heures avant sa mort, alors que Jade commençait à perdre conscience, elle a entendu son fils Bobby, alors âgé de cinq ans, pleurer dans son sommeil.

Avec une force de volonté incroyable, et contre l’avis de ses médecins, Jade a réussi à se tirer du lit pour aller vers son fils.

Elle posa courageusement Bobby sur son dos et monta les escaliers avec lui.

Un ami proche, Kevin Adams, a déclaré au Sun: «Elle ne mangeait pas et le médecin a déclaré que sa santé se détériorait rapidement.

« Mais cette nuit-là, Jade s’est levé, est monté à l’étage et a tiré [Bobby] sur son dos et l’a amené à son lit d’hôpital.









«Le lendemain, j’ai raconté au médecin ce qui s’était passé et elle a dit:« Aucune Jade n’a la force de le faire parce que tout dans son corps échoue ».

« Je lui ai dit que je l’avais vu de mes propres yeux. Elle a pu le faire parce que ces enfants comptaient tout pour elle. Ce souvenir vivra avec moi pour toujours, c’est si spécial pour moi. »

Malgré tout ce qu’elle avait traversé, dans les derniers jours de Jade, elle et le père de ses fils, Jeff Brazier a co-écrit un scénario sur la façon dont elle deviendrait une star dans le ciel qu’ils pourraient toujours voir.

Jade a gentiment prononcé le discours à ses garçons seuls dans son lit d’hôpital pendant que Jeff attendait dans une pièce latérale pour réconforter leurs fils et s’assurer qu’ils comprenaient.

Il a déclaré au magazine You de Mail on Sunday: «Elle ne voulait pas leur dire, mais elle savait qu’elle devait le faire parce qu’elle voulait qu’ils sachent la vérité.

«Cette pensée me fait toujours pleurer. Nos pauvres garçons, Pauvre Jade.

Alors que son état se détériorait, elle et ses garçons ont été baptisés à la chapelle de l’hôpital, Jade étant reliée à un goutte-à-goutte et portant une blouse d’hôpital, capable de rester éveillée pendant quelques minutes.

Avec la fin approchant, elle est retournée chez elle dans l’Essex, où son mari Jack dormait par terre près de son lit alors qu’elle dérivait dans et hors de la conscience.

Se rappelant ses derniers jours, il a dit que Jade se réveillait parfois et pensait qu’elle allaitait un bébé.

Il a dit: «Elle me disait de me taire pour que je ne réveille pas le bébé. J’avais l’habitude de l’accepter et de faire semblant de prendre le bébé et d’appeler Jackiey et de faire semblant de lui donner le bébé.

«Je demandais alors à Jade si elle allait bien et elle disait: ‘Oui c’est bien, maintenant je peux dormir.' »

Jade est morte dans son sommeil aux premières heures du 22 mars – Fête des mères.

Mais son héritage a perduré, le nombre de femmes ayant subi des tests de frottis augmentant de 12% après son décès.