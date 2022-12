“L’acte d’humanité” de l’Indonésie après le sauvetage de bateaux

“Ainsi, lorsque nous avons reçu des informations indiquant qu’il se trouvait quelque part près de la côte thaïlandaise, nous avons approché les autorités pour leur demander de l’aide, puis lorsqu’il se dirigeait vers l’Indonésie et la Malaisie, nous avons fait de même. Un homme rohingya se fait prendre en photo alors qu’il est enregistré dans un refuge temporaire à Pidie, dans la province indonésienne d’Aceh. Le crédit:PA “Après une panne de moteur et qu’il dérivait dans la mer, il y a eu des rapports selon lesquels ce bateau aurait été repéré près des eaux indiennes et nous nous sommes approchés et leur avons également demandé et nous avons également été en contact avec les autorités du Sri Lanka.” Le Sri Lanka est venu en aide à un autre bateau, tandis que l’Indonésie a sauvé plus de 200 vies en deux jours. “L’Indonésie s’est également avancée à la mi-novembre pour sauver également des personnes de deux autres bateaux”, a déclaré Baloch.

« Donc, actuellement, au moment où nous parlons, les seuls pays de la région qui ont agi sont l’Indonésie, en grand nombre, et le Sri Lanka également. Chargement “C’est un acte de soutien à l’humanité – il n’y a pas d’autre moyen de le décrire.” Lilianne Fan, présidente du groupe de travail Rohingya du réseau Asie-Pacifique pour les droits des réfugiés, a déclaré que les traversées maritimes étaient en augmentation. « Les Rohingyas se sont embarqués dans des voyages dangereux pendant des années pour échapper à la persécution systématique au Myanmar, et maintenant nous voyons aussi beaucoup fuir les camps de réfugiés au Bangladesh où les conditions se détériorent », a déclaré Fan.

« Cette année, cependant, nous constatons un nombre plus élevé et davantage de familles entières avec des hommes, des femmes et des enfants fuyant ensemble, poussés par la reprise du conflit dans l’État de Rakhine et l’insécurité croissante dans les camps de Cox’s Bazar. L’Indonésie, démocratie musulmane, est non partie à la convention internationale sur les réfugiés. Cela signifie que les quelque 14 000 réfugiés déjà dans le pays ont des droits limités, y compris aucun droit au travail. L’Australie, qui est signataire de la convention, a endigué le flux de réfugiés vers ses côtes en renvoyant des bateaux en mer, y compris vers l’Indonésie. Le Royaume-Uni tente d’imiter le succès de l’Australie en refusant la réinstallation aux réfugiés qui voyagent par bateau. Le gouvernement britannique a conclu un accord d’expulsion pour envoyer les demandeurs d’asile potentiels qui traversent la Manche au Rwanda pour y être réinstallés. Les deux pays affirment que le fait d’empêcher les passeurs de vendre des voyages en bateau dangereux sauve des vies.

Baloch a convenu que les bateaux en bois étaient des «pièges mortels» et que les passeurs ne se souciaient pas de la vie de leurs clients, mais a déclaré que le partage des responsabilités était le seul moyen de résoudre le problème dans la région asiatique. “Les pays et les États de la région ont des obligations internationales pour aider les personnes désespérées”, a-t-il déclaré. «Nous avons appelé les États à poursuivre les passeurs et les trafiquants d’êtres humains car ils sont responsables de mettre des gens sur ces bateaux pièges à mort, mais les victimes doivent être sauvées et sauver la vie humaine est l’acte le plus important. « La question des réfugiés et sauver des vies ne peut pas être laissée à un seul pays, cela doit être fait collectivement, ensemble dans la région. En 2018, plus de 730 000 musulmans rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin à la suite d’une répression militaire au Myanmar à majorité bouddhiste, qui comprenait des massacres et des viols.