L’acte de naissance de la fille d’Emma Stone révèle son nom | Nouvelles des gens

Washington: Emma Stone, la star du prochain film hollywoodien «Cruella», avait récemment donné naissance à une petite fille, dont elle avait gardé secret le nom jusqu’à présent.

Selon TMZ, l’acte de naissance d’Emma et de la fille de son mari, Dave McCary, révèle que le nouveau-né a été nommé Louise Jean McCary par ses parents.

La star de « La La Land », dont le nom complet est Emily Jean Stone, a nommé la petite fille en hommage au nom de sa propre grand-mère, Jean Louise.

Emma et Dave avaient accueilli leur premier enfant le 13 mars, mais ils ont gardé les détails au plus bas et on ne savait même pas depuis plusieurs jours qu’ils avaient une fille. Auparavant, une source avait dit à E! La nouvelle qu’Emma «profite pleinement» de son temps avec son petit.

L’initié proche d’Emma a expliqué: «Être enceinte et vivre la maternité a été une expérience incroyable qu’elle a adorée. Elle avait hâte de rencontrer le bébé et cela a été tout et plus encore. avec le bébé. «

Bien que la lauréate d’un Oscar soit surtout connue pour ses rôles dans des films comme «Easy A» et le prochain «Cruella», l’acteur «voulait être maman depuis longtemps et elle est naturelle».

La source a poursuivi: « Dave est un gars formidable et elle se sent tellement chanceuse de l’avoir rencontré et qu’ils puissent le faire ensemble. C’est un père formidable, très actif et aidant à chaque étape. »

Emma et Dave se sont mariés lors d’une cérémonie privée l’année dernière. Le couple a annoncé ses fiançailles sur Instagram en décembre 2019 avec une photo d’Emma portant une magnifique bague de fiançailles en perles de la créatrice Catbird.