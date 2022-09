Il n’y a rien de plus admirable que des gens qui sauvent la vie d’animaux par pur amour pour eux. Ces personnes donnent l’exemple à la société par leurs soins désintéressés et leur compassion. Un acte similaire a été vu récemment lorsque YouTuber Murliwale Hausla a sauvé un serpent. Ce serpent avait tué deux poules et avait également avalé leurs œufs. Sévèrement enragés par cela, les villageois étaient catégoriques pour tuer le serpent. Cependant, Murliwale est intervenu et a sauvé le serpent à temps. Plus tard, le serpent a également pu vomir les œufs.

La vidéo montre Murliwale protégeant le serpent des villageois, qui ont fait de nombreuses tentatives pour le tuer. Murliwale explique que pendant la mousson, les fosses aux serpents se remplissent d’eau et il leur devient difficile d’y vivre. Par conséquent, ils sont souvent vus dans les fermes, les maisons, etc.

Murliwale s’est ensuite rendu à la maison où le serpent avait tué des poules et a été piégé par les villageois. Il travaillait très prudemment et sortait les poules mortes à l’aide d’un outil. En faisant cela, on voit que le serpent essayait constamment de le mordre. Sans se laisser décourager par cela, Murliwale a également sorti le serpent en utilisant son outil.

Après cela, nous pouvons voir le serpent cracher les œufs. Des signes d’inconfort pouvaient être vus sur le visage du serpent. Il n’a pas été en mesure de digérer les œufs, ce qui a causé ce malaise. Enfin, lorsque le serpent a vomi les deux œufs, il a été soigneusement mis dans un sac par Murliwale. Impressionnés par les compétences de Murliwale, tous les villageois qui se trouvaient à proximité ont applaudi son courage. Cette vidéo a recueilli plus de 1 crore de vues.

Les fans de Murliwale étaient extrêmement satisfaits de sa bravoure et ont exprimé leur bonheur dans la section des commentaires. Un adepte a écrit que Murliwale devrait recevoir le prix Padma Bhushan l’année prochaine pour sa contribution à l’équilibre écologique. D’autres étaient heureux qu’il ait amassé plus de 7 millions d’abonnés sur sa chaîne.

