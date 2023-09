L’acte d’accusation pour crimes haineux indique que les Hells Angels ont attaqué trois hommes noirs à San Diego

SAN DIEGO (AP) — Dix-sept personnes ont été inculpées de diverses accusations impliquant une attaque contre trois hommes noirs par des membres du gang de motards Hells Angels à San Diego cette année, a annoncé lundi le bureau du procureur du comté de San Diego.

Les victimes, âgées de 19, 20 et 21 ans, ont été soudainement poursuivies et attaquées dans le quartier d’Ocean Beach à San Diego le 6 juin, soumises à un qualificatif raciste et on leur a dit qu’elles n’étaient pas à leur place, ont indiqué les procureurs dans un communiqué de presse.

L’un d’eux a échappé à sa blessure en courant, un autre a reçu des coups de poing, des coups de pied et a perdu connaissance, et le troisième a été poignardé à la poitrine par un chef des Hells Angels après avoir été battu par d’autres motards, mais a survécu, ont indiqué les procureurs.

Le 5 septembre, un grand jury a inculpé 14 personnes pour avoir prétendument participé à l’agression, alléguant notamment qu’elle aurait été menée en association avec un gang criminel de rue. Le grand jury a inclus des allégations de crimes de haine contre 11 des accusés.

L’accusation la plus grave, tentative de meurtre, a été portée contre le chef de gang présumé accusé des coups de couteau. Le grand jury a ajouté trois autres accusés pour complicité après coup pour avoir prétendument aidé à éloigner le leader de la scène.

« Dans le comté de San Diego, nous ne pouvons pas tolérer et ne tolérerons pas la violence et le racisme de quelque nature que ce soit, et encore moins des crimes comme cette attaque haineuse, vicieuse et non provoquée », a déclaré le procureur Summer Stephan dans un communiqué.

Les 17 accusés ont été arrêtés le 21 septembre et ont été traduits en justice lundi pour une série d’accusations passibles de peines allant de trois ans à la prison à vie. Le procès était fixé au 14 novembre.

