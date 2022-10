L’acte d’accusation indique qu’un ex-employé de la NSA pensait qu’il aidait la Russie

DENVER (AP) – Un ancien employé de l’Agence de sécurité nationale du Colorado accusé d’espionnage pensait qu’il envoyait des informations classifiées à la Russie alors qu’il parlait à un agent infiltré du FBI, selon des documents judiciaires publiés vendredi.

Jareh Sebastian Dalke est accusé de six chefs d’accusation de tentative de fournir des documents et des informations liés à la défense nationale à la Fédération de Russie, selon son acte d’accusation publié jeudi. Dalke, 30 ans, de Colorado Springs a été arrêté la semaine dernière.

Les informations qu’il est accusé d’avoir fournies comprennent une évaluation de la menace des capacités militaires offensives d’un pays étranger qui n’est pas nommé ainsi qu’une description des capacités de défense américaines sensibles, dont une partie concerne ce même pays étranger, selon l’acte d’accusation.

Dalke est représenté par des avocats du bureau du défenseur public fédéral, qui ne commente pas publiquement ses affaires.

Le vétéran de l’armée aurait dit à l’agent d’infiltration qu’il avait 237 000 dollars de dettes et qu’il avait décidé de travailler avec la Russie parce que son héritage “est lié à votre pays”.

Dalke a été arrêté le 28 septembre après que les autorités ont déclaré qu’il était arrivé à la gare du centre-ville de Denver avec un ordinateur portable et qu’il avait utilisé une connexion sécurisée mise en place par l’agent d’infiltration pour transférer des documents classifiés. Mais d’abord, il a envoyé une lettre de remerciement dans laquelle il a dit qu’il attendait “avec impatience notre amitié et notre bénéfice partagé”, selon l’acte d’accusation.

Dalke a travaillé pour la NSA, l’agence de renseignement américaine qui collecte et analyse les signaux provenant de sources étrangères et nationales à des fins de renseignement et de contre-espionnage, en tant que concepteur de la sécurité des systèmes d’information pendant moins d’un mois cet été, selon des documents judiciaires.

L’acte d’accusation suggérait qu’il avait peut-être accepté le poste dans le but de partager des informations classifiées.

Dans un e-mail avec l’agent d’infiltration, Dalke aurait déclaré qu’il avait postulé pour le poste parce qu’il avait “remis en question notre rôle dans les dommages causés au monde dans le passé et par un mélange de curiosité pour les secrets et de désir de provoquer le changement”.

Colleen Slevin, Associated Press