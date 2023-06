L’acte d’accusation de Trump non scellé: l’affaire des documents classifiés, expliquée

L’acte d’accusation de l’avocat spécial Jack Smith contre l’ancien président Donald Trump dans l’enquête sur les documents classifiés a été rendu public vendredi. C’est détaillé et accablant.

L’acte d’accusation allègue que, alors qu’il n’était pas en fonction, Trump a délibérément conservé de nombreux documents impliquant des secrets militaires, nucléaires et de renseignement. Cela fait valoir qu’il savait très bien que certaines de ces informations étaient classifiées.

Il contient une mine de détails probants attestant de l’intérêt intense de Trump pour ces documents et de sa profonde implication dans les discussions sur ce qu’il faut rendre au gouvernement. Et il raconte comment Trump aurait comploté pour cacher certains documents à ses propres avocats et au gouvernement.

Certaines de ces preuves reposent sur un enregistrement que le propre avocat de Trump, Evan Corcoran, a fait jusqu’à présent pour raconter l’affaire. Selon Corcoran, lors de discussions sur ce qu’il faut rendre au gouvernement, Trump lui a demandé : « N’est-ce pas mieux s’il n’y a pas de documents ?

Dans l’ensemble, l’équipe de Smith a accusé Trump de 37 chefs d’accusation, l’accusant de rétention non autorisée d’informations de défense, de complot pour entraver la justice, de rétention de documents gouvernementaux, de complot pour dissimuler des informations à un grand jury et de fausses déclarations au gouvernement. Ils ont également accusé l’assistant personnel de Trump, Walt Nauta, de six chefs d’accusation, l’accusant d’avoir fait de fausses déclarations au FBI et d’avoir conspiré avec Trump pour dissimuler des informations.

« Nos lois qui protègent les informations de défense nationale sont essentielles pour la sûreté et la sécurité des États-Unis et elles doivent être appliquées », a déclaré Smith dans une déclaration publique. « Les violations de ces lois mettent notre pays en danger. »

Certains mystères demeurent. L’acte d’accusation ne cherche pas à fournir une explication des motivations de Trump à conserver ces documents. Qu’essayait-il de faire ? Et ses descriptions des documents eux-mêmes restent assez vagues, car ils sont toujours classifiés – tous les détails, tels que les noms des pays concernés, sont expurgés.

Dans l’ensemble, cependant, l’acte d’accusation semble redoutable. Nous sommes encore loin de tout procès – qui aurait lieu en Floride sous la direction d’un juge potentiellement favorable à Trump – ou d’une condamnation. Mais les accusations s’ajoutent au danger juridique croissant de Trump, avec potentiellement plus à venir.

Quels documents Trump a-t-il conservés ?

Depuis la perquisition du FBI à Mar-a-Lago et l’affirmation du gouvernement selon laquelle ils y ont récupéré plus de 100 documents classifiés l’année dernière, un grand mystère a été de savoir exactement de quoi il s’agissait.

L’acte d’accusation de Smith n’a pas exactement clarifié cela, mais il a fourni plus de détails que nous n’en avions auparavant. Il énumère les grands domaines thématiques suivants couverts par les documents :

Capacités de défense et d’armement des États-Unis et des pays étrangers

Programmes nucléaires américains

Vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés face à une attaque militaire

Plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère

Cela semble être une chose assez sérieuse que le gouvernement préférerait ne pas avoir à Mar-a-Lago.

Smith a déposé des accusations distinctes contre Trump pour rétention non autorisée de chacun des 31 documents, qui reçoivent chacun une vague description.

Deux de ces descriptions mentionnent spécifiquement le mot « nucléaire ». Le chef 5 est un « document daté de juin 2020 concernant les capacités nucléaires d’un pays étranger ». Le chef 19 concerne un « document non daté concernant l’armement nucléaire des États-Unis ».

Vingt autres descriptions de documents incluent le mot « militaire ». Par exemple, le chef 11 concerne un « document non daté concernant la planification d’urgence militaire des États-Unis » et plusieurs autres descriptions concernent les « capacités militaires » ou « l’activité » de pays étrangers. D’autres documents proviennent de briefings de renseignement sur d’autres pays.

Il y a des indices sur deux documents plus spécifiques. L’une concernerait les tentatives de Trump de contester les affirmations dans la presse du président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley, selon lesquelles il aurait empêché Trump d’attaquer l’Iran. Lors d’une session enregistrée parlant avec plusieurs personnes le 21 juillet 2021, Trump a mentionné: «J’ai une grosse pile de papiers», est allé chercher quelque chose et a sorti un document qui, selon lui, réfute Milley.

« Secret, ce sont des informations secrètes », a déclaré Trump, selon l’acte d’accusation. « Regarde, regarde ça. Vous attaquez, et – » Plus tard, il a pensé que, » en tant que président, j’aurais pu le déclassifier « , mais » maintenant je ne peux pas « . Il a ajouté: « C’est encore un secret … N’est-ce pas intéressant? »

département de la Justice

Plus tard, selon l’acte d’accusation, Trump a déclaré à un membre du personnel de son comité d’action politique qu’une opération militaire dans un certain pays n’allait pas bien, a sorti une carte classifiée pour montrer le membre du personnel et a ajouté qu’il ne devrait pas la montrer. Selon le moment – ​​août ou septembre 2021 – le pays ici pourrait être l’Afghanistan.

Smith brosse un tableau de Trump profondément intéressé par ces documents

Alors que la plupart des détails des documents eux-mêmes restent obscurs, l’acte d’accusation brosse un tableau détaillé de Trump comme étant très impliqué avec eux – et avec des discussions sur la façon de répondre aux demandes du gouvernement de récupérer ces documents.

Ces demandes sont arrivées pour la première fois aux Archives nationales en 2021. Et l’acte d’accusation décrit comment Nauta, l’assistant personnel de Trump, a amené des boîtes Trump à sa résidence pour examen. « Il suit les boîtes, plus à suivre aujourd’hui pour savoir s’il veut passer plus aujourd’hui ou demain », a envoyé Nauta par SMS à un autre employé de Trump en janvier 2022. (Lorsqu’il a ensuite été interrogé par le FBI, Nauta leur a faussement dit qu’il ne ‘ rien de tout cela, selon l’acte d’accusation.)

Trump a renvoyé 15 boîtes de documents aux Archives nationales en janvier 2022. Dans ces boîtes, le gouvernement a trouvé 197 documents avec des marques de classification, et les responsables soupçonnaient Trump d’en avoir plus. Le ministère de la Justice s’est donc impliqué et, en mai 2022, il a envoyé une assignation à comparaître devant le grand jury au bureau de Trump, demandant tous les documents avec des marques de classification.

Trump a ensuite discuté de la manière de répondre avec deux de ses avocats, dont l’un était Evan Corcoran. Corcoran a ensuite enregistré un long mémo vocal relatant son travail sur l’affaire, que l’équipe de Smith a obtenu en citant «l’exemption pour fraude criminelle» au secret professionnel de l’avocat. (En gros, si vous utilisez votre avocat pour commettre un crime, le privilège ne s’applique pas.) ‘ai rien ici », et comment il a demandé,« N’est-ce pas mieux s’il n’y a pas de documents?

département de la Justice

Trump a prévu une date pour que Corcoran fouille dans toutes les autres boîtes de la salle de stockage. Mais avant cela, selon l’acte d’accusation, Trump a ordonné à Nauta de retirer 64 boîtes de cette pièce et de les apporter à sa résidence. Plus tard, Nauta a ramené 30 boîtes dans la salle de stockage. L’acte d’accusation implique qu’un grand nombre de documents n’ont pas été récupérés.

Cocoran a finalement fouillé la salle de stockage désormais moins encombrée et y a trouvé 38 documents classifiés. Selon son mémo vocal, lorsqu’il a discuté de ce qu’il fallait faire avec eux, Trump « a fait une drôle de motion » qu’il a interprétée comme une implication que « s’il y a quelque chose de vraiment mauvais là-dedans, comme, vous savez, arrachez-le », mais « il n’a pas dit ça.

département de la Justice

En juin 2022, les avocats de Trump ont soumis une déclaration au gouvernement affirmant qu’ils avaient mené une recherche diligente et renvoyé tous les documents classifiés. Mais le DOJ ne les croyait toujours pas – et ils avaient raison de ne pas le faire, comme l’a prouvé la perquisition du FBI en août 2022 à Mar-a-Lago. Au cours de cette perquisition, le FBI a saisi 102 documents avec des marques de classification. La plupart des accusations portées contre Trump qui citent des documents spécifiques proviennent de ce lot.

L’acte d’accusation ne présente pas une théorie des motivations de Trump

Depuis que le public a appris l’existence de cette enquête après la perquisition de Mar-a-Lago en août dernier, il y a eu beaucoup de spéculations sur la raison exacte pour laquelle Trump était si déterminé à conserver ces documents.

L’acte d’accusation ne fait pas grand-chose pour éclaircir cela. Elle établit qu’il a conservé les documents et qu’il était vivement intéressé à les conserver, mais elle n’essaie pas d’expliquer pourquoi. Peut-être que les procureurs présenteront davantage une théorie à ce sujet lors du procès.

Un rapport du Washington Post de l’année dernière affirmait que les enquêteurs avaient déterminé que son motif était « en grande partie son ego et le désir de conserver les matériaux comme trophées ou souvenirs », citant des personnes proches du dossier. L’acte d’accusation ne confirme pas catégoriquement cette affirmation, mais il ne présente rien non plus pour la réfuter.

En conséquence, certains des défenseurs de Trump se regroupent déjà autour d’une défense qui, hé, il ne les vendait pas ou ne les donnait pas, alors quel est le problème ? (Toute l’obstruction de l’enquête serait, je suppose, quelque chose comme une farce inoffensive, dans cette pensée.)

Première lecture de l’acte d’accusation et ma réaction est « C’est ça ? Le complot est avec l’aide qui a déplacé les cartons ? Aucun document n’a été vendu ou donné à des tiers qui ne sont pas ses proches employés ? » https://t.co/47bvO7H4yT – Hugh Hewitt (@hughhewitt) 9 juin 2023

Nous ne savons pas pourquoi Trump voulait garder les documents. Mais l’acte d’accusation allègue en termes clairs que Trump voulait agir comme si la loi ne s’appliquait pas à lui. Il s’avère que, sous l’avocat spécial Smith, c’était le cas.