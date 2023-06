L’acte d’accusation de Trump est « très, très accablant », déclare son ancien procureur général

Après un criminel de 37 chefs d’accusation accusation contre Donald Trump a été descellé vendredi, l’ancien procureur général de Trump, Bill Barr, a déclaré qu’il y avait des problèmes à venir pour l’espoir présidentiel républicain de 2024.

« Si même la moitié de cela est vrai, alors il est grillé », a déclaré Barr à « Fox News Sunday ». « C’est un acte d’accusation très détaillé, et c’est très, très accablant. Et cette idée de présenter Trump comme une victime ici, une victime d’une chasse aux sorcières, est ridicule. »

L’acte d’accusation a révélé des allégations selon lesquelles l’ancien président aurait délibérément conservé des centaines de documents gouvernementaux classifiés à son domicile en Floride et conspiré pour empêcher leur retour aux autorités américaines.

Le document de chargequi a été rendu public un jour après qu’un grand jury du tribunal de district américain de Miami a voté pour inculper Trump, a déclaré que les dossiers contenaient des informations sur les capacités de défense et d’armement des États-Unis et des pays étrangers, les programmes nucléaires américains et les « vulnérabilités potentielles du États-Unis et ses alliés à une attaque militaire. »

Trump a stocké ces documents classifiés dans des boîtes en carton dans une salle de bal, une salle de bain, une douche et un espace de bureau, ainsi que sa chambre et une salle de stockage dans son Mar-a-Lago Club à Palm Beach, en Floride, selon l’acte d’accusation.

Barr a déclaré que la façon dont Trump a stocké les documents à Mar-a-Lago serait suffisante pour faire trembler quiconque se soucie de la sécurité nationale.

« Il n’est pas une victime ici », a déclaré Barr. « Il avait totalement tort de dire qu’il avait le droit d’avoir ces documents. Ces documents sont parmi les secrets les plus sensibles que possède le pays. »

De nombreux républicains, dont le candidat à la présidence Vivek Ramaswamy, se sont ralliés à Trump à la suite de l’acte d’accusation.

Ramaswamy a déclaré qu’il pardonnerait à Trump s’il était élu, avant même que les détails de l’acte d’accusation ne soient publiés. Il a déclaré dimanche à « l’état de l’Union » de CNN qu’après avoir lu l’acte d’accusation, il est « encore plus convaincu qu’une grâce est la bonne réponse ».

Le président du pouvoir judiciaire de la Chambre, Jim Jordan, a déclaré dimanche que l’acte d’accusation était « aussi politique que possible ». Le républicain de l’Ohio a affirmé que Trump avait déclassifié les documents et pouvait les gérer à sa guise. Dana Bash de CNN a tenté à plusieurs reprises de faire pression sur Jordan pour obtenir des preuves que Trump avait déclassifié les documents.

« Je me fie à la parole du président, et il a dit qu’il l’avait fait », a déclaré Jordan.

Mais les responsables démocrates ont été moins indulgents et le sénateur Chris Coons du Delaware a déclaré dimanche qu' »aucun homme n’est au-dessus de la loi ».

« L’ancien président Trump n’a personne d’autre à blâmer que lui-même pour avoir été inculpé par le gouvernement fédéral », a-t-il déclaré à l’émission « This Week » d’ABC.