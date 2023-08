L’acte d’accusation de Trump apparaît comme une préoccupation centrale du GOP lors du débat électoral spécial de l’Utah

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

La colère frémissante de la droite à propos de l’inculpation de l’ancien président Donald Trump par le ministère américain de la Justice s’est manifestée lors d’un débat primaire républicain dans l’Utah, où les projets de démission du représentant américain Chris Stewart ont incité le gouverneur à convoquer une élection spéciale pour occuper son siège dans le 2e district du Congrès profondément conservateur de l’État.

Peu de lumière du jour a émergé entre deux républicains en lice pour remplacer le représentant américain démissionnaire Chris Stewart: l’ancien membre du Comité national républicain Bruce Hough et Celeste Maloy, une ancienne avocate du Congrès approuvée par Stewart.

Mais les questions des membres du public de droite dans la banlieue de Salt Lake City ont montré comment Trump – et les poursuites judiciaires contre lui – continuent d’être un sujet d’animation pour les électeurs.

Kathy Sorenson, de North Salt Lake, a demandé aux candidats comment ils travailleraient au Congrès pour éliminer ce qu’elle a appelé la corruption avec les principaux organismes d’application de la loi du gouvernement fédéral.

« Nous parlons du ministère de la Justice et du FBI qui sont hors de contrôle et très corrompus. Nous pouvons tous le voir. Je pense que c’est très dangereux pour notre pays », a déclaré Sorenson. « Pour moi, en tant que citoyen, je suis extrêmement contrarié et inquiet. Ils s’en prennent au côté républicain et nous ne pouvons rien faire.

Les inquiétudes de Sorenson et de plusieurs autres électeurs sont survenues un jour après que Trump a plaidé non coupable d’avoir tenté d’annuler les résultats de sa défaite électorale de 2020 et quelques jours après avoir été inculpé par l’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith. L’acte d’accusation, le troisième de Trump cette année, est le plus grave auquel il ait été confronté à ce jour, l’accusant d’avoir orchestré un stratagème pour bloquer le transfert pacifique du pouvoir.

Bien que l’Utah soit l’un des rares États dans lesquels une course fédérale est en cours en 2023, de telles questions pourraient s’avérer être un signe avant-coureur pour les candidats qui montent et descendent le ticket républicain de l’année prochaine, qui tentent de tracer des lignes fines entre l’adhésion à la loi et l’ordre et aliénant les partisans dévoués de Trump.

Maloy et Hough ont attaqué les actes d’accusation vendredi, Trump s’est vanté lors d’une apparition en Alabama que les actes d’accusation ont renforcé sa position dans les sondages et lui auraient finalement valu l’élection.

Maloy et Hough ont défendu les efforts des républicains de la Chambre pour repousser la « militarisation » du gouvernement, en particulier un sous-comité dirigé par le GOP enquêtant sur le ministère de la Justice. Comme de nombreux candidats républicains à l’échelle nationale, ils ont évité de donner des détails sur les événements qui ont suivi les élections de 2020 et ont plutôt parlé largement de l’état de droit et ont condamné l’enquête du département sur Trump comme étant sélective.

« Il y a un mépris flagrant pour l’égalité de traitement devant la loi. Je veux dire, regardez Hillary Clinton, Donald Trump puis Hunter Biden », a déclaré Hough, le père des vétérans de « Dancing With The Stars » Julianne et Derek Hough.

Maloy a déclaré que des questions sur le ministère de la Justice avaient été soulevées à plusieurs reprises pendant la campagne électorale et a émis l’hypothèse que la cause sous-jacente était la colère, en particulier de la part d’électeurs qui se sentent ignorés ou laissés pour compte.

Elle et Hough ont tous deux lié leur inimitié envers le ministère de la Justice à leurs soupçons plus larges concernant les agences gouvernementales démesurées, y compris celles qui supervisent les problèmes de terre et d’eau dans une grande partie de l’Utah.

« Le Congrès doit aller de l’avant et examiner tout ce que fait le FBI et retirer le financement de tout ce qu’il fait en dehors de sa juridiction », a déclaré Maloy.

Maloy et Hough partageaient également les mêmes idées sur les questions républicaines essentielles, notamment les dépenses gouvernementales, les politiques énergétiques et environnementales et l’aide militaire à l’Ukraine, qu’ils ont déclaré soutenir avec des garde-corps et une surveillance. Bien qu’une seule question du public vendredi ait abordé l’économie, Hough a déclaré que les préoccupations économiques dominaient ses conversations électorales avec les électeurs.

Le vainqueur de la primaire républicaine du 5 septembre succèdera probablement à Stewart pour représenter le 2e district du Congrès de l’Utah, une juridiction tentaculaire s’étendant de St. George au centre-ville de Salt Lake City que Stewart a remportée en 2022 de plus de 25 points de pourcentage.

Une annonce de démission inattendue en mai par Stewart, un républicain de six mandats et vétéran de l’US Air Force, a déclenché une bousculade pour occuper son siège. Les candidats ont navigué de différentes manières dans le système unique de convention primaire de l’Utah. Maloy est sorti vainqueur de la convention du Parti républicain de l’Utah en juin. Hough et l’ancienne sénatrice d’État Becky Edwards ont chacun recueilli 7 000 signatures pour se qualifier pour le scrutin primaire.

Le gagnant affrontera des candidats tiers et la sénatrice de l’État démocrate Kathleen Riebe.

Edwards n’a pas participé à l’événement de vendredi organisé par la campagne de Maloy car elle a déclaré que cela était en conflit avec son emploi du temps et n’avait pas été réglé à l’avance avec son équipe.

« Nous avons participé aux deux débats officiels du Parti républicain de l’Utah et ne serons présents à aucun des événements de campagne de notre adversaire », a déclaré le porte-parole de Maloy, Chelsea Robarge Fife.