L’acte d’accusation de Sean « Diddy » Combs allègue qu’il a utilisé le pouvoir pour bâtir un empire du crime sexuel

NEW YORK — Pendant 10 mois, des rumeurs, des poursuites judiciaires, des descentes des forces de l’ordre et des allégations croissantes d’abus sexuels généralisés ont entouré Sean « Diddy CombsL’empire commercial, le cachet culturel et l’image paternelle qu’il avait cultivés au cours des décennies qui ont suivi son accession au statut de jeune magnat du hip-hop dans les années 1990 ont commencé à s’éroder.

Mardi, ces ondulations se sont transformées en vague avec la révélation d’un acte d’accusation généralisé alléguant des années de trafic sexuel et complotpour lequel il a plaidé non coupable avant qu’un magistrat fédéral n’ordonne son incarcération sans caution en attendant son procès.

Le l’acte d’accusation accuse Combs de présider un empire sordide de crimes sexuels qui a utilisé son « pouvoir et son prestige » pour « le trafic sexuel, le travail forcé, le transport interétatique à des fins de prostitution, les délits liés à la drogue, les enlèvements, les incendies criminels, la corruption et l’obstruction à la justice ».

L’acte d’accusation décrit l’incitation de victimes féminines et de travailleurs du sexe masculins à des performances sexuelles élaborées et sous l’effet de drogues, surnommées « Freak Offs », que Combs organisait, dirigeait, pendant lesquelles il se masturbait et souvent enregistrait. Les événements duraient parfois des jours et nécessitaient des perfusions pour se remettre, selon l’acte d’accusation, et Combs utilisait ses employés comme s’ils étaient une équipe de tournage.

Il est accusé d’avoir contraint et abusé de femmes pendant des années en recourant au chantage, notamment par le biais des vidéos qu’il a tournées, et à des actes de violence choquants pour maintenir ses victimes sous contrôle, coordonnés et facilités de haut en bas par un réseau d’associés et d’employés.

L’avocat de Combs, Marc Agnifilo Le procureur a déclaré l’innocence de son client et a déclaré qu’il ferait appel de la décision de mise en liberté sous caution, une audience étant prévue mercredi après-midi. Combs, 54 ans, a été conduit hors du tribunal sans menottes et s’est tourné vers sa famille en partant.

« Sean Combs n’a jamais évité, évité, éludé ou fui un défi dans sa vie », a déclaré la défense dans un dossier judiciaire. « Il ne commencera pas maintenant. »

Malgré toutes les révélations qui ont été faites mardi, la plupart des actes qu’il décrit avaient été décrits en détail dans le procès initial de novembre déposé par son ancienne petite amie de longue date et protégée, la R&La chanteuse B Cassiedont le nom légal est Cassandra Ventura. Le procès a été réglé le lendemain, mais les allégations n’ont pas disparu.

Ses descriptions de coups, d’agressions sexuelles, de tactiques de silence et de « Freak Offs » ont été reprises tout au long de l’acte d’accusation, bien qu’il n’ait pas mentionné son nom ni celui d’aucune autre femme.

Agnifilo, sans nommer non plus Ventura mais en faisant clairement référence à elle, a fait valoir lors de la mise en accusation de mardi que l’ensemble de l’affaire pénale est le résultat d’une relation à long terme, troublée mais consensuelle, qui a échoué en raison d’une infidélité.

Selon Agnifilo, les « Freak Offs » étaient une extension de cette relation, et non une forme de coercition.

« Est-ce du trafic sexuel ? », a demandé Agnifilo. « Pas si tout le monde veut y être. »

Les procureurs ont toutefois estimé que l’ampleur de l’affaire était bien plus vaste. Ils ont déclaré dans les documents judiciaires qu’ils avaient interrogé plus de 50 victimes et témoins et qu’ils s’attendaient à ce que ce nombre augmente.

Comme de nombreuses figures vieillissantes du hip-hop — y compris nombre de ceux avec lesquels il s’est affronté lors des querelles de rap bicoastales des années 1990 aux côtés de Notorious BIG — le fondateur de Bad Boy Records, Combs, s’était forgé une image publique plus douce et plus mondaine, celle d’un père aimant de sept enfants et d’un homme d’affaires international respecté, dont la « White Party » annuelle dans les Hamptons était autrefois une invitation incontournable pour l’élite du jet-set.

Mais les procureurs ont affirmé qu’il avait utilisé les mêmes entreprises, les mêmes personnes et les mêmes méthodes que celles avec lesquelles il avait bâti son entreprise et son pouvoir culturel pour faciliter ses crimes. Ils ont déclaré qu’ils le prouveraient avec des relevés financiers, des relevés de voyage et de facturation, des données et des communications électroniques et des vidéos des « Freak Offs » pour prouver leur accusation.

La plainte de Ventura et un dossier déposé mardi au tribunal par les procureurs indiquent que Combs a mis le feu au véhicule de quelqu’un en ouvrant son toit décapotable et en y déposant un cocktail Molotov, et décrivent comment il a frappé Ventura, l’a traînée par les cheveux et lui a donné des coups de pied dans un hôtel de Los Angeles en 2016.

Une vidéo de sécurité diffusée par CNN en mai a montré ce passage à tabac. Combs s’est rapidement excusédéclarant : « J’étais dégoûté quand je l’ai fait. » Mais cela allait marquer un tournant majeur dans la perception du public. Il a rendu une clé de la ville à la demande du maire de New York Eric Adams, et l’Université Howard a coupé les ponts avec lui.

« Il y a un an, Sean Combs se trouvait à Times Square et on lui a remis une clé de la ville de New York », a déclaré mardi le procureur américain Damian Williams, basé à Manhattan, lors d’une conférence de presse. « Aujourd’hui, il a été inculpé et devra répondre de ses actes devant la justice. »

L’AP ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne le fassent publiquement, comme l’a fait Ventura.

Les peignes étaient arrêté tard lundi dans un hôtel de Manhattan, environ six mois après que les autorités fédérales ont pillé ses luxueuses demeures à Los Angeles et à Miami et ont révélé qu’ils menaient une enquête sur le trafic sexuel.

Selon les procureurs, les forces de l’ordre ont saisi des stupéfiants, des vidéos des « Freak Offs » et plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant. Ils ont également saisi des armes à feu et des munitions, dont trois AR-15 dont les numéros de série avaient été falsifiés.

L’acte d’accusation décrit Combs comme un homme si violent qu’il causait des blessures qui prenaient souvent des jours ou des semaines à cicatriser. Ses employés et associés étaient parfois témoins de sa violence et empêchaient les victimes de partir ou traquaient celles qui essayaient, selon l’acte d’accusation.

Une condamnation pour chacun des chefs d’accusation entraînerait une peine obligatoire de 15 ans de prison, avec possibilité d’une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Combs et ses avocats ont nié des allégations similaires formulées par d’autres dans une série de poursuites intentées après celle de Ventura.

Dalton a contribué depuis Los Angeles.