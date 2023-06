L’acte chic de la star de TikTok Khaby Lame aide Pitch Invader à obtenir l’autographe de Ronaldinho lors d’un match caritatif | MONTRE

Lors du récent match de charité mettant en vedette Ronaldinho, il y a eu un acte chic de la star de TikTok Khaby Lame qui a aidé un envahisseur de terrain à faire signer son maillot par la légende brésilienne. Juste avant que le fan ne puisse s’approcher de Ronaldinho, il a été arrêté par la sécurité, et il semble que ses efforts aient été vains, car Khaby est venu à la rescousse du fan.

Étant l’une des stars les plus influentes de TikTok, Lame, qui compte plus de 160 millions d’abonnés sur la plateforme de médias sociaux, faisait partie de l’équipe dirigée par Ronaldinho, pour le football caritatif « The Beautiful Game » qui s’est déroulé à Orlando.

La légende brésilienne Roberto Carlos était le capitaine de l’autre équipe et de nombreux autres joueurs vedettes ont pris part au match d’exhibition.

A LIRE AUSSI| Barcelone annonce la signature d’Ilkay Gundogan de Manchester City pour un contrat de deux ans

Avec autant de superstars sur le terrain, il y a toujours des chances que des envahisseurs de terrain viennent rencontrer leurs idoles, et un incident similaire s’est produit lors du match de charité entre Ronaldinho et Carlos.

Avant le début du match, un jeune fan a sauté la sécurité et est entré sur le terrain, courant vers Ronaldinho, cependant, ses tentatives ont été déjouées par la sécurité. Le fan a été intercepté et emporté alors qu’il regardait désespérément vers son idole.

Alors que les stewards ont précipité l’envahisseur du terrain sur la touche, le supporter a fini par jeter son maillot vers Ronaldinho.

Lame est alors venu à la rescousse du fan en ramassant le maillot et a personnellement demandé à Ronaldinho de le signer, avant de courir sur toute la longueur du terrain et de donner le maillot à l’envahisseur du terrain qui a explosé de joie.

Mises à jour en direct de Football Transfer: Gundogan rejoint officiellement Barcelone; Arsenal poursuit sa quête du riz

Pendant le match, il y a eu un autre incident hilarant impliquant la star de TikTok qui a été frappée au visage par Ronaldinho alors qu’il tentait de contrôler une passe.

Après avoir fait une course audacieuse dans la surface adverse, Khaby a reçu un somptueux centre de la légende brésilienne pour se faire claquer le visage par le ballon.