L’ACSP enquête sur des cas de maladies gastro-intestinales signalés par des personnes ayant assisté au Festival international des mollusques et crustacés de l’Île-du-Prince-Édouard | Ocean 100

Le Bureau du médecin hygiéniste en chef a indiqué qu’il enquêtait sur des cas de maladies gastro-intestinales signalés par un certain nombre de personnes ayant assisté au Festival international des mollusques et crustacés de l’Île-du-Prince-Édouard la fin de semaine dernière. Environ 50 personnes ont communiqué avec le Bureau du médecin hygiéniste en chef pour signaler qu’elles présentaient des symptômes de maladies gastro-intestinales, mais les responsables de la santé tentent toujours de déterminer la source des maladies. Les symptômes signalés par les personnes malades comprennent des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des douleurs à l’estomac et de la fièvre. Le Bureau du médecin hygiéniste en chef demande aux personnes ayant assisté au Festival international des mollusques et crustacés de l’Île-du-Prince-Édouard et ayant présenté l’un de ces symptômes de maladie de remplir un questionnaire en ligne et de contacter le Bureau du médecin hygiéniste en chef au [email protected]