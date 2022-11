L’acquittement d’un ancien conseiller de Trump montre à quel point la politique et les affaires s’entremêlent

Alors que la loi sur les agents étrangers se limite essentiellement au lobbying politique, 951 couvre un éventail d’activités beaucoup plus large, ont déclaré des experts et des observateurs juridiques. Dans un autre sens, cependant, 951 est plus étroit : alors que les lobbyistes peuvent représenter pratiquement n’importe quelle entité, 951 précise que la direction provient uniquement d’un gouvernement ou d’un fonctionnaire étranger. Il y a aussi une question non résolue de savoir si 951 exige un accord explicite pour agir en tant qu’agent, et dans quelle mesure la puissance étrangère doit diriger l’agent.

“Une question fondamentale, en plus de la quantité de tromperie ou de dissimulation, est l’agence”, a déclaré David Aaron, ancien procureur de la Division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. “Vous devez accepter d’agir sous la direction et le contrôle” d’une puissance étrangère, “et ensuite vous devez faire quelque chose qu’ils vous disent.”

Lors du procès de M. Barrack, les jurés ont vu des centaines de SMS et de courriels qui, selon les procureurs, montraient que M. Barrack travaillait sous la direction de responsables du renseignement émirati.

M. Barrack et son assistant, Matthew Grimes, qui a été acquitté à ses côtés, ont partagé des brouillons d’éditoriaux, de prises de position et de discours avec des responsables émiratis, sollicitant leurs commentaires et élaborant un langage favorable à l’État du Golfe. Un procureur, dans sa plaidoirie la semaine dernière, a déclaré que M. Barrack agissait comme « porte-parole d’un gouvernement étranger ».

Les avocats de M. Barrack et de M. Grimes ont déclaré que les communications faisaient partie de transactions commerciales normales. M. Barrack, ont-ils soutenu, avait de bonnes raisons en tant que financier de courtiser les dirigeants émiratis qui géraient des fonds souverains à flux de trésorerie : il collectait des fonds.

“Il ne suffit pas qu’un fonctionnaire étranger fasse des demandes et qu’un accusé agisse parfois pour les satisfaire”, ont écrit les avocats de M. Barrack dans une requête préalable au procès. Les avocats de M. Grimes ont interrogé le 951 lui-même, le qualifiant de «inconstitutionnellement vague».

Dans ses plaidoiries finales, l’un des avocats de M. Barrack, Randall Jackson, s’est moqué de l’idée que les hommes ont négocié “une sorte d’accord d’espionnage supersecret” lors d’un déjeuner et d’une balade à vélo avec des responsables émiratis.