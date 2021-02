Bien que la plupart des gens s’attendent à ce que la destitution de Donald Trump ne passe pas au Sénat, les critiques les plus bruyants de l’ancien président ont exprimé leur choc sur les médias sociaux en l’assimilant à une victoire du fascisme et de la suprématie blanche.

«C’est un triste jour en Amérique où seuls 7 républicains ont le patriotisme et l’intégrité nécessaires pour condamner un tyran», L’actrice et militante démocrate Alyssa Milano a tweeté quelques minutes après l’annonce de l’acquittement de Trump, 43 sénateurs ayant finalement voté contre l’article de destitution accusant l’ancien président de « Incitant à une insurrection. »

Milano et d’autres ont recommandé que Trump soit jugé par un tribunal réel, un scénario hautement improbable.

C’est un triste jour en Amérique où seulement 7 républicains ont le patriotisme et l’intégrité pour condamner un tyran. Étant donné que le sénat ne fera pas son travail et condamnera le traître Donald Trump, les tribunaux devront le faire. – Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 13 février 2021

Pour que Trump soit condamné, 17 républicains auraient dû se ranger du côté des démocrates en cas de destitution, ce qui, selon beaucoup, était presque invraisemblable. En fin de compte, sept républicains ont voté pour la destitution après les arguments de clôture de l’équipe de défense de Trump et des démocrates réclamant la condamnation.

Les républicains qui ont soutenu Trump tout au long du procès – dont beaucoup ont évoqué la rhétorique de Trump le 6 janvier à la veille de l’émeute du Capitole américain et avant de pousser les allégations de fraude électorale en tant que liberté d’expression qui ne devrait pas être punie légalement – ont fait face à la colère de libéraux pour leurs décisions, critiqués comme «Ennemis de la démocratie» et «Fascistes».

Les 43 sénateurs républicains qui ont voté pour acquitter Donald Trump et produire le verdict de « non-culpabilité » aujourd’hui resteront dans l’histoire américaine et à travers l’histoire comme des traîtres et des ennemis de la démocratie et de l’État de droit. Lâches moraux et politiques. – Brian Trautman 🌹 (@brianjtrautman) 13 février 2021

Nous sommes un pays où le gop

À l’exception d’une petite minorité – est ouvertement fasciste https://t.co/8sJqibJeHI – John Cusack (@johncusack) 13 février 2021

Un président des États-Unis ne peut pas faire grand chose de pire que d’inciter à l’insurrection. Quarante-trois sénateurs viennent de dire soit qu’il ne l’a pas fait, soit que ça va.

Chaque Américain épris de démocratie paiera pour le verdict d’aujourd’hui à l’avenir. – Michael Beschloss (@BeschlossDC) 13 février 2021

«Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais toute cette mise en accusation n’est en réalité qu’un référendum sur la question de savoir si la suprématie blanche doit continuer à être le principe organisateur des États-Unis d’Amérique». comédien W. Kamau Bell tweeté sur le résultat.

Comparant l’acquittement de Trump à une victoire pour « suprémacie blanche » était un fil conducteur parmi les critiques de Trump sur Twitter.

«Acquitter Donald Trump ignore à quel point il était et continue d’être dangereux. Tant qu’il n’y aura pas de responsabilité, la suprématie blanche que lui et d’autres comme les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley soulèveront restera une menace pour notre démocratie », dit le compte Twitter de Black Lives Matter.

Acquitter Donald Trump ignore à quel point il était et continue d’être dangereux. Tant qu’il n’y aura pas de responsabilité, la suprématie blanche que lui et d’autres comme les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley soulèveront restera une menace pour notre démocratie. #EndWhiteSupremacy – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 13 février 2021

Ces 43 @GOP les membres ont remis une victoire à la suprématie blanche aujourd’hui.#mise en accusation – Javier Muñoz (@JMunozActor) 13 février 2021

lmfao être surpris / déçu par ce résultat de destitution revient à prétendre que la suprématie blanche ne gagne pas toujours dans ce pays – la profession juridique est raciste (@ 2020LawGrad) 13 février 2021

Le sénateur Mitch McConnell (R-Kentucky) a été spécifiquement ciblé par beaucoup pour son vote non coupable suivi d’un discours au Sénat où il a déclaré que Trump était «Pratiquement et moralement responsable» pour l’émeute du 6 janvier. Il a même semblé suggérer que Trump pourrait être ouvert à des poursuites pénales en tant que simple citoyen.

Mitch McConnell littéralement quelques minutes après avoir voté pour acquitter Donald Trump pour insurrection. Je suppose que cela ne vieillira pas bien …pic.twitter.com/qZAEszAJuR – Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) 13 février 2021

«Après avoir voté pour l’acquittement, McConnell claque Trump pour ses mensonges menant au 6 janvier et les violences au Capitole. Un vote de McConnell pour condamner aurait pu tout changer, » Jim Acosta de CNN tweeté.

Quelques instants après avoir voté NON COUPABLE, McConnell dit Trump "pratiquement et moralement responsable … pas de question à ce sujet" fait un long discours contre sa conduite avant, pendant et après l’insurrection. – John King (@JohnKingCNN) 13 février 2021

Ne doutez pas que si le sénateur Mitch McConnell avait voté pour condamner, il aurait pu amener 9 sénateurs du GOP avec lui et mettre fin à la carrière politique vile, insurrectionnelle et séditieuse de Donald Trump. Ce qui se passe maintenant est sur la tête de McConnell – qui avait précédemment appelé les actions de Trump "impeccable." – Seth Abramson (@SethAbramson) 13 février 2021

McConnell prononce maintenant un discours de l’ACY pour tenter de couvrir sa lâcheté aujourd’hui dans une tentative de préserver son héritage. Pas d’excuses. Vous possédez ce. Le GOP est le Parti républicain de Trump maintenant! – Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) 13 février 2021

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!