L’acquisition record de 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft approuvée

Un juge fédéral a accordé à Microsoft une victoire majeure en refusant de bloquer son rachat imminent de 69 milliards de dollars de la société de jeux vidéo Activision Blizzard. Les régulateurs ont cherché à supprimer l’accord en disant qu’il nuirait à la concurrence.

La juge de district américaine Jacqueline Scott Corley a déclaré dans une décision que la fusion méritait un examen minutieux, notant qu’elle pourrait être la plus importante de l’histoire de l’industrie technologique. Mais les régulateurs fédéraux n’ont pas été en mesure de montrer en quoi cela causerait un préjudice grave et ne prévaudraient probablement pas s’ils procédaient à un procès complet, a-t-elle écrit.

La Federal Trade Commission, qui applique les lois antitrust, « n’a pas soulevé de questions sérieuses quant à savoir si la fusion proposée est susceptible de réduire considérablement la concurrence » entre les consoles de jeux vidéo ou sur les marchés en croissance des abonnements mensuels aux jeux ou des jeux en nuage, a déclaré Corley.

Une décision favorable à Microsoft n’a pas été une surprise après que les avocats de la société aient eu le dessus lors d’une audience de 5 jours à San Francisco qui s’est terminée à la fin du mois dernier. La procédure a présenté le témoignage du PDG de Microsoft, Satya Nadella, et du PDG de longue date d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, qui se sont tous deux engagés à garder le jeu à succès d’Activision Call of Duty disponible pour les personnes qui y jouent sur des consoles – en particulier la PlayStation de Sony – qui rivalisent avec la Xbox de Microsoft.

« Notre fusion profitera aux consommateurs et aux travailleurs. Cela permettra la concurrence plutôt que de permettre aux leaders du marché bien établis de continuer à dominer notre industrie en croissance rapide », a déclaré Kotick dans un communiqué écrit après la décision de mardi.

La FTC avait demandé à Corley d’émettre une injonction empêchant temporairement Microsoft et Activision de conclure l’accord avant que le juge interne de la FTC ne puisse l’examiner lors d’un procès en août.

Les deux sociétés ont laissé entendre qu’un tel retard les obligerait effectivement à abandonner l’accord de rachat qu’elles ont signé il y a près de 18 mois. Microsoft a promis de payer à Activision des frais de rupture de 3 milliards de dollars si l’accord ne se conclut pas d’ici le 18 juillet.

La FTC n’a pas dit si elle fera appel de la décision de Corley.

« Nous sommes déçus de ce résultat étant donné la menace évidente que cette fusion représente pour la concurrence ouverte dans les jeux en nuage, les services d’abonnement et les consoles », a déclaré le porte-parole de la FTC, Douglas Farrar, dans un communiqué préparé. « Dans les prochains jours, nous annoncerons notre prochaine étape pour poursuivre notre combat pour préserver la concurrence et protéger les consommateurs. »

Cette décision est un revers pour le contrôle accru de la FTC sur l’industrie technologique sous la présidence de Lina Khan, qui a été installée par le président Joe Biden en 2021 en raison de sa position ferme sur ce qu’elle considère comme un comportement monopolistique de géants de la technologie tels qu’Amazon, Google et Facebook. Méta parent.

Un autre juge a repoussé la tentative de la FTC plus tôt cette année d’empêcher Meta de reprendre la société de fitness en réalité virtuelle Within Unlimited. Et jeudi, Khan devrait faire face à des interrogatoires difficiles de la part des républicains du Congrès qui l’ont appelée à témoigner lors d’une audience à la Chambre sur le bilan des mesures d’exécution de la commission ainsi que sur sa gestion du personnel de l’agence.

Corley, elle-même candidate de Biden, a exprimé son scepticisme quant au cas de la FTC au cours de la procédure, en particulier quant aux dommages hypothétiques causés si Microsoft supprimait Call of Duty des plates-formes rivales ou offrait une expérience médiocre sur les consoles concurrentes.

« L’essentiel de la plainte de la FTC est que Call of Duty est si populaire, et une offre si importante pour toute plate-forme de jeux vidéo, que l’entreprise combinée va probablement l’exclure de ses rivaux pour son propre avantage économique au détriment des consommateurs », Corley a écrit dans sa décision.

Mais elle a déclaré que la FTC n’avait pas démontré que Microsoft retirerait probablement Call of Duty de la PlayStation de son rival Sony. Alors que les enquêtes antitrust et les contestations judiciaires s’accumulaient aux États-Unis et dans le monde, Microsoft a promis que Call of Duty apparaîtrait sur la console Switch de Nintendo, le service de jeu en nuage de Nvidia et d’autres plates-formes pendant au moins une décennie.

De cette façon, « l’examen a porté ses fruits », a conclu Corley dans sa décision, répétant un message qu’elle a transmis aux régulateurs dans la salle d’audience le mois dernier.

« À bien des égards, vous avez gagné », avait déclaré Corley à l’avocat principal de la FTC chargé de l’affaire, James Weingarten.

« Je ne pense pas que nous ayons gagné », a répondu Weingarten, affirmant qu’il n’y avait aucune preuve que les contrats « acceptés à la hâte » protégeraient suffisamment le marché.

Microsoft a évalué l’accord à 68,7 milliards de dollars lorsqu’il a annoncé l’acquisition au début de 2022, « y compris la trésorerie nette d’Activision Blizzard », bien que Microsoft ait accepté de payer 95 dollars en espèces pour chaque action du fabricant de jeux, soit plus près de 75 milliards de dollars.

Les actions d’Activision Blizzard Inc. ont bondi de plus de 11% mardi sur la décision, un sommet pour l’année.

La décision supprime le plus grand, mais pas le seul, obstacle à la fusion.

Un certain nombre d’autres pays et l’Union européenne ont approuvé le rachat d’Activision Blizzard, mais il se heurte toujours à l’opposition de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés. La société devait contester cette décision lors d’une audience du tribunal prévue plus tard ce mois-ci, mais la décision de la FTC semble avoir forcé à repenser.

Le régulateur britannique et Microsoft ont tous deux déclaré mardi qu’ils avaient conjointement demandé de suspendre l’audience pendant qu’ils cherchaient un moyen de résoudre leurs différends afin que l’accord puisse aller de l’avant.

« Nous sommes prêts à examiner toute proposition de Microsoft visant à restructurer la transaction d’une manière qui répondrait aux préoccupations » décrites dans la décision de fusion, a déclaré la CMA dans un communiqué préparé.

Le président de Microsoft, Brad Smith, a déclaré dans un communiqué que la société cherchait à modifier sa transaction « d’une manière acceptable pour la CMA », bien qu’elle ne partage pas les préoccupations de l’agence.

Les régulateurs canadiens enquêtent également sur la transaction et ont conclu qu’elle « entraînait probablement » la prévention ou la diminution de la concurrence, selon une lettre à Microsoft déposée dans l’affaire américaine à la fin du mois dernier qui faisait écho aux préoccupations de la FTC.

Aux États-Unis, les défenseurs d’une application plus stricte des lois antitrust exhortent la FTC à demander à une cour d’appel de demander une suspension d’urgence de la décision de Corley afin qu’un procès puisse avoir lieu. Certains attirent l’attention sur un conflit d’intérêts perçu impliquant le fils du juge, qui travaille pour Microsoft. Corley a révélé la relation au tribunal.

« Le fait que le fils du juge Corley travaille pour Microsoft entache le résultat à un moment où l’éthique judiciaire est une priorité pour beaucoup », a déclaré une déclaration préparée par Lee Hepner, conseiller juridique de l’American Economic Liberties Project.

