L’acquisition par Amazon de Roomba Maker iRobot fait l’objet d’un examen minutieux par la FTC

Rachat d’iRobot par Amazon pour 1,7 milliard de dollars est examiné de près par la Federal Trade Commission, a déclaré le fabricant des aspirateurs robots Roomba dans un nouveau dossier publié mardi.

“Le 19 septembre 2022, iRobot et Amazon ont chacun reçu une demande d’informations supplémentaires et de documents documentaires” sur la fusion, indique l’avis, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.

La demande de plus d’informations indique que l’accord est en cours scruté de près par la FTC, selon CNN. Amazon a refusé de commenter et la FTC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. L’examen intervient alors qu’Amazon attend l’approbation d’un acquisition séparée de One Medical. La FTC a a également envoyé une deuxième demande à Amazon et 1Life Healthcare, la société mère de One Medical, dans le cadre de son examen de l’accord.

Les législateurs et les régulateurs concernés par les questions de pouvoir monopolistique ont des entreprises Big Tech sur leurs sites. La FTC est dirigée par Lina Khan, qui fait des questions antitrust soulevées par Amazon et d’autres entreprises technologiques, un accent particulier de sa recherche juridique avant de devenir présidente de l’agence. Amazone a demandé à Khan de se récuser d’enquêtes impliquant Amazon. En juin 2021, les sénateurs américains ont proposé une Liste de la législation antitrust qui ciblaient les pratiques d’Amazon, d’Apple, de Google et de la société mère de Facebook, Meta, entre autres.

Après qu’Amazon ait accepté d’acquérir iRobot en août, un groupe d’organisations, dont Fight for the Future, Color of Change et l’International Brotherhood of Teamsters, fait part de ses inquiétudes dans une lettre ouverte sur l’acquisition par Amazon d’un concurrent dans le domaine de la robotique domestique, ainsi que sur la possibilité d’ajouter des informations sur les maisons des utilisateurs de Roomba à sa horde de données sur les consommateurs.

“L’accord renforcera davantage l’emprise d’Amazon sur l’écosystème de la technologie de la maison intelligente, éliminera la concurrence dans ce secteur et renforcera le pouvoir de monopole de l’entreprise”, ont déclaré les groupes dans la lettre.

Dave Limp, vice-président senior des appareils Amazon d’Amazon, a déclaré le mois dernier dans un communiqué que la société était attirée par l’histoire de l’innovation d’iRobot.

“Depuis de nombreuses années, l’équipe d’iRobot a prouvé sa capacité à réinventer la façon dont les gens nettoient avec des produits incroyablement pratiques et inventifs”, a déclaré Limp dans le communiqué, “du nettoyage quand et où les clients le souhaitent tout en évitant les obstacles courants à la maison, à vider automatiquement le bac de collecte.”

