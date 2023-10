Le secteur israélien de la haute technologie fait preuve d’une certaine résilience en restant activement impliqué dans des acquisitions importantes, même face aux défis persistants, notamment la guerre en cours entre Israël et le Hamas à Gaza. Malgré les difficultés et les incertitudes auxquelles la région est confrontée, ces entreprises non seulement survivent, mais se développent activement et étendent leur présence mondiale.

INNOCOM acquiert WEBISCOPE

La semaine dernière, la société technologique israélienne INNOCOM, un distributeur de produits bien connu au sein du groupe AMAN, a fait un pas stratégique dans le domaine de l’observabilité en acquérant WEBISCOPE, dans le cadre d’un accord évalué à plusieurs millions de shekels. Cette acquisition élargit le portefeuille de produits d’INNOCOM et améliore la clientèle existante de WEBISCOPE.

WEBISCOPE est un acteur majeur du secteur de l’Observabilité, qui a lui-même connu une croissance importante, couvrant divers aspects de surveillance et d’analyse. Cette acquisition renforce la présence d’INNOCOM dans des secteurs comme la cybersécurité, les infrastructures et la communication. Notamment, cette décision d’aller de l’avant avec l’acquisition est intervenue pendant une période de troubles régionaux, démontrant l’engagement du secteur à fournir des solutions innovantes aux clients mondiaux.

Tomer Frey, PDG d’INNOCOM au sein du groupe AMAN, s’est dit optimiste quant au potentiel de l’acquisition à améliorer les solutions pour les clients et les partenaires. « Nous sommes actuellement confrontés à une période difficile et complexe en Israël, soulignant la nécessité vitale de maintenir autant que possible la continuité de l’emploi pour sauvegarder l’économie et éviter une crise économique et sécuritaire », a-t-il déclaré. « Avec cette acquisition, nous continuerons à développer le marché israélien de la haute technologie et à maintenir la résilience de la société israélienne. »

Expansion de Shift4 grâce à l’acquisition de Finaro

Autre exemple de la résilience du secteur israélien de la haute technologie malgré le conflit en cours, la société américaine Shift4 a décidé d’acquérir le fournisseur israélien de paiements de commerce électronique transfrontalier Finaro. Shift4, un leader mondial des technologies intégrées de paiement et de commerce, a finalisé l’acquisition avec succès à la fin de la semaine dernière, dans le cadre d’une démarche stratégique qui étend considérablement la portée de l’entreprise, à la fois en termes de couverture géographique et de secteurs verticaux.

Le rôle de Finaro dans l’expansion internationale de Shift4 en Europe est particulièrement remarquable : l’acquisition permet à Shift4 de fournir sa technologie de présentation de cartes dans toute l’Europe, indiquant son engagement à étendre sa présence mondiale face aux défis régionaux.

Jared Isaacman, PDG de Shift4, a souligné l’importance de l’acquisition, soulignant le potentiel de l’organisation issue de la fusion pour être compétitive à l’échelle mondiale.

« Avec le centre technologique de Finaro basé en Israël, nous réalisons que cela survient à un moment extrêmement difficile pour ces employés et leurs proches. La capacité de travailler ensemble pendant ces temps difficiles témoigne du talent et du caractère de tous les membres de l’équipe Finaro. Nous sommes fiers de les accueillir dans notre famille Shift4 », a-t-il ajouté.

Igal Rotem, PDG de Finaro, a exprimé sa confiance dans le succès de la fusion. « Ayant dirigé l’entreprise dès le début, je suis fier de l’ampleur avec laquelle Finaro a grandi au cours de la dernière décennie et je suis ravi de voir la finalisation de cette acquisition. Je suis convaincu que la technologie, les talents et les capacités de pointe de Finaro seront fusionnés avec succès dans Shift4 et permettront à l’organisation combinée de devenir un leader mondial dans le domaine des paiements. Je tiens à remercier l’équipe de direction dévouée et talentueuse de Finaro et tous nos employés exceptionnels de nous avoir amenés à ce point et j’ai hâte de voir où l’entreprise va à partir d’ici », a-t-il déclaré.

Agir en pleine crise

L’industrie de haute technologie connaît actuellement une baisse des investissements et un intérêt des investisseurs étrangers accru par le conflit en cours.

La semaine dernière, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a multiplié par quatre le financement, passant de 100 millions de NIS à 400 millions de NIS, au programme accéléré de l’Autorité israélienne de l’innovation visant à soutenir le secteur de la haute technologie pendant les hostilités en cours, dans le but de fournir une aide immédiate aux les startups confrontées à des défis financiers en raison de la situation actuelle.

Avant le conflit, le secteur israélien de la haute technologie était déjà confronté à une diminution des investissements et à un déclin de l’intérêt des investisseurs étrangers, ce qui entraînait une réduction du financement des startups et un déclin des créations de licornes. Le déclenchement de la guerre a exacerbé ces défis, créant ainsi une période de turbulences pour l’un des principaux moteurs économiques d’Israël.

Le programme de l’Autorité israélienne de l’innovation vise à alléger une partie de la pression sur le secteur de haute technologie en difficulté.

« Le secteur de la haute technologie, qui a fait face à une baisse des volumes d’investissement au cours des 18 derniers mois, est également touché par la crise actuelle. Cet impact est plus prononcé dans les start-ups qui ont un besoin urgent de financement, en particulier pendant une période difficile où il est difficile de mener de nouvelles rondes de financement », a noté Dror Bin, PDG de l’Autorité israélienne de l’innovation. « En cartographiant les besoins des startups en Israël, nous comprenons que la plupart d’entre elles connaissent des difficultés de trésorerie, des retards et des annulations avec des investisseurs potentiels, ainsi que des retards dans des projets et des développements technologiques importants. »