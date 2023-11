L’acquisition d’Evry Health par Globe Life est un « carburant de fusée » pour son approche axée sur la technologie

Au milieu de toutes les célébrations des Texas Rangers au Globe Life Park, la compagnie d’assurance basée à McKinney, qui détient les droits sur le stade des champions des World Series, a réalisé une acquisition locale qui donne à l’innovante Evry Health une injection de capital, lui permettant d’étendre son approche disruptive en matière d’assurance maladie.

Depuis sa création en 2017, Evry Health, basée à Dallas, s’est imposée comme une approche d’assurance maladie adaptée aux mobiles et axée sur la technologie, qui a éliminé la quote-part et la franchise pour éliminer les obstacles aux soins. En plus du nord du Texas, il propose des forfaits à Houston, Austin et San Antonio.

Très tôt, Evry s’est établie avec des contrôleurs indépendants, obtenant l’accréditation du Comité national pour l’assurance qualité, une organisation indépendante à but non lucratif qui utilise des normes, des mesures, des programmes et une accréditation fondés sur des données probantes pour les organismes de santé. Il a également été accrédité par la Commission d’accréditation d’examen de l’utilisation. « C’est une légitimité immédiate que nous mettions en œuvre des processus de haute qualité autour de la gestion des soins, du service client et de la santé de la population », déclare Chris Gay, PDG d’Evry Health.

Evry sera une filiale indépendante détenue par Globe Life, qui était déjà investisseur dans la société. Gay restera à la barre et les services continueront comme d’habitude mais avec une mise à niveau financière significative. Globe Life dispose de 25 milliards de dollars d’actifs et de 5 à 6 milliards de dollars de revenus annuels et dispose déjà d’un investissement de 1,3 milliard de dollars en assurance médicale et complémentaire. L’entreprise souscrit de nombreux régimes collectifs et de grands employeurs ainsi que des régimes d’invalidité de courte durée.

Evry apportera un engagement en faveur de la santé numérique au portefeuille de Globe Life. Son engagement en matière de santé numérique est 5 à 8 fois supérieur à celui des anciens régimes de santé et représente 40 % de son engagement en matière de santé numérique. Gay affirme que la technologie est conçue pour être conviviale et facile à utiliser, et les guides de soins infirmiers d’Evry encouragent les membres à personnaliser leur plan de soins. Evry a également gamifié l’expérience de santé numérique, permettant aux membres de gagner 1 000 $ par an en utilisant leurs avantages.

« La télésanté ne devrait pas être généralisée. Si vous voulez que les gens consomment les soins et le bien-être de cette façon, vous devez les placer au centre », explique Gay. « Vous devez tout repenser autour de votre produit numérique, y compris les communications, les inscriptions et la gestion des soins. »

Gay dit qu’Evry a connu du succès auprès de clients dans le domaine des organisations à but non lucratif, de l’industrie légère, des services professionnels et des soins de santé. Avec cette acquisition, il espère pénétrer de nouveaux marchés, trouver de nouvelles industries et étendre ses services. Mais l’expérience client est primordiale, et malgré la culture du numérique, il ne veut pas remplacer l’interaction authentique avec les robots. «Nous voulons que les gens parlent à un guide de soins infirmier humain», dit-il. « Nous voulons que vous parliez à un responsable du service client, car c’est une meilleure expérience pour les membres. »

C’est à toute vitesse pour Evry depuis le rachat. « Nous serons en mesure d’augmenter l’ampleur et le rythme de la croissance et de déterminer comment réparer le système de santé défaillant », a déclaré Gay. « Globe Life jouit d’une excellente réputation et nous pensons que nous disposons des meilleurs produits, technologies et expériences pour les membres. Nous pensons que c’est du carburant pour fusée.