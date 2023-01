L’acquisition de One Medical par Amazon franchit un obstacle réglementaire dans l’Oregon

Amazone a franchi un obstacle réglementaire dans l’Oregon alors qu’il progresse dans ses plans d’acquisition du fournisseur de soins primaires One Medical.

L’agence de santé de l’Oregon a approuvé l’accord fin décembre, en disant il est peu probable qu’il réduise considérablement l’accès à des soins de santé abordables dans l’État. One Medical exploite actuellement cinq cliniques dans la région métropolitaine de Portland.

Cependant, l’agence a fourni des conditions pour l’approbation de l’acquisition. Il obligera le géant de la technologie et de la vente au détail à fournir des informations sur les services qu’il fournit, la qualité des soins et tout changement de gouvernance ou d’organisation tous les six mois pendant cinq ans après l’accord. L’OHA effectuera également des analyses de suivi pendant plusieurs années après la clôture de l’acquisition.

L’agence examine les offres de soins de santé pour déterminer l’impact sur le coût, l’accès, la qualité et l’équité en vertu des réglementations nationales. Dans l’examen de l’OHA, il n’a trouvé que des problèmes potentiels d’équité en matière de santé, arguant que l’achat par Amazon de One Medical pourrait attirer des patients assurés commercialement avec des taux de paiement plus élevés des cliniques qui desservent les patients de Medicaid et Medicare.

“Dans les endroits où One Medical opère dans l’Oregon, les patients ont de nombreuses autres options pour accéder à des types de services similaires. L’OHA ne prévoit pas que cette transaction entraînera une augmentation des prix”, écrit l’agence dans le rapport. “La combinaison avec Amazon, avec sa chaîne d’approvisionnement et son pouvoir d’achat avancés, peut générer des gains d’efficacité et des économies pour One Medical, bien que les économies ne soient pas nécessairement répercutées sur les consommateurs.”

L’OHA a reçu 36 commentaires publics au cours de son examen, s’opposant en grande partie à l’accord. SEIU Local 49, une section locale du Service Employees International Union qui représente certains travailleurs de la santé, argumenté Amazon a l’habitude de maltraiter les travailleurs et a souligné un Rapport NPR indiquant que One Medical avait donné la priorité au profit par rapport aux soins aux patients.

LA GRANDE TENDANCE

Amazone a annoncé son intention d’acquérir la société de soins primaires cet été dans le cadre d’un accord entièrement en espèces d’une valeur d’environ 3,9 milliards de dollars. La Federal Trade Commission enquête également sur l’accord.

La société a élargi ses ambitions dans le domaine de la santé au cours des dernières années, bien qu’elle ait annulé certaines de ses initiatives. Peu de temps après avoir annoncé l’acquisition de One Medical, il l’a dit fermerait son service de soins hybrides axé sur l’employeur à la fin de 2022.

Mais en novembre, Amazon a révélé Amazon Clinic, un service virtuel axé sur le traitement des affections courantes telles que la perte de cheveux, les brûlures d’estomac, l’acné et les allergies.

L’accord démontre un autre pas vers la prestation de soins de santé pour les grands acteurs du commerce de détail et de la pharmacie comme Walgreens, CVS et Walmart.

“Ce qu’Amazon et d’autres nouveaux entrants veulent dire, c’est qu’ils offrent au consommateur plus d’options de soins”, a déclaré Sanjula Jain, vice-présidente principale de la stratégie de marché et directrice de la recherche chez Trilliant Health, Raconté MobiHealthActualités en décembre. “Mais cela crée également un besoin de mieux coordonner les soins et de créer ces relations de référence vraiment solides.”

ENREGISTREMENT

“Nous continuons à travailler en coopération avec l’OHA et la FTC dans leurs examens de cette transaction”, a écrit un porte-parole d’Amazon à MobiHealthActualités.