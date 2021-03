Andrea Gomes da Silva, directeur exécutif des marchés et des fusions à la CMA, a déclaré dans un communiqué: « En tant qu’autorité britannique de la concurrence, il est de notre responsabilité de nous assurer que les marchés restent compétitifs. Il est vital que Facebook, en tant que grande et puissante firme Big Tech, n’utilise pas sa forte position sur le marché pour étouffer la concurrence. Si les entreprises ne parviennent pas à répondre à nos préoccupations, nous lancerons un examen plus approfondi pour garantir que les consommateurs et les entreprises ne sont pas perdants.

Un GIF est un court clip vidéo sans son qui peut être partagé via Internet. Giphy a construit une base de données numérique et un moteur de recherche qui permettent aux gens de partager des GIF via son site Web ou son application, ou via des plateformes de médias sociaux comme Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy