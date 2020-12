LONDRES – L’acquisition de Fitbit par Google pour 2,1 milliards de dollars a été approuvée sous condition par la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE.

« Nous pouvons approuver le projet d’acquisition de Fitbit par Google car les engagements garantiront que le marché des appareils portables et l’espace naissant de la santé numérique resteront ouverts et compétitifs », a déclaré jeudi la vice-présidente exécutive de la Commission européenne, Margrethe Vestager, dans un communiqué.

« Les engagements détermineront comment Google peut utiliser les données collectées à des fins publicitaires, comment l’interopérabilité entre les appareils portables concurrents et Android sera protégée et comment les utilisateurs peuvent continuer à partager des données de santé et de forme physique, s’ils le souhaitent », a-t-elle ajouté.

