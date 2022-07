L’acquisition d’Amazon One Medical le rapproche d’un géant de la santé

Amazon poursuit son expansion dans les soins de santé, annonçant jeudi qu’il va acquérir One Medical, un service de soins primaires et de télésanté “basé sur la technologie”, pour près de 4 milliards de dollars. Cela en fait l’une des plus importantes acquisitions d’Amazon à ce jour et indique que le géant du commerce électronique est très sérieux quant à ses projets de soins de santé destinés aux consommateurs. Mais compte tenu de l’examen croissant des problèmes antitrust d’Amazon, il n’est pas clair si la fusion passera devant les régulateurs.

“Je pense qu’il s’agit de clouer l’expérience d’achat des consommateurs pour la santé, dont on parle depuis des décennies mais personne ne l’a encore fait”, a déclaré Chrissy Farr, un investisseur dans les technologies de la santé, à Recode. “Où je pense qu’ils vont, c’est être la acteur de la santé grand public.

Aux États-Unis, les soins de santé peuvent être coûteux et difficiles à obtenir – et la qualité ne correspond pas toujours au coût. Il est possible que des entreprises technologiques comme Amazon aient la réponse à ce qui afflige l’industrie qui est censée réparer ce qui nous afflige. Il est également possible que leur entrée dans ce secteur leur donne encore plus de pouvoir sur nous et sur une autre industrie à dominer. Et bien que les régulateurs antitrust s’inquiètent du pouvoir croissant de Big Tech et examineront probablement l’accord, ils ne peuvent peut-être pas faire grand-chose pour l’arrêter.

Amazon pousse dans le domaine de la santé depuis des années. Il a acquis PillPack, une pharmacie en ligne, en 2018, puis a lancé Amazon Pharmacy en 2020. Les membres Prime bénéficient de remises spéciales sur les médicaments qui ne sont pas couverts par leur assurance. Amazon s’est lancé dans le diagnostic ces dernières années et a créé son propre test Covid-19 (qui a récemment été interrompu). La société a lancé Amazon Care, un service de soins primaires, en 2019 pour certains de ses propres employés avant de le déployer dans d’autres entreprises en tant qu’avantage sur le lieu de travail plus tôt cette année. Amazon s’est même diversifié dans les dispositifs médicaux et les appareils portables de santé, et dans les coulisses, Amazon investit également dans le développement d’une technologie qui alimente l’industrie.

Ainsi, dans quelques années à peine, Amazon possède (ou possédera) des parties de presque tous les aspects de l’industrie des soins de santé – apparemment tout sauf les hôpitaux et l’assurance maladie.

One Medical est l’une des nombreuses entreprises de santé à la pointe de la technologie axées sur la télésanté ou les soins virtuels qui ont gagné du terrain pendant la pandémie, lorsque les visites physiques étaient beaucoup plus difficiles à obtenir. Pour un maximum de 199 $ par an, les patients bénéficient d’un accès aux soins virtuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via une application de télésanté, bien qu’il convient de souligner que le service est destiné à compléter votre assurance maladie habituelle, et non à la remplacer. One Medical possède également des bureaux physiques dans de nombreuses grandes villes des États-Unis. Il s’est également fait une place en tant qu’avantage employeur pour des entreprises telles que Google et Yelp, bien que l’adhésion soit ouverte à tous.

Pour les non-patients, One Medical est peut-être mieux connu pour ses allégations selon lesquelles il aurait donné des vaccins Covid-19 à des personnes qui n’y étaient pas éligibles à un moment où les vaccins étaient fortement demandés et rares. (Un médecin a nié cela.)

Farr a également noté que One Medical dispose de nombreuses données (la société comptait 767 000 membres dans son dernier rapport sur les résultats) et possède Iora Health, un service de soins primaires pour les patients de Medicare. One Medical apportera également ses cliniques physiques – une fonctionnalité qui manque à Amazon Care – dans le portefeuille d’Amazon, ce qu’Amazon pourrait croire nécessaire à la croissance de ses ambitions en matière de soins de santé. Il suffit de regarder comment son achat de Whole Foods, qui reste la plus grande acquisition d’Amazon, a donné à l’entreprise une plus grande présence physique.

Les critiques d’Amazon n’étaient pas ravis de la nouvelle. Stacy Mitchell, co-directrice exécutive de l’Institute for Local Self-Reliance, décrit l’acquisition proposée comme “la dernière initiative d’Amazon pour étendre ses tentacules aux soins de santé”.

“Comme pour ses autres mouvements dans ce secteur, l’objectif est d’assurer la prestation intermédiaire des soins de santé en devenant l’intermédiaire entre les patients, les médecins et les assureurs”, a expliqué Mitchell. “C’est exactement ce qu’Amazon a fait dans d’autres secteurs majeurs, notamment le commerce électronique, les services cloud et la voix.”

Encore une fois, l’accord est en attente d’approbation réglementaire, ce qui signifie obtenir l’approbation de la Federal Trade Commission, qui est présidée par la critique d’Amazon Lina Khan. Sous son mandat, la FTC a déjà fait face à une fusion majeure d’Amazon : son achat des studios MGM, qui a fermé en mars dernier après que la FTC n’ait rien fait pour la bloquer. À l’époque, cependant, l’agence manquait un vote décisif pour le commissaire démocrate. Il a maintenant ce commissaire, et pourrait bien contester la fusion MGM si ce n’est celle-ci.

Mitchell et Krista Brown, analyste politique senior au American Economic Liberties Project, un groupe de défense anti-monopole, ont tous deux déclaré qu’ils espéraient et croyaient que la fusion serait contestée par les régulateurs.

“L’acquisition de One Medical renforcera la présence croissante d’Amazon dans le secteur des soins de santé, sapant la concurrence”, a déclaré Brown. “Amazon n’a rien à faire en tant qu’acteur majeur dans le domaine des soins de santé, et les régulateurs devraient bloquer cet accord de 4 milliards de dollars pour s’assurer qu’il n’en devienne pas un.”

Mais certains experts antitrust n’étaient pas si sûrs que les régulateurs auraient un cas pour arrêter l’accord, arguant qu’Amazon était trop nouveau et pas assez un acteur majeur dans le secteur des soins de santé.

“Bien qu’Amazon soit actuellement sous les projecteurs des agences antitrust, je m’attendrais à ce que cet accord soit conclu car il s’agit d’un marché relativement nouveau pour l’entreprise”, Kellie Lerner, coprésidente du groupe Antitrust et réglementation commerciale chez Robins Kaplan LLP. , a dit.

Mais si les agences considéraient l’acquisition à travers une « lentille antitrust traditionnelle », la fusion ne devrait pas être un problème, selon Abiel Garcia, avocat antitrust chez Kesselman Brantly Stockinger. Il a ajouté qu’il pourrait y avoir des problèmes si les responsables de l’application soulevaient des préoccupations concernant des choses comme l’acquisition de données sur les patients.

Dans le communiqué de presse annonçant la fusion, le vice-président senior d’Amazon Health Services, Neil Lindsay, a présenté l’acquisition comme un moyen de faciliter la vie des gens et d’améliorer leur expérience de soins de santé, avec une “approche centrée sur l’humain et basée sur la technologie”.

Il reste à voir si cette approche améliore les soins de santé, mais elle sera certainement cohérente avec la façon dont Amazon a pris tout le reste.

“C’est la porte d’entrée numérique”, a déclaré Farr. «Une grande partie de la façon dont vous accédez aux soins se fait par le biais d’un plan ou d’un fournisseur de soins de santé. Amazon pourrait être un guichet unique pour cela.