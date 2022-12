L’acquisition d’Activision serait bonne pour Microsoft et l’ensemble du marché boursier

L’offre en espèces de près de 69 milliards de dollars de Microsoft (MSFT) pour acheter le géant du jeu vidéo Activision Blizzard (ATVI) a fait l’objet d’un examen minutieux depuis sa première annonce en janvier. Mais au moins une firme de recherche de Wall Street dit qu’il est fort probable que l’accord soit conclu dans un proche avenir. Nous avons tendance à être d’accord. Alors que Club holding Microsoft débourserait une grosse prime pour les actions ATVI sur la base des prix actuels du marché, le géant de la technologie était toujours prêt à payer pour ce que les jeux populaires d’Activision Blizzard tels que “Call of Duty” et “World of Warcraft” pourraient signifier quand couplé avec sa vénérable franchise “Halo” et ses consoles Xbox. L’approbation d’un accord de cette taille serait également bonne pour l’ensemble du marché boursier, car cela pourrait envoyer le message que l’administration Biden n’est pas fermée à toutes les fusions et acquisitions. Wedbush a ajouté cette semaine Activision Blizzard à sa liste des meilleures idées, le notant estime que le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est très susceptible d’être achevé dans les six prochains mois. Le moment est bien sûr difficile en raison du nombre d’obstacles réglementaires qu’il faudrait surmonter aux États-Unis et à l’étranger. Les analystes de Wedbush parient que Microsoft sera prêt à faire des concessions telles que “rendre ‘Call of Duty’ disponible sur les consoles PlayStation pour la prochaine décennie”. Généralement, les transactions sont bloquées en raison de l’idée que leur permettre de passer créerait une trop grande concentration du marché et étoufferait donc la concurrence. Les régulateurs sont également conscients que moins d’acteurs dans une même industrie peuvent entraîner des augmentations de prix et un manque d’innovation au détriment des consommateurs. Détermination du risque anticoncurrentiel L’un des moyens par lesquels les régulateurs cherchent à déterminer le risque anticoncurrentiel potentiel consiste à utiliser ce que l’on appelle l’indice Herfindahl–Hirschman (HHI). Cette mesure tente de quantifier la concentration du marché et peut être utilisée pour calculer à quoi ressemblera cette part en cas de fusion ou d’acquisition. Ce n’est pas la solution ultime, mais cela vaut toujours la peine d’être considéré. L’indice est mesuré de près de zéro à 10 000. Un HHI bas indique un marché hautement concurrentiel, tandis qu’un HHI élevé indique un contrôle par moins d’acteurs. Un véritable monopole culmine à 10 000. Selon le site Web du ministère de la Justice, “les agences considèrent généralement que les marchés dans lesquels le HHI est compris entre 1 500 et 2 500 points sont modérément concentrés, et considèrent que les marchés dans lesquels le HHI est supérieur à 2 500 points sont très concentrés”. En outre, ils notent que les transactions qui “augmentent le HHI de plus de 200 points sur des marchés hautement concentrés sont présumées susceptibles d’accroître le pouvoir de marché en vertu des lignes directrices sur les fusions horizontales publiées par le ministère de la Justice et la Federal Trade Commission”. Le calcul d’une valeur HHI pour une industrie est assez simple : vous mettez simplement au carré la part de marché de chaque entreprise et additionnez les valeurs. Par exemple, dans un secteur composé de quatre entreprises, chacune détenant une part égale de 25 % du marché, l’IHH serait de 2 500. La formule est 25 2 +25 2 +25 2 +25 2 pour un total de 2 500. Pour une industrie avec trois acteurs, l’un contrôlant 40 % et les deux autres contrôlant 30 % chacun, ce serait 30 2 +30 2 +40 2 pour un total de 3 400. En appliquant cette méthodologie à l’industrie du jeu vidéo, il est difficile de voir comment les régulateurs pourraient justifier le blocage de l’accord sur la base de précédents historiques. Selon un récent rapport de Newzoo, les 10 plus grandes sociétés de jeux en termes de chiffre d’affaires représentent environ 65 % du marché avec 126 milliards de dollars de ventes totales. En extrapolant cela, le marché total est d’environ 194 milliards de dollars. Le plus grand est le chinois Tencent avec une part d’environ 17 %, et le plus petit du top 10 est Sea Limited avec une part d’environ 2 %. Cela implique que les 35 % restants du marché sont constitués d’entreprises dont la part de marché est égale ou inférieure à environ 2 %. Par souci de simplicité, disons que 17 entreprises supplémentaires ont chacune une part de marché de 2 % pour nous amener à 100 % du marché. (Nous savons qu’il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers de petits acteurs constituant les 35 % restants. Plus il y a d’acteurs inclus, plus le résultat HHI est faible. Notre approche est donc plus conservatrice en divisant le marché en 17 acteurs supplémentaires avec une part de près de égal à celui de Sea Limited.) Cela signifie que le HHI, calculé par le nombre de parts de marché au carré puis additionné pour les 27 entreprises, serait inférieur à 650. C’est bien inférieur au seuil de 2 500 pour ce que la formule considérerait comme un produit hautement concentré. marché. Si l’accord Microsoft-Activision Blizzard est conclu et que vous combinez la concentration des parts de marché des deux sociétés, le HII serait d’un peu plus de 700. De toute évidence, sur la base du HHI, il est difficile de bloquer l’accord au motif que ne pas le faire fournirait à Microsoft un pouvoir monopolistique dans l’industrie du jeu. Obstacles réglementaires et juridiques possibles Cependant, plus récemment, les régulateurs ont tenté d’envisager le pouvoir d’une autre manière, non seulement en termes de part de marché mais aussi d’influence, ce qui est plus difficile à quantifier. L’actuelle Federal Trade Commission, sous la présidence de Lina Kahn, se méfie de presque toutes les combinaisons et ne souhaite pas autoriser les transactions à moins que cela ne profite à coup sûr au consommateur. En fait, dans The Yale Law Journal en 2017, se concentrant sur la façon dont Amazon (AMZN) a réussi à s’implanter dans tant d’industries tout en évitant l’examen antitrust, Kahn a écrit : « Le cadre actuel de l’antitrust, en particulier sa concurrence liée au « bien-être des consommateurs ». ,’ défini comme des effets de prix à court terme – n’est pas équipé pour saisir l’architecture du pouvoir de marché dans l’économie moderne.” À son avis, “la doctrine actuelle sous-estime le risque de prix d’éviction et la façon dont l’intégration entre des secteurs d’activité distincts peut s’avérer anticoncurrentielle”. Cet argument d’intégration à travers des secteurs d’activité distincts peut être un point central en ce qui concerne l’offre Microsoft, car les jeux vidéo deviennent de plus en plus basés sur le cloud et Microsoft est un leader de l’industrie du cloud. Le concurrent de Microsoft Sony, qui fabrique le concurrent Xbox PlayStation, a contesté l’accord, affirmant que le jeu “Call of Duty” d’Activision, très populaire, est à lui seul une raison de bloquer. L’argument de Sony est enraciné dans ce que la perte de ce jeu pourrait signifier pour la PlayStation de Sony si Microsoft devait le rendre exclusif à Xbox. Un juge fédéral a récemment empêché Penguin Random House d’acquérir son rival Simon & Schuster de Paramount Global (PARA) en raison des craintes que cela puisse “réduire la concurrence” pour les “livres les plus vendus”. Donc, Sony peut avoir une jambe sur laquelle se tenir en faisant valoir que “Call of Duty”, un jeu le plus vendu, mérite une attention particulière au-delà de celle d’autres jeux moins populaires que la plupart ne connaissent peut-être pas, mais qui ajoutent à la concurrence du marché dans un sens plus large. . Politico a récemment rapporté que la FTC est susceptible de déposer une plainte antitrust pour ces motifs. Encore une fois, Wedbush a cité dans sa note que pour conclure l’affaire, Microsoft devrait probablement garder la console de jeux Activision agnostique pendant un certain temps. Ce n’est peut-être pas la pire des choses. Alors que Microsoft pourrait vouloir garder les jeux Xbox uniquement, cela limiterait probablement les ventes des jeux plus que cela n’augmenterait les ventes de Xbox. Les joueurs vidéo sont assez ancrés en ce qui concerne les consoles et répugnent à changer. L’autre question est de savoir comment mesurer le marché du jeu. Alors que nous avons basé notre analyse sur la génération de revenus, ce qui nous a amenés à inclure des noms comme Apple (AAPL) et Alphabet (GOOGL), que beaucoup ne considèrent peut-être pas comme des noms de l’industrie du jeu car ils ne fabriquent pas de consoles au sens traditionnel et ne développent pas ou publier ses propres jeux. (Bien que vous puissiez affirmer que les smartphones sont des appareils de jeu portables). Au lieu de cela, ils monétisent les jeux développés par des tiers via leurs magasins d’applications – et en plus, dans le cas d’Alphabet, les revenus de streaming YouTube. La FTC peut choisir de se baser simplement sur les marchés des consoles et des titres de jeux vidéo, ou sur l’impact sur les consommateurs américains et choisir de laisser de côté des noms tels que Tencent, NetEase ou Sea Limited. En d’autres termes, la FTC peut voir la répartition du marché différemment et en débattre dans cette perspective. Pour être clair, nous ne pensons pas que cet accord soit anticoncurrentiel, et nous ne pensons pas que la FTC veuille présenter une affaire qu’elle n’est pas sûre de pouvoir gagner. Tout le monde à Wall Street regarde cet accord étant donné le prix du marché des actions Activision – environ 76 $ – par rapport à l’offre en espèces de 95 $ par action de Microsoft. C’est une grosse prime de 25 %. Mais rappelez-vous, ATVI se négociait autour de 65 $ la veille de l’annonce de l’accord. De nombreux observateurs ont du mal à voir comment cela ne passe pas. Même Berkshire Hathaway (BKR.a) de Warren Buffet, qui investit très rarement dans des entreprises en cours de fusion, est propriétaire d’actions Activision. Berkshire a lancé le nom au quatrième trimestre de 2021 avant l’annonce de l’accord en janvier. Il a ajouté à ATVI aux premier et deuxième trimestres de cette année, puis a réduit sa position au troisième trimestre. Lors de la réunion annuelle de Berkshire en avril, Buffett a déclaré: “Si l’accord est conclu, nous gagnons de l’argent, et si l’accord ne se concrétise pas, qui sait ce qui se passera.” En fin de compte, que vous ayez un intérêt ou non, vous voudrez regarder cette affaire. En effet, la façon dont les choses évoluent ici pourrait déterminer l’appétit futur pour les activités de fusions et acquisitions (fusions et acquisitions), dont dépendent de nombreuses entreprises pour leur croissance. Un environnement robuste ou, du moins, pas carrément hostile aux fusions et acquisitions pourrait favoriser un creux du marché boursier global et aider à améliorer le sentiment des investisseurs. La FTC cherche clairement à mettre à jour sa façon de penser le pouvoir des entreprises et cet accord, ainsi que quelques autres tels que l’accord proposé entre la compagnie aérienne JetBlue (JBLU)- Spirit (SAVE) et le supermarché Kroger (KR)- Albertsons (ACI). fusion, fournira des informations précieuses sur la manière dont l’agence envisage de modifier son cadre d’approbation ou de blocage des transactions à l’avenir. Rappelons que DuPont (DD) a mis fin à son accord avec Rogers (ROG) car il n’a pas pu obtenir l’approbation en Chine. Il sera donc intéressant de voir comment les divers organismes de réglementation, non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier, analysent les implications concurrentielles de l’accord MSFT-ATVI. En ce qui concerne le club détenant Microsoft, nous pensons que tout ira bien dans les deux cas. Nous pensons que l’acquisition d’ATVI serait une excellente décision car elle fournit l’une des plus grandes propriétés intellectuelles de jeux vidéo au monde et renforce leur initiative visant à créer un service de streaming de jeux robuste. Cependant, le jeu n’est qu’un aspect du modèle commercial incroyablement réussi de Microsoft, et nous pensons que la croissance d’Azure et le passage mondial au cloud computing continueront de stimuler la croissance à long terme. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long MSFT, AAPL et GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Une scène de “Call of Duty Modern Warfare”. Source : Call of Duty Modern Warfare