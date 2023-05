L’acquisition d’Activision par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars obtient le feu vert de l’UE

Microsoft a réussi à apaiser les inquiétudes de l’UE concernant son acquisition d’Activision Blizzard King et a reçu le feu vert. L’accord de 68,7 milliards de dollars a encore des obstacles à surmonter, par exemple, il a été récemment bloqué par le régulateur britannique, la FTC aux États-Unis n’est pas encore à bord non plus.

L’approbation de l’UE était assortie d’une condition – Microsoft est tenu d’accorder une licence de 10 ans aux services de jeux en nuage concurrents pour leur permettre de diffuser des jeux Activision. Voici un tweet de Brad Smith (vice-président et président de Microsoft) :

Apparemment, c’était la promesse clé qui a séduit la Commission européenne. Microsoft a bien sûr son propre service de streaming de jeux, mais les utilisateurs de services concurrents dans le monde entier sont désormais assurés d’avoir accès aux jeux Activision actuels et futurs pour PC et consoles.

Fait intéressant, les préoccupations des régulateurs de l’UE et du Royaume-Uni étaient centrées sur le streaming. L’enquête de l’UE a révélé que Microsoft n’a aucune incitation à refuser de distribuer les jeux Activision sur Sony PlayStation (citant la statistique selon laquelle il existe quatre PlayStations pour chaque Xbox dans l’Espace économique européen). Et même si Microsoft retirait les jeux Activision du matériel PlayStation, « cela ne nuirait pas de manière significative à la concurrence sur le marché des consoles ». Et ces jeux seraient de toute façon disponibles pour jouer sur des services de streaming non Microsoft, conformément à l’accord.

Il y a aussi la FTC, bien que Microsoft ait peut-être conclu l’accord même sans son approbation – l’avocate de Microsoft, Beth Wilkinson, a déclaré que l’accord pourrait être conclu même sans la bénédiction de la FTC. Cependant, cela aurait pu dépendre de l’approbation des régulateurs britanniques et européens, et l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés a dit « non ».

Outre l’UE, Microsoft a reçu le feu vert du Japon, du Brésil, de l’Arabie saoudite, du Chili, de l’Afrique du Sud et de la Serbie. Il reste à voir si l’engagement de Microsoft envers l’UE influencera la CMA.

Outre les régulateurs gouvernementaux, certains des concurrents de Microsoft ont des doutes sur l’accord. Cependant, Nintendo a signé un contrat de 10 ans qui garantissait des sorties le jour même pour des titres majeurs comme Appel du devoir et d’autres. Des accords de streaming de 10 ans ont été signés avec Nvidia, Ubitus et Boosteroid.

