L’Acolyte n’a besoin d’aucun devoir Star Wars

L’un des plus gros problèmes avec Guerres des étoiles ces derniers temps, cela peut souvent ressembler à un devoir. Toi pourrais regarder Ahsoka sans avoir vu Rebellesmais ça aurait beaucoup plus de sens si tu l’avais fait. Andor fonctionne sans voir Voleur un mais est définitivement renforcé par cela. Et tous les autres films et émissions se déroulent immédiatement avant, après ou pendant d’autres histoires que nous avons vues ailleurs. Quelque chose de plus est toujours nécessaire pour bien comprendre et apprécier l’histoire suivante.

Cela fait longtemps – bon sang, remontant peut-être même à 1977 – depuis Guerres des étoiles avait un point d’entrée propre, simple et accessible. Un endroit auquel n’importe qui peut participer sans aucune connaissance préalable et simplement en profiter en tant que Guerres des étoiles histoire. Mais c’est exactement ce que nous obtenons la semaine prochaine avec L’Acolyte.

À la surface, L’Acolyte cela semble être plus ou moins la même chose. Cela se déroule 100 ans avant les événements de La menace fantôme à la fin de la Haute République, une période principalement explorée dans la presse écrite. Il existe des dizaines de livres et probablement une centaine de caractères qui ont été créés pour cette époque. Cela semble intimidant. Mais, même si L’Acolyte se déroule dans et autour de la Haute République, aucune connaissance n’est requise pour profiter du spectacle.

«C’est un nouveau point d’entrée» Acolyte créateur Leslye Headland dit à un groupe de Guerres des étoiles sites de fans récemment. « [A familiarity with The High Republic] rehausserait certainement le spectacle si vous aviez eu l’expérience de vous immerger dans ce monde magnifique. Mais vous n’avez certainement pas besoin d’avoir lu quoi que ce soit ou d’en connaître des références.

Après avoir vu les deux premiers épisodes de la série, cette ouverture est immédiatement apparente et appréciée. L’histoire nous entraîne avec de nouveaux personnages, de nouveaux mondes, de nouvelles histoires, et nous suivons le voyage. Tout ce que vous avez vraiment besoin de savoir, ce sont les éléments constitutifs de Guerres des étoiles: Jedi, la Force, les sabres laser, etc. Si vous connaissez et aimez ce genre de choses, vous avez fait toute la préparation nécessaire.

« Nous nous déroulons un peu à l’écart, un peu plus près des préquelles que de la Haute République », a poursuivi Headland. « J’espère donc que nous avons suffisamment de références à la Haute République, mais nous ne nous y appuyons pas narrativement pour étayer notre histoire. J’aimerais penser que notre histoire est autonome.

Et un Guerres des étoiles une histoire qui se suffit à elle-même pour que tout le monde puisse en profiter est en effet une très bonne chose. L’Acolyte fait ses débuts avec son deux premiers épisodes le 4 juin sur Disney+.

