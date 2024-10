LACMA ouvrira un nouveau bâtiment en 2026 ; l’échafaudage tombe

Les nouvelles galeries David Geffen du musée d’art du comté de Los Angeles ouvriront leurs portes au public en avril 2026, a annoncé vendredi le musée alors que les échafaudages sont en train de tomber autour du bâtiment conçu par Peter Zumthor, révélant la vue la plus vaste jamais vue sur les 900 pieds de long. , structure en béton coulé enjambant le boulevard Wilshire.

Lors de la visite du site par le Times cette semaine, le LACMA a déclaré que 90 % de la construction était terminée et que le projet entrait dans sa phase finale. Début 2025, a indiqué le musée, il commencera à déplacer le personnel clé et les opérations dans le bâtiment. À un moment donné, probablement au printemps, les membres du musée et d’autres auront la chance de visiter le bâtiment vide, a déclaré le LACMA. Des pièces de la collection du musée commenceront alors à arriver dans les 110 000 pieds carrés d’espace de galerie.

Les conducteurs et les piétons approchant du musée par l’est passeront sous toute l’étendue du pont à travée libre de 150 pieds du bâtiment, qui encadre la célèbre sculpture « Urban Light » de Chris Burden tandis que le boulevard s’incurve légèrement vers le nord et continue vers le campus du LACMA à une légère descente. La partie du bâtiment située du côté sud du Wilshire, là où se trouvait autrefois un parking en surface, comprendra un café donnant sur la rue, ainsi qu’un théâtre de 300 places installé dans l’un des sept, 30- des pavillons au rez-de-chaussée d’un pied de haut qui maintiennent l’étage d’exposition du musée en hauteur. D’autres bases du pavillon abriteront un restaurant, le magasin LACMA et le centre éducatif WM Keck, a indiqué le musée.

Les nouvelles galeries David Geffen conçues par Peter Zumthor du LACMA vues d’en haut, montrant les fosses de goudron de La Brea au loin. (Brian van der Brug/Los Angeles Times)

Ceux qui regardent le bâtiment depuis la rue peuvent apercevoir le pavillon japonais du LACMA de 1988 sous le corps curviligne du nouveau bâtiment. Les visiteurs venant des fosses de goudron de La Brea peuvent voir des parties de « Lumière urbaine » et auront éventuellement une connexion plus directe pour marcher entre les fosses de goudron et le campus du LACMA. Les passants peuvent avoir une meilleure idée des 243 baies vitrées du nouveau bâtiment, que le musée présente comme offrant une vue à 360 degrés sur la ville mais qui ont été une source d’angoisse parmi les amateurs d’architecture, comme le verre incurvé des plans précédents. a été remplacé par du verre linéaire en contradiction avec les arcs du béton.

Les premiers rendus du bâtiment montraient les fenêtres avec des rideaux, et de nombreuses spéculations ont suivi sur l’apparence de ces rideaux et sur leur degré de transparence. En 2022, le National Endowment for the Humanities a accordé au LACMA 500 000 $ pour des « éléments de galerie personnalisés », y compris des « rideaux bloquant la lumière » et des « travaux sur mesure ».

La dernière annonce du LACMA n’aborde pas la question des rideaux mais précise que l’art sera exposé sur des terrasses lumineuses ainsi que dans des galeries intérieures abritées adaptées aux œuvres sensibles à la lumière. « Des milliers d’œuvres d’art de notre collection peuvent être exposées en toute sécurité à la lumière naturelle », a indiqué le musée sur son site Internet. « En fait, les sculptures, les carreaux, les céramiques et bien plus encore étaient destinés à être vus à la lumière naturelle, et nombre d’entre eux étaient destinés à être exposés en extérieur. »

Les nouvelles galeries David Geffen du LACMA, conçues par Peter Zumthor, traversent le boulevard Wilshire. (Brian van der Brug/Los Angeles Times)

Le LACMA a comparé le design de Zumthor à une sorte d’organisme vivant. En effet, le béton brut présente déjà des signes d’altération, avec des tâches d’eau et autres irrégularités. Les murs extérieurs sont percés en divers points de trous circulaires qui permettent à l’air d’entrer et de sortir du bâtiment. Le contour des nervures triangulaires du noyau du bâtiment est visible depuis le sol.

Le directeur général du LACMA, Michael Govan, a déclaré depuis longtemps que le bâtiment Zumthor n’aurait pas d’entrée principale traditionnelle. Les billets seront disponibles à l’achat des deux côtés du Wilshire. Deux escaliers en porte-à-faux s’élèvent du niveau de la rue jusqu’à ces entrées, et le bâtiment se reflète dans ses courbes.

« LACMA fait partie d’un ensemble plus vaste, qui comprend nos voisins, le La Brea Tar Pits and Museum, l’Academy Museum, le Petersen Automotive Museum et Craft Contemporary », a déclaré Govan. « Cela représente 30 acres avec environ 500 000 pieds carrés d’espace d’exposition, de restaurants, de théâtres et d’événements en plein air. Nous sommes ravis d’être une excellente ressource pour Los Angeles »

La construction du bâtiment Zumthor a commencé en 2020, mais elle dure depuis plus d’une décennie. Le critique d’art du Times, Christopher Knight, l’a qualifié d’« incroyable musée qui rétrécit », soulignant que le nouveau bâtiment dispose de moins d’espace d’exposition que les quatre bâtiments qui ont été démolis pour lui faire de la place. Le LACMA affirme qu’avec l’ajout en 2008 du bâtiment du Broad Contemporary Art Museum et l’ajout en 2010 du pavillon d’exposition Lynda et Stewart Resnick, le nouveau LACMA disposera de plus d’espace de galerie qu’en 2007.

Le LACMA a annoncé la date d’ouverture officielle d’avril 2026 pour ses nouvelles galeries David Geffen conçues par Peter Zumthor. (Brian van der Brug/Los Angeles Times)

Le Times a rapporté que le coût initial du projet était de 650 millions de dollars, ce qui a augmenté après un an de retard précipité par la découverte de fossiles et de goudron sous le chantier de construction.

Un représentant du LACMA a cité un coût partiel du projet de 715 millions de dollars qui comprenait « les coûts durs, les coûts accessoires et les imprévus (comprend le mobilier de construction, les rideaux/rails de rideaux, l’aménagement paysager, les travaux de chantier, etc.). » Le coût de l’installation de l’exposition d’art et des vitrines n’était pas inclus dans ce total, et le musée a déclaré qu’il ne savait pas encore quel serait le coût total du projet.

« Bien sûr, nous serons heureux d’annoncer que nous investissons encore plus dans le LACMA au-delà du bâtiment, y compris dans l’art public », a déclaré Govan.

Une source avait précédemment déclaré au Times que le coût total du projet oscillait autour de 835 millions de dollars. Le LACMA a contesté cette estimation. « Pour l’instant, nous n’avons pas de total », a déclaré Govan dans une interview. « A ma connaissance, il n’y a pas de budget de 835 millions de dollars. »

La collecte de fonds, a déclaré le musée, a dépassé les objectifs et s’élève à 793 millions de dollars.

« Mis à part une découverte paléontologique d’une ampleur sans précédent et du goudron, qui nous a retardé d’un an, si vous prenez tout en compte, y compris l’inflation au fil du temps et les comparaisons de pommes avec pommes de ce qui est inclus, en ce qui me concerne, nous sommes sur notre plan en termes de coûts et de délais par rapport à nos projections d’il y a plus de dix ans », a déclaré Govan.