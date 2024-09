L’ACM et le comté poursuivent le transfert de Western Maryland Works

6 septembre — CUMBERLAND — L’Allegany College of Maryland prévoit d’acheter le Western Maryland Works Training Center et Makerspace à LaVale.

Le conseil des commissaires du comté d’Allegany a acheté la propriété située au 37 Lane Ave. en 2018.

L’année suivante, l’établissement a été rénové.

Depuis lors, l’ACM exploite l’installation et loue la propriété au comté.

« Alors que nous entamons notre 63e année universitaire, nous apprécions notre partenariat de longue date avec le comté d’Allegany », a déclaré jeudi la présidente de l’ACM, Cynthia S. Bambara. « Plus que jamais, nous prenons au sérieux notre mission de contribuer à sa vitalité économique en nous adaptant rapidement et en créant des programmes et des solutions de développement de la main-d’œuvre qui permettent aux apprenants de devenir des salariés. »

Le projet WMW renforce chaque partenaire et démontre la collaboration continue de l’ACM pour garantir une formation professionnelle de qualité dans la communauté, a-t-elle déclaré.

« Nous sommes honorés que des milliers de résidents et d’entreprises du comté aient choisi l’ACM pour leurs parcours éducatifs ou leurs besoins de formation », a déclaré Bambara.

Jeudi, les commissaires du comté ont accepté de poursuivre le transfert de la propriété au collège.

Bien que les détails doivent encore être finalisés, les commissaires prévoient d’approuver officiellement l’accord dans un avenir proche.

Le prix d’achat présumé est de 850 000 $.

« Nous discutons depuis un certain temps », a déclaré Jason Bennett, administrateur du comté d’Allegany, à propos de la collaboration avec l’ACM afin que la propriété WMW « puisse faire partie des installations (du collège) ».

Le commissaire Creade Brodie a salué le travail de l’ACM dans les installations de WMW.

« C’est une excellente chose », a-t-il déclaré. « Ils ont fait un travail fantastique. »

ContexteLes commissaires du comté d’Allegany et l’ACM se sont associés pour former WMW afin de pourvoir les emplois locaux de fabrication et de technologie avec des employés formés.

Le centre de 33 000 pieds carrés, une installation satellite de l’Allegany College of Maryland, est situé sur l’ancien site de l’entrepôt d’Economy Wholesale Co.

ACM a déplacé ses programmes de développement de la main-d’œuvre sur la propriété en janvier 2020 et n’a cessé d’étendre ces services depuis.

WMW compte de nombreux partenaires communautaires et industriels, notamment le Département du commerce du Maryland, l’Université d’État de Frostburg, l’Eastern West Virginia Community & Tech College, Berkeley Springs Instruments, Garrett Container Systems, Northrop Grumman, National Jet Company et The Belt Group.

L’établissement a aidé des centaines d’étudiants à se former et à se recycler avec succès pour de nouvelles carrières, y compris les personnes touchées par la fermeture de l’usine Luke et d’autres licenciements dans les usines de la région.

Aujourd’hui, WMW contient plus de 6 millions de dollars d’équipements de pointe, a déclaré David Jones, vice-président du développement et des relations communautaires à l’ACM et directeur exécutif de la Fondation ACM.

Les domaines enseignés comprennent le soudage et la fabrication de métaux, la fabrication additive et l’impression 3D, la robotique et l’automatisation, le travail du bois et la menuiserie, ainsi que les chariots élévateurs et le gréement.

« En plus de l’équipement de formation de haute technologie, l’espace comprend des laboratoires pédagogiques, des salles de classe, des zones collaboratives, des opportunités d’espace de création communautaire, des formations et des ressources en entrepreneuriat et des bureaux pour le personnel », a-t-il déclaré.

« La mission de Western Maryland Works est de préparer la main-d’œuvre de demain avec des équipements de pointe pour répondre aux besoins de fabrication et de technologie de l’industrie 4.0 du comté d’Allegany et de la région environnante », a déclaré Jones.

FutureWMW a ajouté des programmes de diplômes et de certificats crédités et prévoit d’en créer d’autres.

« Nous avons récemment embauché Andrea Beall comme nouvelle directrice de Western Maryland Works, et nous sommes ravis de voir comment elle va développer et guider notre main-d’œuvre, nos programmes académiques et nos offres Makerspace », a déclaré Kristin Kehrwald, coordinatrice des communications chez ACM.

« Nous avons considérablement augmenté le nombre de cours pour les créateurs et les fabricants dans le cadre de nos offres Makerspace », a-t-elle déclaré.

« Nous avons été le lieu d’accueil du Makers Ultimate Challenge en juillet, et nous prévoyons de travailler à nouveau avec des fabricants renommés l’été prochain », a déclaré Kehrwald.

Teresa McMinn est journaliste au Cumberland Times-News. Vous pouvez la joindre au 304-639-2371 ou à [email protected].