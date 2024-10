L’ACLU représentant une femme de Fargo inculpée dans une affaire d’eau de bang

Photo de Scott Olson/Getty Images.

L’Union américaine des libertés civiles du Minnesota fournit une représentation juridique à Jessica Beskéune femme de Fargo qui risque des décennies de prison et une amende potentielle d’un million de dollars pour de l’eau de bang qui aurait été trouvée en sa possession dans une affaire qui a soulevé des questions sur l’application inégale des lois de l’État sur les drogues.

« Nous souhaitons largement garantir que les habitants du Minnesota ne soient pas criminalisés pour des choses comme la dépendance », a déclaré l’avocate Alicia Granse, qui travaille sur l’affaire. « Voulons-nous dépenser autant de nos ressources en eau de bang ? »

L’implication de l’ACLU témoigne de la nature inhabituelle de l’affaire elle-même, ainsi que de ses implications plus larges pour les efforts de réforme de la justice pénale au Minnesota.

Beske a été arrêté en mai dans le comté de Polk, dans le nord-ouest de l’État. En fouillant sa voiture, les adjoints du shérif ont signalé avoir trouvé des accessoires liés à la drogue et des résidus de méthamphétamine, ainsi qu’un bang en verre contenant 8 onces d’eau.

À cause d’un faille de longue date dans la législation de l’Étatle bureau du procureur du comté a pu traiter l’eau du bang comme s’il s’agissait de 8 onces de méthamphétamine pure, justifiant une accusation de drogue au premier degré pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison.

Les documents qui auraient été trouvés dans sa voiture n’auraient autrement donné lieu à aucune accusation criminelle grâce à un Projet de loi 2023 dépénalisant les accessoires liés à la drogue contenant des résidus.

Les poursuites judiciaires concernant l’eau des bangs sont très inhabituelles, et l’histoire de Beske a été recueillie attention médiatique généralisée après que le réformateur du Minnesota ait rendu compte pour la première fois de son cas. Le bureau du procureur du comté de Polk a la réputation de poursuivre avec zèle les affaires de drogue. UN Histoire du Star Tribune 2014 a révélé qu’il était l’un des rares dans l’État à accuser des personnes d’avoir violé une loi archaïque les obligeant à payer des taxes sur les drogues illicites.

« Ils y vont fort », a déclaré Granse. Elle se demande si le fait de faire payer les gens pour des violations de l’eau de bang ou du timbre fiscal sur la marijuana contribue réellement à la sécurité publique. « Je ne sais pas si c’est pour cela que nous voulons vraiment dépenser notre argent ou notre temps. »

Scott Buhler, le procureur adjoint du comté travaillant sur l’affaire, avait précédemment déclaré au Réformateur que son bureau « appliquait simplement les lois de l’État telles qu’elles sont écrites ». En réalité, les procureurs ont un beaucoup de discrétion décider quels délinquants inculper et quelles violations poursuivre.

Granse a déclaré que l’affaire pourrait finir par être longue : « Il semble que ce procureur n’est pas prêt à abandonner, mais moi non plus. »

