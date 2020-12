Les critiques ont réprimandé l’Union américaine des libertés civiles (ACLU) et ont accusé le groupe de «sexisme» après avoir tweeté un appel à Donald Trump de pardonner à Edward Snowden, mais pas à un autre lanceur d’alerte de la NSA Reality Winner.

«Pardon Snowden», a écrit dimanche soir le compte Twitter de l’organisation à but non lucratif de défense des droits civils. «Edward Snowden a dénoncé les activités illégales du gouvernement gardées secrètes pendant des années» l’ACLU a poursuivi en ajoutant, «Notre démocratie est mieux grâce à lui.»

Edward Snowden a dénoncé les activités illégales du gouvernement gardées secrètes pendant des années. Notre démocratie est mieux grâce à lui. https://t.co/cG4vp4m1vD – ACLU (@ACLU) 14 décembre 2020

Les tweets «pardon Snowden» ont probablement été incités par certains membres du Congrès appelant de plus en plus le président à le faire au cours de ses derniers jours au pouvoir. Quelques heures avant les publications de l’ACLU, le représentant de Floride Matt Gaetz a fait la une des journaux avec le sien tweeter rapportant que Trump «Est à l’écoute de ceux d’entre nous qui le pressent de pardonner Snowden.»

Bien que les raisons de l’ACLU de tweeter spécifiquement sur Snowden semblent claires, certains utilisateurs de Twitter se sont indignés du fait que le groupe ne mentionne pas non plus son collègue lanceur d’alerte Reality Winner, qui a été condamné à cinq ans et trois mois de prison en 2018 pour avoir révélé des documents classifiés de la NSA.

Là, @ACLU-Je l’ai réparé pour vous. Reality Winner purge actuellement plus de cinq ans de prison, la plus longue peine jamais infligée à un lanceur d’alerte, qui n’a pas exécuté ou éludé sa peine, le tout grâce aux efforts de représailles de l’administration Trump. Veuillez vous concentrer. pic.twitter.com/hQwkoG06Wz – Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) 14 décembre 2020

En fait, certains étaient tellement indignés par le tweet de l’ACLU en faveur de Snowden au lieu de Winner parce qu’ils y voyaient un indicateur « sexiste. »

Les critiques ont fait valoir que l’ACLU ne faisait qu’attirer l’attention des médias en défendant le plus « célèbre » Lanceur d’alerte. Selon eux, c’est le sexisme qui a empêché le cas de Winner de recevoir le même type de publicité.

« Si vous n’étiez pas aussi sexiste, vous travailleriez plutôt pour libérer Reality Winner, » a écrit un commentateur qui l’a soutenue mais a critiqué Snowden pour avoir dit «Mensonges». Un autre a critiqué l’ACLU «Sexisme occasionnel» et a dit que Snowden était « Compromis. »

Il est important de noter que Snowden est bien connu simplement parce qu’il est un homme, le sexisme a évidemment joué un rôle en empêchant le cas de Reality Winners de recevoir le même type d’attention / de publicité. – Myles ✌️😊✌️ (@ mdm1002) 14 décembre 2020

Uhhh Welllll. Je pense qu’il pourrait être compromis à ce stade, vous savez? Que diriez-vous de vous concentrer sur une femme moins célèbre et de transmettre le sexisme occasionnel ici, oui? Gagnant de la réalité gratuite. – Abolir le DHS. Poursuivez le GOP. Élargissez les tribunaux. (@potsherds) 14 décembre 2020

Ce ne sont pas leurs seules positions sexistes. – Tira Khan (@TiraKhan) 14 décembre 2020

Vous continuez à doubler et à tripler votre erreur initiale de croire à ses mensonges sur la fuite d’informations comme une dénonciation. C’était un entrepreneur mécontent qui ne se sentait pas apprécié, alors il a trahi l’Amérique. Si tu n’étais pas si sexiste, tu travaillerais pour #FreeRealityWinner au lieu. – Bob résiste🌊 (@ResistsBob) 14 décembre 2020

Certains ont fait valoir que le cas de Winner était plus urgent que celui de Snowden, car elle purge actuellement une peine de prison et ne devrait être libérée que dans environ un an.

Reality Winner est en prison. Que diriez-vous de lui pardonner avant Snowden. – Andrew Goss 👊USAF👊 (@ Goss30Goss) 14 décembre 2020

Reality Winner mérite un pardon plus. Elle a fait la bonne chose et a été jetée en prison. Snowden, pour autant que je sache, n’est pas dans une cellule de prison. – Lana DaFree (@HomeDabrave) 14 décembre 2020

Jusqu’à présent, l’organisation n’a pas réagi à la tempête de critiques suscitée par son tweet. Dans le passé, cependant, l’ACLU a défendu Winner, décrivant son cas en 2017 comme une persécution sous «Loi inconstitutionnelle».

Snowden lui-même a supplié Trump de pardonner à Winner en direct avec MSNBC en septembre.

Quant à la possibilité d’un pardon réel à l’égard de Snowden, en août, Trump m’a dit Qu’il était « Regarder dedans, » prise en compte de la polarisation bipartisane des opinions sur le sort du lanceur d’alerte.

