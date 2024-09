L’ACLU prévoit de dépenser 1,3 million de dollars pour informer les électeurs du Montana sur les candidats à la Cour suprême de l’État

HELENA, Mont. — L’Union américaine pour les libertés civiles prévoit de dépenser 1,3 million de dollars en publicité de campagne pour informer les électeurs du Montana sur la position des candidats à la Cour suprême de l’État sur l’avortement et d’autres questions de droits civiques avec une mesure protégeant constitutionnellement protéger l’accès à l’avortement également sur le bulletin de vote.

Cette dépense intervient après que les républicains ont tenté sans succès en 2022 de destituer un juge en faisant une un soutien partisan sans précédent Les législateurs du GOP soutiennent également que la Cour suprême a légiféré depuis son siège en bloquant les lois visant à restreindre l’accès à l’avortement ou à rendre le vote plus difficile.

« Alors que les politiciens adoptent des lois de plus en plus extrêmes, notamment des restrictions et des interdictions d’avortement, les électeurs ont la possibilité d’élire des juges qui protégeront les droits fondamentaux de l’État contre ces attaques », ont déclaré jeudi l’ACLU nationale et l’ACLU du Montana dans un communiqué.

Les candidats à la Cour suprême de l’État ne peuvent pas solliciter, accepter ou utiliser de soutiens partisans. L’ACLU du Montana a déclaré qu’elle ne soutenait aucun candidat.

« De l’avortement à l’égalité du mariage et au droit de vote des autochtones, les personnes à qui nous confions des sièges à la Cour suprême du Montana joueront un rôle essentiel pour déterminer si nous conservons les droits que les Montanans apprécient ou si les politiciens seront autorisés à nous priver de notre liberté », a déclaré Akilah Deernose, directrice exécutive du groupe, dans un communiqué.

L’ACLU veut s’assurer que les électeurs connaissent la position des candidats à la Cour suprême sur ces questions « afin qu’ils puissent voter en connaissance de cause en novembre », a déclaré Deernose.

Le porte-parole de l’ACLU, Andrew Everett, a déclaré que ces 1,3 million de dollars représentent le montant le plus élevé jamais dépensé par l’ACLU pour une élection dans le Montana. L’ACLU dépense également de l’argent pour des élections à la Cour suprême en Arizona, au Michigan, en Ohio et en Caroline du Nord.

Ces dernières années, l’argent a afflué de plus en plus dans les élections à la Cour suprême des États, en particulier après la démission de la Cour suprême des États-Unis. a annulé l’arrêt Roe v. Wade en 2022 et a renvoyé la question de l’avortement aux États, a déclaré Mike Milov-Cordoba du Brennan Center for Justice.

Les électeurs n’ont généralement pas de « préjugés forts » sur les candidats aux élections à la Cour suprême, donc l’achat de publicité est « potentiellement important », a-t-il déclaré.

Selon le Brennan Center, les dépenses totales consacrées aux deux courses à la Cour suprême du Montana en 2022 ont atteint un record de 4,6 millions de dollars, dont 500 000 dollars provenant du Parti républicain de l’État.

Milov-Cordoba a déclaré qu’il ne serait pas surpris de voir des dépenses similaires cette année, « surtout compte tenu de la frustration des conservateurs face au rejet par la Cour suprême du Montana de lois inconstitutionnelles ».

Les publicités et les courriers de l’ACLU notent que le candidat à la magistrature suprême Jerry Lynch et la candidate à la magistrature associée Katherine Bidegaray sont d’accord avec l’analyse d’une décision de la Cour suprême du Montana de 1999 qui a estimé que le droit constitutionnel de l’État à la vie privée protège le droit à un avortement avant viabilité auprès du prestataire choisi par la patiente.

Le candidat à la magistrature suprême, Cory Swanson, a déclaré qu’il n’était pas approprié pour lui de commenter une affaire qui pourrait être portée devant le tribunal à l’avenir, et le candidat à la magistrature associée, Dan Wilson, n’a pas répondu à une enquête envoyée par l’ACLU du Montana, a indiqué l’organisation.

Un comité de campagne, Montanans for Fair and Impartial Courts, a déclaré avoir dépensé un peu plus de 425 000 $ pour des publicités télévisées soutenant Lynch, selon les rapports financiers de campagne de l’État.

Cet automne, les électeurs du Montana seront interrogés pour savoir si la décision de la Cour suprême de 1999 devrait être inscrite dans la Constitution.

Selon Milov-Cordoba, les conservateurs ont toujours représenté une part bien plus importante des dépenses lors des élections à la Cour suprême des États. Mais depuis que l’arrêt Roe v. Wade a été annulé, les groupes de gauche ont presque égalé cette part à l’échelle nationale.

Bien que l’avortement soit un problème majeur à l’origine de l’augmentation des dépenses, les cours suprêmes des États sont également appelées à se prononcer dans des affaires impliquant le découpage partisan des circonscriptions, le droit de vote et changement climatiquea-t-il dit.

« La question de savoir qui siège à ces tribunaux est donc un enjeu majeur », a-t-il déclaré.