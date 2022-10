L’ACLU poursuit le plan de scrutin à dépouillement manuel du comté du Nevada

RENO, Nevada (AP) – La section du Nevada de l’ACLU a intenté mardi une action en justice contre un comté rural du Nevada et son greffier par intérim pour arrêter la mise en œuvre du nouveau processus de comptage manuel du comté, qui a été stimulé par de fausses allégations de fraude électorale. Le processus implique le comptage manuel de tous les bulletins de vote papier à côté d’une tabulatrice automatique.

Le procès cite trois principales violations de la constitution du Nevada, de l’État ou de la loi fédérale dans ses revendications.

Le comté prévoit de commencer à compter manuellement ses bulletins de vote par correspondance deux semaines avant le jour du scrutin, un processus qui, selon l’ACLU, risque de rendre publics les résultats du vote anticipé. L’annonce verbale des résultats de chaque scrutin par les équipes de décompte manuel entraînera la publication des résultats et des informations des élections, ce qui, selon l’ACLU, viole la loi de l’État. Le groupe affirme également que la loi du Nevada criminalise la publication d’informations sur le vote anticipé, exposant potentiellement les membres de l’équipe de décompte manuel à un risque de délit.

Alors que le comté de Nye utilisera des écrans tactiles pour se conformer à l’Americans with Disabilities Act, cela permet “de manière inadmissible” aux agents électoraux de poser des questions sur le handicap d’un électeur ou de refuser des électeurs autrement éligibles sur la base d’une “prise de décision arbitraire”, selon le procès, qui viole le Aidez les Américains à voter.

Le plan de comptage manuel utilise également une «vérification rigoureuse des signatures», qui permet au greffier d’exiger une carte d’identité si la signature d’un électeur échoue, ce qui, selon l’ACLU, viole la loi de l’État. Normalement, les greffiers du comté sont tenus de contacter l’électeur pour lui demander de confirmer si la signature utilisée pour le vote par correspondance appartient à l’électeur. Les bulletins de vote en personne du comté de Nye reflètent les bulletins de vote par correspondance.

Le comptage manuel du comté de Nye est désormais secondaire par rapport au comptage automatique des bulletins de vote manuels. Il devait à l’origine être la principale méthode de dépouillement des voix, mais a été ajusté, ce qui lui a permis d’éviter les réglementations de l’État.

Le comté de Nye est l’une des premières juridictions du pays à agir sur les complots électoraux liés à la méfiance à l’égard des machines à voter. Le comté le moins peuplé du Nevada, Esmeralda, a utilisé le comptage manuel pour certifier les résultats primaires de juin, lorsque les responsables ont passé plus de sept heures à compter 317 bulletins de vote.

Mark Kampf, le greffier du comté de Nye, a déclaré lors d’une récente réunion de la commission du comté que les machines à voter du Dominion sont une mesure «palliative» pendant que le comté décide comment gérer les décomptes pour les futures élections, potentiellement sans machines du tout.

Kampf n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mardi. Dans une brève interview lundi, il a déclaré ne pas partager les mêmes inquiétudes que les groupes de vote concernant la publication des résultats partiels.

“Ils n’obtiendront qu’une petite partie du résultat”, a-t-il déclaré. “Et donc personne ne voit le résultat total où que ce soit.” Il a ajouté qu’il s’agissait “juste d’un groupe de bulletins de vote dissociés de tous les autres bulletins de vote”.

Lors de la discussion des options de vote par écran tactile lors d’une récente réunion du conseil des commissaires, Kampf a déclaré: “Nous ne refuserons à personne qui estime avoir besoin de cette aide spéciale.”

La semaine dernière, un juge de Carson City a rejeté la requête d’un groupe progressiste visant à empêcher le secrétaire d’État du Nevada d’autoriser les décomptes manuels.

Le Nevada est l’un des 10 États qui autorisent les bureaux électoraux locaux à commencer à compiler les bulletins de vote avant le jour du scrutin, mais les machines qui le font généralement sont programmées pour ne pas publier les résultats.

Selon le plan du comté de Nye, des équipes de comptage manuel de cinq comprendront un lecteur qui annonce chaque résultat, un vérificateur qui regarde par-dessus l’épaule du lecteur et trois pointeurs qui notent les résultats. Les pointeurs comparent ensuite leurs résultats avant de les soumettre. Ils comptent les bulletins de vote par lots de 50 dans un espace public.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Stern sur Twitter @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press