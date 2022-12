L’ACLU poursuit le district scolaire du Missouri pour la politique de retrait de livres

INDEPENDANCE, Mo. (AP) – L’ACLU du Missouri poursuit un district scolaire de banlieue de Kansas City pour sa politique de suppression automatique de tout matériel de bibliothèque contesté avant qu’il ne soit examiné.

L’ACLU fait valoir dans une action en justice fédérale déposée mardi que la politique actuelle du district scolaire de l’Indépendance viole les droits des élèves au premier amendement parce qu’elle “restreint leur accès aux idées et aux informations à des fins inappropriées et sans préavis”.

Selon la politique actuelle, un document de bibliothèque est automatiquement supprimé après avoir été contesté. Un comité évalue ensuite le matériel et le conseil scolaire vote pour savoir s’il doit le conserver, a rapporté le Kansas City Star.

Une porte-parole du district scolaire n’a pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaires sur le procès.

Le procès, intenté au nom de quatre parents du district, intervient après qu’un parent a contesté en avril le livre pour enfants “Cats vs. Robots #1 : This Is War” parce qu’il comprend un personnage non binaire. Le livre a été retiré des étagères pendant qu’un comité l’examinait, et le conseil scolaire a ensuite voté pour le retirer définitivement des bibliothèques des écoles élémentaires.

Le livre, avec des thèmes sur la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, est commercialisé auprès des enfants de 8 à 12 ans. Seules trois pages du livre de 307 pages traitent du caractère non binaire, indique le costume de l’ACLU.

La politique actuelle ne prévoit pas non plus de procédure d’appel, ce qui, selon l’ACLU, viole les droits des étudiants “parce qu’elle restreint leur accès aux idées et aux informations à des fins inappropriées et sans préavis”.

Le procès intervient alors que les efforts pour supprimer les livres dans les écoles et les bibliothèques publiques augmentent à travers le pays.

Le procès de l’ACLU indique que 138 districts scolaires dans 32 États ont retiré plus de 2 500 livres au cours de l’année scolaire 2021-22. Et 41% de tous les livres interdits dans tout le pays pendant l’année scolaire contenaient des personnages LGBTQ tandis que 40% des suppressions de livres comprenaient des personnages de couleur importants et 21% des livres interdits traitaient directement des problèmes de race et de racisme, selon le procès.

The Associated Press