L’ACLU poursuit la ville de Kansas pour la représentation électorale des Latinos

Un procès fédéral soutient que le système électoral utilisé à Dodge City, au Kansas, empêche l’importante population latino-américaine de la ville d’élire des représentants à la commission municipale.

Le procès intenté jeudi par l’American Civil Liberties Union et d’autres groupes soutient que la méthode actuelle permettant des votes à l’échelle de la ville pour les cinq commissaires est inconstitutionnelle et viole la loi de 1965 sur les droits de vote.

Au lieu de cela, la ville du sud-ouest du Kansas devrait être divisée en cinq circonscriptions électorales, ce qui donnerait aux résidents latinos une chance accrue d’élire leurs candidats préférés dans au moins deux des circonscriptions proposées, selon le procès.

Nickolaus Hernandez, directeur municipal de Dodge City, a déclaré dans un communiqué que le procès ne donne pas une image complète de la méthode d’élections générales de la commission et des activités municipales de la ville, “en ce qui concerne plusieurs autres villes de la même taille et structure à travers le Kansas.

“Nous sommes impatients et toujours ouverts à avoir des conversations fructueuses avec les membres de notre communauté qui conduisent à des changements significatifs pour le bien de toute notre ville”, a déclaré Hernandez. «Nous avons l’intention d’étendre spécifiquement cette invitation aux groupes qui ont déposé cette plainte. Nous accueillons favorablement le dialogue et attendons avec impatience l’occasion d’aider à faire progresser notre grande ville et de tirer parti de notre population riche, unique et diversifiée.

La pétition intervient quatre ans après que l’ACLU a poursuivi la greffière du comté de Ford, Debbie Cox, pour avoir déplacé le seul bureau de vote de Dodge City à l’extérieur de la ville, ce qui, selon l’organisation, rendait plus difficile le vote des résidents latinos qui dépendent souvent des transports en commun. Le procès a été rejeté après que Cox ait accepté de maintenir deux bureaux de vote pour les futures élections.

Le procès en cours prétend qu’aucun candidat latino n’a été élu à la commission depuis au moins 2000 et qu’une femme latina qui a été nommée en 2021 n’a pas remporté un mandat complet plus tard cette année-là.

Au moins trois autres candidats latinos qui se sont présentés à la commission ont été massivement soutenus par des résidents latinos mais n’ont pas remporté de sièges à la commission, selon le procès.

Cependant, l’actuel commissaire Joseph Nuci Jr. a déclaré dans un communiqué vendredi en fin d’après-midi qu’il était latino et qu’il avait été élu à deux reprises à la commission.

“L’affirmation et les rapports selon lesquels Dodge City n’a pas élu de représentant d’un Latino au sein de la commission sont catégoriquement faux, ils déforment notre commission et ne sont qu’une tentative de diviser notre grande ville”, a déclaré Nuci.

La ville de 27 000 habitants à environ 160 miles (257 kilomètres) à l’ouest de Wichita a été transformée au cours des dernières décennies par des immigrants attirés par le travail dans les usines de conditionnement de viande de la région.

Les Latinos représentent désormais près de 65% de la population de la ville et environ 46% de la population en âge de voter, selon le recensement de 2020.

Le procès indique qu’un manque persistant de sites de vote dans des zones principalement latino-américaines, combiné à une histoire de discrimination liée au vote et de graves disparités sociales et économiques entre les populations blanches et latino-américaines, empêche une plus grande représentation latino-américaine au sein de la commission.

L ‘«effet dilutif» du système actuel permettant à tous les résidents de voter dans toutes les courses de la commission permet aux résidents non latinos de Dodge City de voter systématiquement ensemble pour vaincre les candidats préférés des électeurs latinos, selon le procès.

“Ce système reflète un problème plus large au Kansas, où les personnes au pouvoir cherchent systématiquement à diminuer les électeurs minoritaires et à les exclure du processus de gouvernement”, a déclaré la directrice juridique de l’ACLU du Kansas, Sharon Brett, dans un communiqué.

“La population latine de Dodge City mérite une voix égale dans la formation de son gouvernement local, et la loi fédérale l’exige”, a déclaré Brett, en utilisant un terme non sexiste pour les électeurs latinos et latinos.

Le procès a été intenté au nom de deux résidents latinos de Dodge City par l’American Civil Liberties Union of Kansas, l’ACLU nationale, le UCLA Voting Rights Project et le cabinet d’avocats new-yorkais Cleary Gottlieb Steen and Hamilton.

Le procès demande au tribunal d’empêcher Dodge City d’utiliser son système de vote actuel à l’échelle de la ville et d’exiger à la place qu’il mette en œuvre des élections basées sur les districts qui ne diluent ni ne minimisent la force de vote de la population latino-américaine.

Margaret Stafford, Associated Press