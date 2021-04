Le Dr David Fowler, ancien médecin légiste en chef du Maryland, est devenu le centre d’attention dans le procès Derek Chauvin après avoir témoigné pour la défense que la mort de George Floyd était due à une arythmie cardiaque.

Peu de temps après le témoignage de Fowler, les critiques n’ont pas tardé à fouiller dans l’histoire professionnelle du médecin légiste, notant son implication dans de multiples affaires de recours à la force impliquant la police, y compris celle d’Anton Black, un homme noir de 19 ans décédé en garde à vue. en 2018.

«Le médecin légiste, à mon avis, a été flagrant dans la façon dont il a finalisé les résultats de l’autopsie d’Anton. Maintenant, il est appelé à être un témoin expert pour un autre policier, » La sœur de Black, LaToya Holley, a déclaré au média WTOP peu de temps avant le témoignage de Fowler.

Fowler fait actuellement face à un procès de la famille de Black.

L’ACLU du Maryland, qui est également impliquée dans le procès, a également publié une déclaration tentant de discréditer Fowler, notant que sous sa direction, le Maryland Office of the Medical Examiner «A été complice de la création de faux récits sur ce qui tue les Noirs lors de rencontres avec la police», citant plusieurs cas, dont la mort de Black.

L’ACLU du Maryland réagit à l’ancien médecin légiste en chef de Md David Fowler qui a témoigné pour la défense dans le procès Chauvin, notant ses décisions dans Tyrone West, Anton Black et d’autres affaires (son bureau a également jugé la mort de Freddie Gray un homicide par omission): pic.twitter.com/u4BF4wGUUp – Justin Fenton (@justin_fenton) 14 avril 2021

Le procès accuse Fowler d’avoir fait obstruction à l’enquête sur la mort de Black en retardant la publication de son rapport d’autopsie et en étant indûment influencé par la police.

Black est décédé d’un arrêt cardiaque après avoir lutté avec la police et avoir été immobilisé en position couchée pendant six minutes après avoir été menotté et taser, selon le procès. Personne n’a été inculpé dans cette affaire. Black, qui avait récemment reçu un diagnostic de trouble bipolaire, souffrirait d’une crise de santé mentale et la police a été dépêchée sur les lieux après qu’un appel au 911 les a informés d’une altercation le concernant.

Comme Floyd, les vidéos des derniers moments de Black ont ​​été vues par le public et ont rapidement suscité la controverse et ont conduit à des accusations de racisme et de brutalité policière. Les similitudes entre les deux hommes ont suscité un regain d’intérêt pour le cas de Black et ont poussé de nombreux acteurs des réseaux sociaux à rejeter rapidement le témoignage de Fowler.

Le témoin vedette de la défense dans le procès Derek Chauvin aujourd’hui est David Fowler, qui est actuellement poursuivi pour violations des droits civils et couvrant la police en déclarant qu’ils n’ont rien fait de mal dans le meurtre d’Anton Black. – Kyla dans le quartier 🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 14 avril 2021

Le Dr David Fowler, témoin de pathologie d’Eric Nelson, est accusé d’avoir aidé à dissimuler le rôle de la police dans la mort en détention d’Anton Black, un jeune noir de 19 ans de la côte est en 2018. George Floyd a été assassiné en détention. . Ce témoin n’est pas crédible. #DerekChauvinTrialpic.twitter.com/P9TLFVSMC2 – Grande Capo (@VoLinxx) 14 avril 2021

Le Dr David Fowler est un témoin rémunéré actuellement poursuivi pour avoir dissimulé le meurtre d’Anton Black. Cet homme a blâmé les hommes noirs pour leur propre mort dans le passé. https://t.co/rG4VYJVjK6 – Membre du Congrès Bass (@RepKarenBass) 14 avril 2021

Fowler a témoigné que la mort de Floyd était le résultat de problèmes de santé sous-jacents, comme les maladies cardiaques et la consommation de drogues, combinés à une exposition au monoxyde de carbone alors qu’il était retenu au sol par Chauvin.

«Tous ces éléments combinés ont causé la mort de M. Floyd,» il a dit.

En plus de son travail en tant que médecin légiste en chef dans le Maryland pendant 17 ans au total, Fowler est également consultant en médecine légale pour le Forensics Panel, qui effectue des examens par les pairs des cas.

Le témoignage de Fowler dans l’affaire Floyd contredit d’autres personnes avancées par la poursuite, y compris l’expert pneumologue Martin Tobin, qui a déclaré que Floyd était en détresse respiratoire directement à cause des actions de Chauvin.

«Une personne en bonne santé soumise à ce à quoi Floyd a été soumis serait décédée des suites de ce à quoi elle a été soumise,» Tobin a dit à la cour.





Le procès de Chauvin recevait déjà beaucoup d’attention de la part des militants, étant donné que la mort de Floyd a déclenché des mois de manifestations de Black Lives Matter à travers le pays l’année dernière. C’est devenu un sujet particulièrement controversé alors que le Minnesota doit maintenant faire face à davantage de manifestations, dont certaines sont devenues violentes, après que Daunte Wright a été abattu par le policier Kimberly Potter dimanche.

Le chef de la police du Brooklyn Center, Tim Gannon, avait précédemment déclaré qu’il pensait que la fusillade était accidentelle, expliquant aux journalistes que l’officier avait probablement l’intention de tirer leur taser. Potter est maintenant accusé d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, selon le bureau du procureur du comté de Washington.

