L’ACLU du Nevada demande une enquête sur un décompte partisan présumé

RENO, Nevada (AP) – L’Union américaine des libertés civiles du Nevada a demandé mercredi au secrétaire d’État de l’État d’enquêter sur ce qu’il a appelé un «effort coordonné d’administration électorale partisane» lors du décompte manuel des bulletins de vote par correspondance dans le comté rural de Nye qui a été fermé vers le bas la semaine dernière.

L’ACLU a déclaré qu’un volontaire du décompte manuel portant ouvertement une arme à feu avait retiré un observateur de l’ACLU d’une salle de décompte manuel, que l’organisation a récemment découvert être la vice-présidente du comité central du GOP du comté de Nye, Laura Larsen.

L’ACLU a déclaré que la situation “pose des questions” concernant la délégation de pouvoir du greffier par intérim du comté de Nye, Mark Kampf, aux responsables partisans pour retirer les observateurs des salles de dépouillement manuel, en particulier lors d’un processus de dépouillement manuel qui traite de la tabulation des bulletins de vote.

“Un responsable partisan du Comité central du GOP du comté de Nye autorisé à parcourir librement les couloirs et à retirer ceux qui s’engagent dans l’observation viole les principes fondamentaux sous-jacents à des élections libres et sûres et se moque encore plus de notre démocratie”, a déclaré le directeur exécutif de l’ACLU du Nevada, Athar. Haseebullah a déclaré dans un communiqué.

C’est le dernier développement d’un conflit entre l’administration électorale du comté rural et l’ACLU qui a duré des poursuites judiciaires, des luttes intestines et une décision de la Cour suprême du Nevada le 27 octobre dernier qui a incité la secrétaire d’État Barbara Cegavske, une républicaine, à fermer la main- compter jusqu’à la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.

Plusieurs membres de l’ACLU se sont présentés le premier jour du comptage manuel mercredi à Pahrump, à une heure de Las Vegas, avec trois personnes qui se sont inscrites en tant qu’observateurs.

Kampf a déclaré la semaine dernière que l’observateur de l’ACLU en question était soupçonné de comptabiliser les votes, ce qui est interdit lors de l’observation du décompte manuel. Les volontaires ont verrouillé la porte de la salle d’entrée qui menait aux salles de comptage manuel en raison de l’incident avec l’ACLU, ont déclaré plusieurs volontaires à l’époque. Un bénévole était chargé d’ouvrir la porte à tous les observateurs ou bénévoles qui entrait.

Un porte-parole du comté de Nye n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique mercredi soir. Ni Larsen ni le comité central du comté de Nye GOP.

Le comté de Nye a arrêté son processus de comptage manuel vendredi en raison d’ordres du bureau du secrétaire d’État concernant la publication anticipée des résultats après deux jours de comptage manuel. Il est venu en réponse à un nouvel avis de la Cour suprême du Nevada en faveur du chapitre du Nevada de l’ACLU, qui a fait valoir, entre autres, que la lecture des bulletins de vote risquait de publier le décompte des élections anticipées.

Ils ne peuvent pas continuer avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin, bien que Kampf ait déclaré lors d’une réunion du conseil des commissaires du comté de Nye mardi qu’il avait soumis un nouveau plan de décompte manuel au bureau du secrétaire d’État qu’il espérait faire approuver cette semaine. La décision de la Cour suprême qui a contesté la lecture des bulletins de vote à haute voix a déclaré qu’il appartenait au secrétaire d’État et au comté de garantir la légalité du dépouillement manuel.

Larsen était présent les deux jours du décompte manuel, agissant dans ce qui semblait être un rôle d’assistant de Kampf, qui avait juré il y a des mois d’apporter le décompte manuel au comté rural à la demande de la commission du comté.

Elle se rendait souvent dans différentes salles de comptage manuel pour s’assurer que les équipes de comptage manuel – composées d’un lecteur, d’un vérificateur et de trois pointeurs – avaient du matériel et comptaient correctement.

Le premier jour, lorsqu’un lecteur avait du mal avec le rythme auquel annoncer les candidats, Larsen est entré dans la salle de comptage manuel, s’est assis dans le fauteuil du lecteur et a lu les noms elle-même pour démontrer le bon rythme pour annoncer les noms.

Le lecteur s’est excusé et Larsen a déclaré: «Il vaut mieux bien faire les choses que de ne pas bien faire les choses du tout. Ne dites pas que vous êtes désolé.

Dans une interview après le premier jour de comptage manuel, Larsen a déclaré que son rôle était de “s’assurer que les choses se passent comme Mark (Kampf) a tout mis en place. Donc, il suffit de veiller à l’intégrité des élections.

Kampf a décrit les tabulatrices Dominion du comté comme une mesure temporaire potentielle pendant qu’il décide de la manière de gérer les décomptes pour les futures élections. Mais les machines resteront le principal mécanisme d’enregistrement de cette élection, malgré le comptage manuel.

Le comté de Nye, qui compte environ 50 000 habitants, dont environ 33 000 électeurs inscrits, est le comté le plus important des États-Unis à avoir modifié son processus de dépouillement des voix en réaction aux théories du complot – même s’il n’y a eu aucune preuve de fraude ou de manipulation généralisée de machines aux élections de 2020.

Les commissaires du comté de Nye ont voté pour compter à la main tous les bulletins de vote après des plaintes de résidents faisant écho à près de deux ans de théories du complot liées aux machines à voter et à de fausses affirmations selon lesquelles l’élection présidentielle de 2020 a été volée à l’ancien président Donald Trump. Cela est venu alors que le candidat républicain au poste de secrétaire d’État, Jim Marchant, avait répété des revendications électorales non fondées aux commissaires, ce qui les avait convaincus de demander un comptage manuel.

Le comté le plus peuplé des États-Unis continentaux qui s’appuie exclusivement sur le comptage manuel est le comté d’Owyhee, dans l’Idaho, qui compte un cinquième des électeurs inscrits dans le comté de Nye.

Gabe Stern, Associated Press