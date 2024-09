L’ACLU du Michigan consacre 2 millions de dollars à des publicités axées sur les droits reproductifs pour la course à la Cour suprême de l’État

LANSING, Michigan — L’Union américaine pour les libertés civiles du Michigan a annoncé un investissement de plusieurs millions de dollars dans deux courses pour le Cour suprême de l’Étatce qui souligne l’importance de la compétition dans un État où le contrôle du tribunal est en jeu.

L’ACLU Michigan, une organisation qui défend les droits des électeurs, a annoncé jeudi qu’elle allait investir environ 2 millions de dollars dans les campagnes électorales, avec sept semaines de publicités radiophoniques dans tout l’État avant les élections de novembre. La directrice politique Merissa Kovach a déclaré que les messages se concentreraient principalement sur les résultats des candidats en matière de droits reproductifs.

Alors que les électeurs du Michigan ont inscrit le droit à l’avortement dans la constitution de l’état en 2022 — consolidant fermement le droit à l’avortement — les démocrates et leurs alliés ont toujours encadré la course à la Cour suprême de l’État à travers le prisme des droits reproductifs, affirmant que la cour pourrait se prononcer sur le sujet à l’avenir.

Les élections à la Cour suprême de l’État du Michigan sont techniquement non partisanes, ce qui signifie que les candidats apparaissent sur le bulletin de vote sans désignation de parti et que le vote direct ne compte pas pour les courses. Cependant, les candidats sont désignés lors des conventions des partis de l’État.

L’ACLU soutient l’accès à l’avortement et son action juridique remet en cause les restrictions et les interdictions dans tout le pays. Bien que Kovach ait déclaré que l’ACLU ne soutenait aucun candidat dans les élections du Michigan, la publicité profitera certainement à la juge Kyra Harris Holden, soutenue par les démocrates, et à la professeure de droit Kimberly Ann Thomas.

Bolden et Thomas affronteront respectivement le juge nommé par les républicains Patrick O’Grady et le représentant de l’État Andrew Fink.

La Cour suprême est actuellement contrôlée par des juges soutenus par les démocrates, avec une majorité de 4 contre 3. La campagne publicitaire de l’ACLU mettra également en avant les décisions prises par la Cour ces dernières années, que l’organisation de gauche a saluées, ainsi que les résultats des quatre candidats sur d’autres causes telles que les droits des LGBTQ+ et l’accès au vote.

« Nous allons utiliser notre position ici en tant qu’organisation leader dans le domaine des droits civiques pour sensibiliser les électeurs à l’impact de la Cour suprême du Michigan », a déclaré Kovach.

Kovach a déclaré que la réserve du Fonds d’éducation des électeurs de l’ACLU est la première qu’elle investit dans la course à la Cour suprême du Michigan. Le comité d’action politique investit également environ 300 000 $ dans les élections à la Chambre des représentants de l’État.

Les démocrates du Michigan affirment que les droits reproductifs sont toujours un facteur de motivation majeur pour les électeurs dans cet État clé et que la Cour suprême de l’État pourrait interpréter l’amendement constitutionnel de 2022 dans les affaires futures. Un juge d’un tribunal inférieur bloqué 24 heures sur 24 dans le Michigan période d’attente pour les avortements au début de l’été.

Les républicains du Michigan, de leur côté, ont présenté les élections à la Cour suprême de l’État comme une course contre l’ingérence du gouvernement dans les affaires du trio démocrate, affirmant que la question de l’avortement est réglée par la loi avec l’amendement constitutionnel. Outre la Cour suprême de l’État, les démocrates du Michigan contrôlent également la Chambre et le Sénat et ont élu un gouverneur démocrate.

La mesure de vote sur l’avortement de 2022 a contribué à pousser les démocrates du Michigan à faire basculer l’État vers le bleu.

Le parti démocrate du Michigan consacre également d’importantes ressources aux élections à la Cour suprême. L’avancée du Michigan il a d’abord été rapporté que le parti dépensait plus d’un million de dollars en publicité numérique et que Bolden et Thomas dépensaient 1,5 million de dollars dans une campagne publicitaire télévisée.

Selon les rapports de financement de campagne les plus récents, Bolden et Thomas ont collecté des centaines de milliers de dollars de plus que leurs homologues, en grande partie grâce aux contributions des comités d’action politique liés aux syndicats et aux poids lourds démocrates comme la gouverneure Gretchen Whitmer et la secrétaire d’État Jocelyn Benson.

Scott Greenlee, ancien vice-président du Parti républicain du Michigan et consultant pour les élections, a déclaré que les candidats démocrates n’ayant aucun adversaire à la convention de l’État, ils sont en avance en termes de collecte de fonds et de dépenses. Les candidats républicains ont affronté des adversaires lors de la convention de leur parti en août.

« Nous sommes en mode rattrapage », a déclaré Greenlee.

Les élections à la Cour suprême de l’État ont pris de l’ampleur nouveau sens à la lumière de la décision de la Cour suprême des États-Unis de juin 2022 d’annuler Roe v. Wade, transférant la politique de l’avortement aux États. Des millions de dollars ont été dépensés dans des élections très disputées Wisconsin et Pennsylvanie l’année suivante. Les élections à la Cour suprême Ohio et Montana Les tensions devraient également être vives en raison des décisions potentielles sur l’avortement.