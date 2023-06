L’ACLU de l’Indiana conteste la disposition interdisant l’enseignement aux jeunes étudiants sur la «sexualité humaine»

INDIANAPOLIS (AP) – Une nouvelle disposition de la loi de l’Indiana interdisant aux enseignants de dispenser des cours sur la «sexualité humaine» aux élèves de la maternelle à la troisième année est inconstitutionnelle et si vaguement écrite que les enseignants ne sauraient pas s’ils s’y conforment, un poursuite fédérale déposée vendredi fait valoir.

Le procès de l’American Civil Liberties Union of Indiana vise une partie d’une nouvelle loi qui oblige également les écoles à informer un parent si un élève demande un changement de nom ou de pronom à l’école, mais il ne remet pas en cause la disposition de notification de changement de pronom et de nom.

Les législateurs républicains ont approuvé la loi cette année lors d’une session ciblant les personnes LGBTQ + dans l’État. Il doit entrer en vigueur le 1er juillet après que le gouverneur républicain Eric Holcomb l’ait signé en mai.

Le procès de l’ACLU nomme la secrétaire à l’éducation de l’Indiana, Katie Jenner, comme défendeur et demande une injonction empêchant la disposition relative aux instructions sur la «sexualité humaine» d’entrer en vigueur le 1er juillet.

Le bureau du procureur général de l’Indiana, qui défend les lois de l’État contre les contestations judiciaires, n’a pas immédiatement répondu vendredi à une demande de commentaire.

La poursuite soutient qu’en interdisant aux enseignants de l’Indiana de dispenser un enseignement sur la «sexualité humaine» aux élèves de la maternelle à la troisième année, cela viole leurs droits au premier amendement.

Parce que la loi ne définit ni « instruction » ni « sexualité humaine », la plainte soutient également que ces termes « sont incroyablement vagues et manquent de normes vérifiables pour déterminer si la loi a été violée ou non ».

Ken Falk, directeur juridique de l’ACLU de l’Indiana, a déclaré qu’il « est écrit de manière si large qu’il serait presque impossible pour les enseignants de déterminer ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas dire aux étudiants ».

« En outre, les enseignants ont le droit du premier amendement de s’exprimer en tant que citoyens privés en dehors de la salle de classe, y compris dans les couloirs de l’école, la cour de récréation ou avant et après l’école, mais l’imprécision de cette loi aurait certainement un effet dissuasif sur ces droits. », a ajouté Falk dans un communiqué de presse.

La poursuite soutient également que la disposition viole la clause de procédure régulière en vertu du quatorzième amendement de la Constitution américaine.

Il a été déposé au nom d’une enseignante des écoles publiques d’Indianapolis, Kayla Smiley, qui enseignera aux élèves de la première à la troisième année scolaire au cours de la prochaine année scolaire et déclare qu’elle maintient une bibliothèque de classe avec «des livres adaptés à l’âge dans un large éventail de sujets et préoccupations, y compris les questions LGBTQ, telles que les biographies de Harvey Milk et Elton John.

La poursuite ajoute que Smiley « n’a aucune idée si ces livres » peuvent être considérés comme des instructions sur la sexualité humaine.

Rick Callahan, l’Associated Press