L’ACLU conteste l’interdiction de filmer la police

Le groupe a déclaré que la loi de l’Arizona viole les droits protégés par le premier amendement

L’American Civil Liberties Union (ACLU) a intenté une action en justice pour contester une loi récemment adoptée en Arizona qui interdit aux citoyens de filmer la police de près, insistant sur le fait que le droit d’enregistrer les agents est garanti par la Constitution américaine.

Le groupe de défense des droits a déposé une plainte plus tôt cette semaine, cherchant à annuler la législation adoptée en juillet au motif qu’elle viole le premier amendement.

“Le droit constitutionnel d’enregistrer la police dans l’exercice de ses fonctions officielles est l’un des outils de responsabilisation les plus efficaces du public contre les actes répréhensibles de la police”, l’ACLU a déclaré dans un communiqué, ajoutant que le projet de loi “supprimer directement les droits à la liberté d’expression, tout en limitant la responsabilité publique et la protestation efficace contre les actions du gouvernement”.

Le gouverneur républicain Doug Ducey a signé le projet de loi le mois dernier et il devrait actuellement entrer en vigueur en septembre. Une fois en vigueur, il interdira de filmer des agents à une distance de moins de huit pieds, mais prévoit quelques exceptions pour les personnes dans des véhicules lors des contrôles routiers, ainsi que pour les personnes parlant à la police dans des espaces clos sur leur propre propriété.

Selon le projet First Amendment Watch de l’Université de New York, plus de la moitié de la population américaine vit dans des États où les tribunaux ont reconnu le droit de filmer la police, beaucoup la considérant comme une activité protégée par la Constitution. L’Arizona fait partie de ces États, remettant potentiellement à l’ACLU des munitions supplémentaires dans son dernier cas.

Avant l’adoption du projet de loi de l’Arizona, la National Press Photographers Association et 23 autres libertés civiles et organisations journalistiques ont rédigé une lettre ouverte condamnant la législation, citant également des violations potentielles du premier amendement.

