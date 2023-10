L’ACLU condamne la commission scolaire Y115 de Yorkville pour avoir retiré un livre d’une classe d’anglais – Shaw Local

L’Union américaine des libertés civiles de l’Illinois condamne la décision du conseil scolaire de Yorkville d’interdire l’utilisation du livre « Just Mercy » dans un cours d’anglais au lycée de Yorkville.

« Ce que nous voyons à Yorkville fait partie d’une tentative nationale visant à restreindre le matériel de lecture basé sur la politique et l’idéologie, au détriment des étudiants et des éducateurs », a déclaré Edwin C. Yohnka, directeur des communications et des politiques publiques à l’ACLU à Chicago.

« La fièvre nationale visant à supprimer certains livres est motivée par le désir d’étouffer les histoires LGBTQ+, les voix qui dénoncent les injustices raciales et d’autres qui sont souvent réprimées dans notre société », a déclaré Yohnka.

« Yorkville ne devrait pas se joindre à ce mouvement et nous espérons qu’ils écouteront les voix – la majorité des voix – dans la communauté qui ne veulent pas que ce livre soit retiré du programme scolaire par des membres du conseil d’administration qui ne sont pas réellement présents en classe », a ajouté Yohnka.

Plus tôt cette année, le parent d’un élève du cours d’analyse rhétorique d’anglais II s’est plaint de l’utilisation du livre de Bryan Stevenson, qui jette un regard critique sur le système de justice pénale américain, déclenchant la procédure de grief uniforme du district.

Initialement, la commission scolaire a décidé le 22 mai de permettre au livre de rester le « texte d’ancrage » de la classe, à condition qu’un texte alternatif soit proposé à la classe.

Mais lors de sa réunion du 7 août, le conseil d’administration a modifié sa décision par 4 voix contre 2, ordonnant que le livre ne puisse plus être utilisé dans le cours.

Parmi ceux qui ont voté en faveur du retrait du livre de la classe figuraient le président du conseil d’administration, Darren Crawford, et les membres du conseil d’administration, Jason Demas, Mike Knoll et Mike Houston.

Ceux qui ont voté non étaient les membres du conseil d’administration Leslie Smogor et Shawn Schumacher. Jason Senffner, membre du conseil d’administration, était absent et a depuis démissionné.

Le bureau du procureur général de l’Illinois enquête sur une plainte déposée le 28 septembre alléguant que le conseil d’administration a violé la loi sur les réunions ouvertes de l’Illinois en discutant du livre à huis clos.

Le comité a cité la procédure de règlement des griefs pour justifier le fait de se réunir à huis clos pour discuter de la question.

Mais la plainte de Mary Grzywa, de Marseille, accuse les réunions à huis clos d’être inappropriées.

Le bureau du procureur général a demandé le procès-verbal et d’autres documents de la réunion à huis clos du 7 août.

« Veuillez également fournir une réponse écrite détaillée à l’allégation selon laquelle le conseil d’administration aurait discuté de manière inappropriée de la suppression d’un livre du programme au cours de cette séance à huis clos », selon une lettre adressée au district par le bureau du procureur général.

Le district scolaire « travaille actuellement avec le procureur général de l’Illinois concernant l’enquête sur la violation présumée de la loi sur les réunions ouvertes (OMA) en fournissant tous les détails et informations nécessaires », selon un communiqué publié par le porte-parole du district Y115, Brent Edwards, directeur du marketing et de la narration. .

« Le district prend au sérieux toutes les allégations relatives à la loi sur les réunions ouvertes et travaille actuellement avec son conseiller juridique et le bureau du procureur général pour préparer une réponse comme l’exige l’OMA », indique le communiqué.

Le communiqué souligne également que la commission scolaire n’a pas interdit le livre et qu’il est disponible à la bibliothèque de l’école.

« Le district estime qu’il s’est conformé pour l’essentiel à l’OMA, et aucune conclusion contraire n’a été tirée par le bureau du procureur général à ce stade », poursuit le communiqué. «Le conseil d’administration reste attaché à la transparence et au respect de l’OMA.»