L’aciérie de Zaporizhzhia refuse de se plier aux attaques russes

Commentez cette histoire Commentaire

ZAPORIZHZHIA, Ukraine – L’alarme d’air ne se soucie pas de savoir si le haut fourneau souffle. Ainsi, lorsque la sirène retentit, ce qui arrive souvent, Oleksii Klashnik ne se précipite pas dans l’un des 14 bunkers souterrains de Zaporizhstal. Au lieu de cela, lui et quelques travailleurs clés enfilent des gilets de protection avec leurs tenues résistantes à la chaleur. Ensuite, ils continuent à travailler avec le métal en fusion à des températures allant jusqu’à 1 100 degrés Celsius.

La ville de Zaporizhzhia se trouve à moins de 30 miles de la ligne de front de la contre-offensive à enjeux élevés de l’Ukraine et a été fréquemment ciblée par les forces russes. L’alarme aérienne signale un danger réel. Mais arrêter un haut fourneau au milieu de la fonte du fer en fusion utilisé pour créer de l’acier pourrait être encore plus risqué.

« Les gens se sont juste adaptés », a déclaré Klashnik, 29 ans, avec un haussement d’épaules. Malgré la guerre, les vies et les moyens de subsistance doivent continuer – et Zaporizhstal, l’une des plus grandes aciéries d’Ukraine, est un symbole de résilience dans l’un des secteurs clés de l’économie en difficulté du pays.

L’usine n’a jamais été touchée, a ajouté Klashnik, mais « vous pouvez certainement entendre les explosions dans la ville ».

Fondée en 1933, Zaporizhstal est l’une des rares usines à produire des tôles d’acier laminées à froid, vitales pour les constructeurs automobiles. C’est un géant régional et les travailleurs décrivent son échelle gigantesque en termes abstraits – vous pouvez y installer deux Monacos et demi ici, disent-ils, ou 777 terrains de football.

Plus que cela, cependant, ils le décrivent comme une preuve du refus de l’Ukraine de se rendre à l’agression russe. L’usine a fermé pendant 33 jours au début de la guerre, mais a fonctionné depuis, se rééquipant pour aider l’effort de guerre national de l’Ukraine malgré le risque.

À cause de la guerre, le géant Zaporizhstal s’est effectivement rétréci. Environ 10 000 personnes travaillaient à l’usine avant l’invasion. L’année dernière, un millier sont partis pour devenir soldats. Un millier d’autres, pour la plupart des femmes ou des hommes avec des familles, ont déménagé. Zaporizhstal n’a pas fonctionné à plus de 70 % de sa capacité depuis le début de la guerre. Actuellement, seuls deux fours sur quatre fonctionnent, la production est donc encore plus faible.

« Nous avons perdu beaucoup de nos clients », a déclaré Roman Slobodianiuk, directeur général par intérim, dans une interview.

Les luttes dans l’industrie sidérurgique reflètent à bien des égards les difficultés plus larges subies par l’industrie ukrainienne depuis l’invasion.

L’économie ukrainienne a diminué de 30 % en 2022. Bien que le déclin se soit stabilisé cette année, on ne sait pas quand la croissance reviendra. De nombreux acteurs de l’industrie sidérurgique ukrainienne craignent de prendre du retard alors que la production mondiale passe à l’acier «vert», qui utilise de l’hydrogène plutôt que des combustibles fossiles et nécessite un type de minerai de fer différent.

Pour beaucoup, c’est aussi un combat personnel. Les aciéries dominent généralement leurs villes d’origine, reliant les familles et servant de piliers de l’assiette fiscale. Plusieurs générations d’une famille peuvent travailler ensemble dans des conditions chaudes et potentiellement dangereuses.

« L’Ukraine a une culture de production d’acier », a déclaré Stanislav Zinchenko, directeur général de GMK, un groupe de réflexion économique basé à Kiev.

Cette culture a mis des centaines d’années à se développer. Au 19ème siècle, les investisseurs britanniques ont commencé à travailler avec l’empire russe pour exploiter les énormes réserves de minerai de fer du pays. Plus tard, pendant l’Union soviétique, une grande partie de ce minerai de fer a été utilisée dans l’acier destiné à la fabrication sur le marché intérieur.

Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, l’industrie a pivoté, utilisant le large fleuve Dniepr et la mer Noire voisine pour exporter des produits aussi loin que l’Amérique du Nord et l’Asie. Elle est devenue l’une des plus grandes industries d’Ukraine, juste derrière les vastes champs agricoles comme ceux qui se trouvent juste à l’extérieur de la ville dans la région de Zaporizhzhia.

Avant l’invasion russe, l’Ukraine était l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de fer et d’acier, les métaux représentant environ un tiers des exportations ukrainiennes. Il apportait un dollar sur 10 à l’économie d’avant-guerre de l’Ukraine et plus de 560 000 personnes étaient directement ou indirectement employées par l’industrie.

Cela peut être un travail difficile. Les nouveaux employés de la chaîne de production de Zaporizhstal ont été avertis qu’ils transpireraient 10 kilogrammes, ou 22 livres, au cours de leur premier mois de travail.

Outre la chaleur, il y a des vapeurs cancérigènes qui recouvrent une grande partie de la plante de poussière de couleur rouille. Les travailleurs transportent des compteurs de monoxyde de carbone en raison d’accidents mortels à l’époque soviétique.

L’impact de la guerre sur l’industrie sidérurgique a été mis en évidence par les scènes de l’usine sidérurgique d’Azovstal à Marioupol occupée l’année dernière. Cette usine, comme Zaporizhstal, fait partie de Metinvest, le géant des métaux appartenant à Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine.

Metinvest, le plus grand employeur d’Ukraine avant la guerre, comptait environ 35 000 travailleurs rien qu’à Marioupol. Le moulin d’Azovstal et son réseau de bunkers souterrains sont devenus un bastion emblématique de la résistance militaire ukrainienne avant que la Russie ne prenne le contrôle de la ville il y a plus d’un an. Il est désormais décimé.

Pour les aciéries encore en activité sur le territoire sous contrôle ukrainien, il y avait d’autres problèmes. Ils ont été coupés des mines de minerai de fer qui les approvisionnaient autrefois et ils ont subi des pannes d’électricité alors que les frappes aériennes russes ciblaient le réseau électrique.

L’effondrement récent du barrage de Kakhovka plus loin sur le Dniepr a ajouté un nouveau problème : l’eau. Mardi, une aciérie géante à Kryvyi Rih appartenant au géant des métaux ArcelorMittal a annoncé qu’elle arrêterait indéfiniment la production en raison de problèmes d’approvisionnement en eau.

Même lorsque l’acier pouvait être produit, le blocus russe des ports ukrainiens signifiait la perte de l’accès au transport maritime international qui a aidé l’Ukraine à prospérer. Les exportations transitent désormais par le rail vers l’Europe de l’Est à un coût important, ce qui limite les ventes.

« Ce que font les Russes maintenant, ça s’appelle par un mot très simple : le piratage », a déclaré Yuriy Ryzhenkov, directeur général de Metinvest.

Pour des travailleurs comme Klashnik, le plus grand changement n’est pas les sirènes : ce sont les heures.

Les quarts de travail ont été allongés de huit heures à 12 l’an dernier. L’objectif était de respecter le couvre-feu nocturne de la ville, qui maintient les habitants de Zaporizhzhia à l’intérieur la nuit. Cela signifiait quatre heures de plus par jour de travail chaud et en sueur à la fournaise.

À long terme, la dotation en personnel sera probablement une préoccupation majeure à Zaporizhstal, soulignant des problèmes plus importants concernant l’avenir de l’industrie lourde ukrainienne. Les responsables de l’usine disent avoir du mal à pourvoir certains postes vacants de spécialistes car ce type de travailleur qualifié ne vit plus dans la région.

Seuls une centaine d’ouvriers Metinest de Marioupol ont été transférés à Zaporizhstal. Metinvest espérait à l’origine trouver des emplois dans toute l’entreprise pour 6 000 travailleurs déplacés de ses installations de Marioupol, mais seulement la moitié de ce nombre a postulé. Beaucoup ont choisi de rester sur le territoire sous contrôle russe pour des raisons personnelles ou même de prendre un emploi dans l’industrie russe elle-même, beaucoup plus vaste.

« C’était un peu surprenant pour nous », a déclaré Ryzhenkov, ajoutant que le nombre limité d’emplois en Ukraine et les barrières linguistiques en Europe étaient un facteur. « Alors ils ont choisi la Russie. »

Slobodianiuk, qui a lui-même 34 ans, admet qu’il est difficile de convaincre les jeunes qu’ils devraient aller chercher un emploi dans une aciérie plutôt que, disons, dans les technologies de l’information, même si les emplois dans l’acier sont bien rémunérés. « C’est un dur labeur physique », a déclaré Slobodianiuk. « Peu de gens sont prêts à s’y engager. »

Environ 7 millions de personnes ont quitté l’Ukraine depuis le début de la guerre, aggravant un problème démographique de longue date. Des millions d’autres se sont déplacés vers l’ouest de l’Ukraine, loin des centres industriels traditionnels tels que Zaporizhzhia. Et avec les dépenses militaires qui devraient rester élevées pendant des années, des centaines de milliers de soldats seront retirés du marché du travail.

La guerre a également signifié que Metinvest et d’autres producteurs d’acier en Ukraine ont pris du retard dans la course à l’échelle de l’industrie pour passer de l’acier traditionnel, alimenté par le charbon et une source majeure d’émissions de carbone, à l’acier vert. Des pays comme la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud ont pris la place de l’Ukraine sur les marchés internationaux de l’acier. Bien que l’acier russe soit sanctionné, son minerai de fer ne l’est pas.

« Aujourd’hui, le principal fournisseur de l’industrie sidérurgique européenne est la Russie », a déclaré Zinchenko, faisant référence à l’éponge de fer et à d’autres minerais spéciaux produits par Metalloinvest, un producteur russe dont le principal actionnaire est l’oligarque sanctionné Alisher Usmanov. « Incroyable, non ? Ce devrait être l’Ukraine.

La renommée d’Azovstal a fait de l’industrie sidérurgique ukrainienne une source de fierté nationale. Mais pour maintenir l’industrie en vie, il faudra s’attaquer au type de pays que l’Ukraine veut être après la guerre.

« J’étais fier de travailler ici avant la guerre », a déclaré Klashnik en s’éloignant de la fournaise. « Et maintenant, c’est pareil. »

Offrez cet article Article cadeau