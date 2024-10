L’acide 5-hydroxyindoléacétique comme biomarqueur pour révéler une perforation dans l’appendicite aiguë | BMC Gastro-entérologie

Ces dernières années, malgré la disponibilité rapide d’outils de diagnostic dans les services d’urgence, peu de progrès ont été réalisés dans la réduction du taux d’erreurs de diagnostic de l’appendicite. Les retards dans le diagnostic de l’appendicite aiguë augmentent le risque de perforation, pouvant conduire à une péritonite ou à la formation d’un abcès. [9]. Les symptômes de l’appendicite chevauchent souvent ceux d’autres affections, telles que la gastro-entérite, les infections des voies urinaires et la maladie inflammatoire pelvienne. [10]. En cas de suspicion d’appendicite perforée, des examens plus approfondis peuvent être effectués à l’aide d’un scanner avec contraste pour révéler des complications. [11]. Cependant, dans cette étude, nous avons exploré le potentiel d’utilisation d’un biomarqueur comme alternative. Cette approche peut réduire les coûts, minimiser l’exposition aux rayonnements et diminuer le recours aux agents de contraste pour évaluer la perforation. Il est plus utile dans des populations particulières comme les patientes enceintes. Cette distinction est cruciale car le type d’incision chirurgicale varie en fonction de la présence de perforation [5]. Pour l’appendicite aiguë non compliquée, nous effectuons généralement une appendicectomie par une incision de McBurney. Cependant, si l’appendicite est perforée, une incision médiane inférieure est nécessaire pour une prise en charge appropriée. [3, 4]. L’identification d’une perforation avant la chirurgie permettrait une meilleure planification chirurgicale et une meilleure prise de décision.

L’appendice est riche en cellules entérochromaffines, qui synthétisent et stockent la sérotonine (5-hydroxytryptamine ou 5-HT). Le système digestif contient environ 95 % de la sérotonine du corps [12, 13]. Des études récentes ont montré que lors d’un processus inflammatoire de l’appendice, les taux sanguins de sérotonine augmentent. Dans le foie, la 5-HT est rapidement métabolisée en 5-HIAA par le système monoamine oxydase puis excrétée dans l’urine. [14]. Plusieurs études ont étudié l’utilisation des concentrations plasmatiques de sérotonine dans le diagnostic de l’appendicite aiguë. Kalra et coll. et Singh et coll. ont découvert que la concentration plasmatique de sérotonine est un marqueur fiable de l’appendicite aiguë précoce, en particulier lorsque les symptômes physiques ne sont pas clairs. Cependant, ils ont noté que la concentration de sérotonine est moins utile pour diagnostiquer l’appendicite gangreneuse. Ceci suggère que les niveaux de 5-HT diminuent à mesure que le processus inflammatoire progresse vers une nécrose muqueuse sévère et une destruction cellulaire. [15, 16]. Un essai clinique de Khirallah et al. (2021), ont montré un niveau significativement plus élevé de 5-HIAA dans l’appendicite aiguë que le contrôle. Leur valeur seuil optimale était 5-HIAA > 16,0 mg/gCréatinine avec une sensibilité de 91,8 % et une spécificité de 87,1 % dans la détection de l’appendicite aiguë. [17].

Dans un essai clinique mené par Jangjoo et al. (2012), aucune déférence statistique n’a été trouvée au niveau du 5-HIAA entre les patients témoins et les patients atteints d’appendicite aiguë. Ils ont déclaré que le 5-HIAA n’est pas suffisamment fiable pour être utilisé comme test unique pour un diagnostic définitif ou pour exclure une appendicite aiguë, alors qu’il peut être utile pour augmenter la précision du diagnostic, en particulier dans les stades plus graves de l’appendicite. [18]. Bolandparvaz et coll. (2004), ont montré un niveau significativement plus élevé de 5-HIAA dans les cas d’appendicite aiguë et de gangrène que dans les cas témoins, tandis que le 5-HIAA était significativement plus faible dans les cas de gangrène que dans ceux d’appendicite aiguë. Ils ont également déclaré que les performances du spot 5-HIAA étaient supérieures à celles ajustées avec la créatinine. Enfin, ils ont conclu à une réduction physiologique du taux de 5-HIAA aux stades sévères et suggérant une perforation. [19]. Kamal et coll. (2017), ont montré un niveau significativement plus élevé de 5-HIAA dans l’appendicite aiguë légère avec une spécificité de 100 %, une sensibilité de 94 % et une précision diagnostique de 97 %. Mais ils ont trouvé de nombreuses réductions du 5-HIAA dans les cas graves (perforés ou gangreneux) et aucune déférence statistique entre les cas graves et la population normale avec une spécificité de 100 %, une sensibilité de 37 % et une précision diagnostique de 68 %. [20]. Dans une étude de Mentes et al. (2009), les niveaux de 5-HIAA ont été évalués chez des patients souffrant d’appendicite aiguë. Les niveaux de 5-HIAA ont augmenté dans tous les groupes de cas d’appendicectomie dans les 24 heures suivant l’opération, la plus grande augmentation étant observée 12 heures après la ligature caecale. La précision diagnostique du 5-HIAA dans cette étude a été estimée à environ 76 %, ce qui est similaire aux résultats de notre étude. [21]. Dans une revue systématique et une méta-analyse de Montero et al. (2023), les auteurs ont conclu que même si le 5-HIAA est potentiellement un marqueur utile pour diagnostiquer l’appendicite aiguë, il ne peut pas faire la différence entre les cas compliqués et non compliqués. [22]. Cette conclusion est basée sur le fait que la plupart des études n’ont signalé aucune différence significative dans les niveaux de 5-HIAA entre ces deux groupes, tandis que le résultat de nos travaux conforte le potentiel du 5-HIAA dans la détection des cas compliqués par rapport à d’autres travaux. Dans notre étude, la différence des taux de 5-HIAA entre les patients atteints d’appendicite aiguë et perforée était significative. La sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et la valeur prédictive négative étaient respectivement de 82 %, 62 %, 75 % et 77 %, sur la base d’une analyse statistique.

Les différences entre ces études et la nôtre peuvent être dues à la taille de l’échantillon, aux considérations d’échantillonnage et à la gravité de la maladie. [20]. L’excrétion du 5-HIAA peut être influencée par diverses conditions médicales (tumeurs carcinoïdes, gastro-entérite, MII, maladie coeliaque, etc.), pharmacologiques et alimentaires, ce qui limite son utilité en tant que test de diagnostic de routine de l’appendicite aiguë. [22, 23]. Pour atténuer ces facteurs, nous avons exclu les patients ayant des antécédents de consommation de drogues liées à la sérotonine et ceux ayant consommé du café ou du chocolat contenant une quantité élevée de caféine dans les 24 heures précédant le prélèvement de l’échantillon. Cependant, de nombreux aliments peuvent également affecter les taux urinaires de 5-HIAA. Nous avons conservé les échantillons en utilisant du HCl, une protection contre la lumière et un refroidissement. Ces considérations ont été prises pour minimiser la dégradation du 5-HIAA et garantir des mesures plus précises, car l’obscurité, les températures froides et l’acidification améliorent la stabilité du 5-HIAA. [8].

La limite la plus importante de cette étude était la petite taille de son échantillon, limitée par la pandémie de COVID-19, la durée limitée de l’étude et le manque de ressources. En tant qu’étude pionnière dans notre pays, aucune recherche similaire n’a été menée jusqu’à présent. Au moment de cette étude, il était difficile de fournir suffisamment de kits d’échantillons en raison des restrictions. De plus, les méthodes de mesure du 5-HIAA ont été référencées pour les échantillons d’urine de 24 heures, ce qui rend rare l’utilisation de kits pour des échantillons d’urine aléatoires. Les futures études devraient être menées avec des échantillons plus grands et des ressources améliorées pour obtenir des résultats plus précis et plus fiables et pour établir un seuil optimal pour une utilisation clinique.