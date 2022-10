L’ACI rapporte que les ventes de maisons en septembre, généralement chargé, ont continué de ralentir – Kelowna Capital News

L’Association canadienne de l’immeuble (ACI) affirme que le marché de l’habitation du pays a continué de ralentir en septembre – un contraste frappant avec le rythme effréné des ventes que l’automne entraîne habituellement.

L’association a déclaré vendredi que les ventes de septembre étaient en baisse de 3,9 % par rapport à août, une légère augmentation du ralentissement actuel des ventes qui a commencé avec la première hausse des taux d’intérêt de la Banque du Canada en mars.

Par rapport à il y a un an, les ventes de maisons en septembre ont diminué de 32,2 % et d’environ 12 % en dessous de la moyenne pré-pandémique sur 10 ans pour le mois.

Sherry Cooper, économiste en chef chez Dominion Lending Centres, a considéré que les chiffres étaient le signe d’une correction du logement, mais a noté qu’il s’agissait d’une correction “inhabituelle” car elle est “ordonnée” et “non chaotique”.

“Les ventes de maisons ont ralenti, mais les nouvelles inscriptions aussi, de sorte que les baisses de prix sont plus modérées que prévu”, a-t-elle écrit dans une note aux investisseurs.

«Nous avons vu peu de ventes en difficulté, car la plupart des vendeurs potentiels ont beaucoup de capital immobilier et des taux hypothécaires bas – ils ne sont pas impatients d’acheter de nouvelles propriétés immédiatement. De plus, avec la flambée des loyers, la plupart des downsizers potentiels ne souhaitent pas faire ce compromis.

Le ralentissement national signalé par l’ACI survient près de deux semaines après que les chambres immobilières de nombreuses grandes villes, dont Toronto et Vancouver, ont signalé une baisse des ventes et beaucoup moins de nouvelles inscriptions qu’elles ne le prévoyaient pour ce qui est généralement l’une des périodes les plus occupées de l’année.

Au lieu de la frénésie, ils ont trouvé peu de guerres d’enchères et de nombreux vendeurs ont été découragés d’inscrire leurs propriétés parce qu’ils craignaient de ne pas rapporter autant d’argent que leurs voisins au début de l’année, lorsque le marché évoluait à un rythme effréné.

Robert Kavcic, économiste principal chez BMO Capital Markets, a déclaré que les conditions provoquaient une « impasse sur le marché ».

“Les acheteurs ne peuvent pas se qualifier ou se permettre des prix de début d’année, et ne veulent probablement pas attraper des couteaux qui tombent de toute façon (à quelle vitesse le sentiment s’est transformé)”, a-t-il écrit dans une note aux investisseurs.

«Mais, les vendeurs peuvent attendre de meilleures conditions de marché ou, dans le cas des investisseurs, mettre des unités sur le marché locatif. En d’autres termes, le marché ne s’équilibre pas en ce moment, d’où le manque de volumes de transactions.

Il a noté que bien que l’équilibre du marché soit faible, il n’y a pas de vente forcée ou de dumping de propriétés, et a ajouté qu’il considérait toujours les nouvelles inscriptions du pays comme “très bien comportées” car le nombre de maisons nouvellement inscrites avait baissé de 0,8% sur mois après mois en septembre.

D’une année à l’autre, les nouvelles inscriptions ont diminué de 1,5 %.

“Les inscriptions ont chuté pour le troisième mois consécutif, indiquant qu’un ralentissement de l’économie et des taux d’intérêt plus élevés n’ont pas encore forcé une augmentation significative de l’offre”, a déclaré James Orlando, directeur et économiste principal chez TD Economics, dans une note aux investisseurs.

“En fait, les conditions de prix faibles maintiennent les vendeurs potentiels sur la touche.”

Le prix national moyen réel des maisons était de 640 479 $ en septembre, en baisse de 6,6 % par rapport au même mois l’an dernier.

L’ACI a déclaré que l’exclusion de la région du Grand Vancouver et du Grand Toronto, deux des marchés du logement les plus actifs et les plus chers au Canada, réduisait de plus de 117 000 $ le prix moyen national.

Sur une base désaisonnalisée, le prix national moyen des maisons a totalisé 650 172 $, une baisse de 1,2 % par rapport à août.

Alors que la Banque du Canada devrait augmenter encore plus son taux directeur, Orlando s’attendait à une pression supplémentaire sur les prix et prévoyait une baisse de 22% du prix moyen des maisons entre le début de 2022 et 2023.

Pendant ce temps, Kavcic a déclaré: «Avec des taux hypothécaires à travers le spectre qui devraient dépasser 5% à mesure que la Banque du Canada se resserre davantage, cette découverte à la baisse des prix va probablement persister jusqu’à l’année prochaine, et quiconque attend de meilleures conditions de marché est va avoir besoin d’un coup de chance.

—Tara Deschamps, La Presse canadienne

ventes à domicile