Lachlan Turzan transforme les motifs de l’eau en sculptures liquides

L’artiste de l’eau, de la lumière et du son Lachlan Turczan crée des Watergrams cymatiques comme des paysages d’un autre monde nés dans les limites d’une chambre noire. Grâce à l’exposition de motifs vibrants d’eau sur du papier photosensible, Turczan dévoile une exploration hypnotique de la visuel et sonique dimensions de cet élément. Ses tirages sans caméra documentent sa série Resonance, donnant naissance à des sculptures cymatiques qui animent l’eau comme un art liquide, révélant des formes semblables à des sculptures qui palpitent et ondulent dans une danse rythmée. Lorsque la lumière traverse les motifs d’ondes complexes et est capturée sur du papier photosensible, elle est captée par l’eau qui sert de lentille qui focalise et disperse la lumière en fonction des différentes fréquences présentes dans le liquide.

toutes les images et vidéos sont une gracieuseté de Lachlan Turczan

les watergrammes cymatiques véhiculent des motifs d’ondes rythmiques

Dans les Watergrams de Lachlan Turczan, des fréquences allant de 20 à 60 Hz sont capturées, chacune donnant lieu à des manifestations visuelles distinctes. Les fréquences les plus basses se manifestent sous la forme de motifs d’ondes expansifs, tandis que les fréquences plus élevées créent des réseaux plus serrés d’ondelettes plus petites, peignant une riche tapisserie de rythmes aquatiques. Utilisant des angles de lumière abrupts, le artiste aplatit stratégiquement les ombres ondulées sur le papier photosensible, garantissant ainsi la clarté et la définition de l’impression finale. À l’inverse, les angles obliques projettent des ombres allongées, traçant les contours de chaque crête de vague, ajoutant de la profondeur et de la dimension au paysage éthéré capturé sur film.

L’équilibre entre le temps d’exposition et l’angle de lumière joue également un rôle important dans l’impression finale. Les Watergrammes de Turczan utilisent tous un temps d’exposition de 250 μs ou 1/4000ème de seconde, capturant l’instant précis de l’oscillation de l’eau presque instantanément. Utilisant des angles de lumière abrupts, les motifs de vagues sont stratégiquement aplatis sur le papier photosensible, garantissant ainsi la clarté et la définition de l’impression. À l’inverse, les angles obliques projettent des ombres allongées depuis le sommet de chaque crête de vague, ajoutant de la profondeur et de la dimension aux paysages capturés.

Les Cymatic Watergrams de Lachlan Turczan unissent l’eau, la lumière et le son



ondes oscillant à 60hz



ondes oscillant à 120hz



Tirage Watergram 8×10 enregistrant des ondes cymatiques oscillant à 60hz avec un temps de pose de 250 μs



ici, le flash a exposé les ondes sous un angle très oblique



périmètre exposé du bassin d’eau



Tirage Watergram 11×14 enregistrant des ondes cymatiques oscillant à 120hz avec un temps de pose de 250 μs



ondes cymatiques oscillant à 120hz avec un temps de pose de 250μs



ondes cymatiques qui oscillent à 10hz avec un temps de pose de 250μs

informations sur le projet :

nom: Watergrammes cymatiques

artiste: Lachlan Turczan

