Lachlan Murdoch assumera le trône médiatique de son père

Rupert Murdoch a pris sa retraite de son empire médiatique. Son fils Lachlan le fera prendre les rênes de News Corp. et Fox Corp. une année difficile pour Fox News (plus d’informations sur son départ ci-dessous).

Faut-il continuer à investir dans la Big Tech ?

La Californie a proposé de nouvelles règles pour la tarification de l’assurance habitation. Les régulateurs ont déclaré que les entreprises peuvent facteur de changement climatique dans le but de garder les assureurs en fuite dans État.

L’administration Biden a créé le Bureau de prévention de la violence armée. Dirigé par le vice-président Kamala Harris, pl’art de son mandat est pour aider à passer davantage de réglementations au niveau des États sur les armes à feu.

Cisco a racheté la société de cybersécurité Splunk pour 28 milliards de dollars. Une utilisation accrue de l’IA signifie davantage de menaces potentielles pour la sécurité, et Cisco ne veut prendre aucun risque.

Un grand chiffre : 125 mph

Le service ferroviaire à grande vitesse Brightline lancera aujourd’hui un itinéraire entre Miami et Orlando qui verra les trains atteindre jusqu’à 125 mph (200 km/h) sur le trajet de 3,5 heures et 235 milles (378 kilomètres) entre les deux plus grandes destinations touristiques de Floride.

C’est un véritable changement de cap pour les États-Unis, qui sont loin derrière des pays comme Chine, Japon, et l’Espagne lorsqu’il s’agit de transporter les gens vers des lieux via des réseaux de trains à grande vitesse. Les bailleurs de fonds privés jouent un rôle important dans cette initiative : le prix de 5 milliards de dollars de Brightline est soutenu par Fortress Investment Group, qui espère avoir 8 milliards d’utilisateurs par an.

Mais aucun projet privé de train à grande vitesse aux États-Unis ne pourrait démarrer sans financement public. Julia Malleck de Quartz explique.

Rupert Murdoch a démissionné en lançant un discours contre les « élites »

Dans sa note de départ des conseils d’administration de Fox Corp. et de News Corp., Murdoch avait quelques réflexions à partager et, comme on pouvait s’y attendre, ses propos s’inspirent des mêmes motifs antilibéraux et anti-élites sur lesquels il a construit ses entreprises. :

Murdoch : Mon père croyait fermement en la liberté et Lachlan est absolument engagé dans cette cause. Les bureaucraties égoïstes cherchent à faire taire ceux qui remettent en question leur origine et leur objectif. Les élites méprisent ouvertement ceux qui ne sont pas membres de leur classe raréfiée. La plupart des médias sont de mèche avec ces élites, colportant des récits politiques plutôt que de rechercher la vérité.

Annotation de Quartz : Murdoch définit son travail comme une mission : il s’insurge sans cesse contre les ennemis – réels ou imaginaires – qui cherchent à le faire tomber, ainsi que son empire et ses convictions politiques. On ne se rend pas compte que Murdoch le riche, Murdoch le puissant, Murdoch le faiseur de roi politique, Murdoch la voix du conservatisme, Murdoch le magnat de la télévision seraient certainement considérés comme une élite.

C’est juste une partie du mémo. Lisez-le dans son intégralitéainsi que le reste des annotations de Scott Nover.

Département de jargon : Luddite

🪡 Les ouvriers du textile de l’ère industrielle qui ont peut-être été les premiers à voir les machines venir travailler (mais plutôt que de laisser les machines changer leurs moyens de subsistance, les ouvriers ont organisé une rébellion clandestine).

Dans la culture populaire d’aujourd’hui, le mot a été transposé aux individus qui préfèrent être hors réseau, ou qui se moquent des smartphones et du temps passé devant un écran, des types qui ne veulent absolument rien avoir à faire avec l’IA. Mais comme l’écrit Gabriela Riccardi, l’histoire d’origine des Luddites peut montrer la voie à suivre dans notre nouvelle ère des machines.

Des découvertes surprenantes

Illustration: Commission américaine pour la sécurité des produits de consommation

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation a sorti un album. Seulement des pétards sur Nous sommes en sécurité maintenant, n’est-ce pas.

L’année de Notre Seigneur 2023 a quelque chose en commun avec 1940. Beaucoup de jeunes adultes vivent à la maison.

Les matières fécales d’espèces menacées pourraient traiter les ulcères du pied diabétique. Ça sent mauvais, oui, mais ça vaut probablement le milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars) économies annuelles pour le National Health Service du Royaume-Uni et pour la sauvegarde des orteils.

Les archéologues pensent avoir découvert la plus ancienne structure en bois construite par un humain. Le Pièce vieille de 476 000 ans peut avoir été utilisé comme partie d’une passerelle ou d’une plate-forme surélevée.

Envie de porter une doudoune d’été qui vous rafraîchit lorsque vous mettez des canettes de bière froides dans ses poches ? C’est une chosemais est-ce que ce sera devenir un symbole de statut?

