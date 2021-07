Lachlan Coote: les Hull Kingston Rovers confirment la signature de l’arrière latéral de St Helens à partir de 2022 | Nouvelles de la ligue de rugby

Le déménagement de Lachlan Coote à Hull KR à partir de 2022 a été confirmé

Lachlan Coote a révélé à quel point la vision de Tony Smith pour les Hull Kingston Rovers était la clé pour lui d’accepter de rejoindre le club avec un contrat de deux ans.

Le transfert de longue date de l’arrière latéral de St Helens à leurs rivaux de la Super League Betfred pour la saison 2022 a été confirmé mercredi soir, mettant fin à un séjour de trois saisons avec les champions consécutifs.

Il est la dernière signature de haut niveau à avoir accepté de déménager chez Rovers et la vision et l’approche de l’entraîneur-chef Smith en matière de gestion des joueurs se sont avérées essentielles pour que l’international écossais décide de déménager à East Hull à partir de la saison prochaine.

« C’était vraiment la principale raison de signer pour le club », a déclaré Coote. « J’avais de bonnes discussions avec Tony sur ce qu’est Hull KR et ce qu’ils ont mis en place m’a vraiment plu.

« Je suis vraiment très attaché à cette relation joueur-entraîneur. Tony était également très attaché à cela, s’assurant que nous pouvions travailler les uns avec les autres. Je suis également très excité pour le défi, un nouveau départ et un passage au l’autre côté du pays.

« Passer à Hull KR est excitant. Je pense que le club lui-même va dans la bonne direction. Je suis vraiment excité de traverser là-bas et de voir ce que sont la ville et les fans. »

L’un des membres actuels de l’équipe Hull KR qui attend avec impatience l’arrivée de Coote est son compatriote international écossais et ancien coéquipier des North Queensland Cowboys, Kane Linnett.

La paire faisait tous deux partie de l’équipe des Cowboys qui a remporté la gloire de la Grande Finale de la LNR en 2015 et la deuxième rangée est enthousiasmée par la perspective de renouer avec son ami proche au niveau du club.

« C’est un bon pote à moi et nous avons eu beaucoup de foot ensemble aux Cowboys », a déclaré Linnett. « Nous avons joué dans de gros matchs, remporté une grande finale et je sais ce qu’il apportera à notre équipe. Il est très professionnel sur et en dehors du terrain, donc je suis ravi de jouer à ses côtés l’année prochaine.

« Il a un excellent jeu de coups de pied gauche et cela va aider Jordan Abdull sur ce côté gauche, donc l’équipe a l’air bien pour l’année prochaine.

« Je viens de lui dire que nous avons un bon groupe de garçons et que nous formons une bonne équipe. J’espère que nous pourrons jouer les uns avec les autres et j’espère que cela l’a aidé à prendre sa décision. »

Tony Smith est enthousiasmé par ce que Lachlan Coote apportera à Hull KR

Coote a joué un rôle clé dans les triomphes de la Grande Finale de St Helens 2019 et 2020 depuis qu’il a rejoint le club, ainsi que d’avoir été nommé arrière latéral dans la Super League Dream Team lors de sa première année dans la compétition.

Smith est enthousiasmé par ce que le joueur de 31 ans apportera aux Rovers à la fois en termes de capacités et d’attitude, et pense que c’est un autre signe de l’évolution de la perception du club.

« Comme nous l’avons vu avec la forme depuis son arrivée au Royaume-Uni, il s’est avéré être l’un des interprètes les plus constants de la Super League », a déclaré Smith. « Il est toujours un joueur de premier plan en Super League, et il apporte une mentalité professionnelle.

« Les gagnants ont une bonne attitude professionnelle vis-à-vis de leur travail. Il était très désireux de nous rejoindre et d’ajouter à ce qui a déjà été une carrière très réussie.

« Certaines des façons qui ont poussé un joueur comme Lachlan à nous considérer sont la façon dont nous jouons sur le terrain. Cela a poussé certaines personnes à se lever et à nous regarder de différentes manières.

« Nous avons changé le calibre des cibles que nous recherchions, et nous avons eu la chance d’avoir quelqu’un de la qualité de Lachlan pour rejoindre un groupe de personnes qui travaillent très dur en ce moment pour avoir de plus en plus de succès. »

Vue d’expert

Jon Wells, expert de la ligue de rugby Sky Sports :

Lachlan Coote est l’un de mes joueurs préférés au cours de la dernière décennie à la fois en Super League et en NRL ; Je l’ai aimé à Penrith, je l’ai vraiment aimé aux Cowboys et a été exceptionnel pour St Helens.

Il est une présence calme, rassurante et apparemment omniprésente à l’arrière, des qualités clés dans un poste clé.

Mais il est également hautement qualifié et férocement compétitif et c’est une énorme déclaration de signature pour un club clairement ambitieux des Hull Kingston Rovers.