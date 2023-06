Lachlan Coote: l’arrière latéral des Hull Kingston Rovers prend sa retraite sur avis médical en raison de commotions cérébrales | Actualités de la Ligue de Rugby

Lachlan Coote a été contraint de prendre sa retraite avec effet immédiat

Lachlan Coote a pris sa retraite avec effet immédiat sur avis médical suite à une série de commotions cérébrales au cours des deux dernières saisons.

L’arrière latéral des Hull Kingston Rovers Coote a remporté trois titres consécutifs de Super League Betfred avec St Helens entre 2019 et 2021 avant de rejoindre les Robins avant la campagne 2022.

La carrière professionnelle du joueur de 33 ans comprenait également une reconnaissance internationale avec l’Écosse et la Grande-Bretagne, en plus de passages avec les Penrith Panthers et les North Queensland Cowboys.

« Après avoir subi une autre commotion cérébrale à Magic round, ma cinquième commotion cérébrale en moins de deux ans, je savais que j’allais être confronté à des conversations difficiles », a déclaré Coote sur le site Web de Hull KR.

« Avec tout le soutien de mon entraîneur Willie Peters, [Hull KR CEO] Paul Lakine, [Hull KR owner] Neil Hudgell et l’équipe médicale de Hull KR, j’ai pris la décision très difficile de prendre ma retraite immédiatement.

« La ligue de rugby a toujours passé avant tout, maintenant je pense qu’il est temps de mettre ma santé, mon avenir, ma famille en premier.

« J’ai toujours du mal à accepter cette décision et ces derniers jours ont été très émouvants, sachant que je ne pourrai plus jouer aux côtés de mes coéquipiers et terminer ce que nous avons commencé. »

L’entraîneur-chef de Hull KR Willie Peters a rendu hommage à Lachlan Coote

Coote, né en Australie, a fait 27 apparitions pour les Rovers, qui occupent le septième rang de la Super League après 15 matchs.

Il a marqué 161 points pour le club, dépassant les 1 000 points en carrière pendant cette période.

« Au nom de tout le monde à Hull KR, nous aimerions féliciter Lachlan pour une merveilleuse carrière de 15 ans », a déclaré l’entraîneur-chef de Hull KR, Peters. « Lachlan est un gagnant éprouvé et continuera sans aucun doute dans sa retraite.

« C’est une triste situation pour Lachlan de devoir prendre sa retraite au milieu de la saison. Cependant, sa santé et sa famille passent avant tout et la décision est la bonne pour lui et sa famille. »