Lachlan Coote de Hull KR prendra sa retraite à la fin de la saison après 15 ans de carrière dans la LNR et la Super League | Actualités de la Ligue de Rugby

Lachlan Coote raccrochera ses crampons à la fin de la saison de Super League

L’arrière latéral de Hull KR Lachlan Coote prendra sa retraite à la fin de la saison de Super League après une carrière de 15 ans qui l’a également vu jouer dans la LNR.

Coote a remporté trois grandes finales de la Super League pendant son séjour à St Helens de 2019 à 2021 ainsi qu’une grande finale de la LNR avec les North Queensland Cowboys.

Le joueur de 33 ans a amassé plus de 1 000 points en 263 apparitions au cours de sa brillante carrière, qui a également inclus les honneurs de la NRL Auckland Nines et du World Club Challenge.

« Je suis heureux d’annoncer que je prendrai ma retraite à la fin de la saison 2023, cela a été une décision très difficile à prendre mais je sais que c’est la bonne pour moi et ma famille », a déclaré Coote sur le site officiel du club.

« Au cours des 15 dernières années, j’ai rencontré tant de gens formidables et j’ai appris tant de leçons précieuses dans le sport. Je serai toujours reconnaissant pour ce que la ligue de rugby m’a apporté, merci à tous ceux qui ont fait partie de ma carrière. »

L’international écossais a signé avec St Helens en 2019 avant d’aider l’équipe à remporter trois victoires consécutives en Grande Finale ainsi qu’à perdre une finale de Challenge Cup à son arrivée et à en gagner une contre Castleford en 2021.

Coote espère ajouter à son succès passé lors de sa dernière année avec Hull KR actuellement troisième du classement de la Super League, à égalité avec 16 points avec Wigan, deuxième, et à seulement deux de moins que les leaders Warrington.

« Lachlan est un gagnant éprouvé et une personne de qualité. Il a remporté des compétitions dans la Super League et dans la LNR et a été un joueur hors pair dans les deux compétitions », a déclaré l’entraîneur-chef de Hull KR, Willie Peters.

« Son professionnalisme et ses qualités de leader sont à la hauteur des meilleurs. Je ne doute pas que quoi que Lachlan décide de faire après le rugby, ce sera un succès. Nous avons des affaires inachevées et beaucoup à attendre avant que Lachlan ne raccroche les crampons à la fin de la saison. »