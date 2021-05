Lâchez tout et lisez les commentaires sauvages laissés par Desis sur la photo Instagram de The Great Khali

Si vous ne suivez pas déjà The Great Khali sur Instagram, faites-le maintenant. Vous ne le regretterez pas. Bien sûr, son monde en ligne serait plus apprécié par ceux qui l’ont regardé sur le ring pendant son séjour à la WWE. Mais après s’être retiré du relais de lutte, Dalip Singh Rana alias Khali est très pertinent pour les masses indiennes. D’autant plus que le géant de la lutte n’est pas si intimidant après tout et que ses publications régulières sur Insta témoignent qu’il est hilarant innocent et que ses compétences en synchronisation labiale ne sont pas toujours pertinentes, mais cela ne l’empêche pas de faire ce qu’il fait ou l’auditoire de les laisser tomber par-dessus tout, des commentaires sauvages.

Dans un récent téléchargement, Khali a donné un aperçu de sa jeunesse et la communauté Instagram l’a acceptée.

Voici quelques-uns des commentaires:

« Le tigre s’est effondré après le verrouillage. »

« Real Id se aao Hulk Hogan 🙌 »

« Monsieur, sautez maarke dharti ka axe ghuma do, taaki aapke photo ko hum theek se dekh paayein. »

« Sir apna bicep nikal k meri thai bna do. »

« Sir saans chodke india ko oxygene dedo. »

« Sir meri mundi teri krdo taki muje photo seedhi dikhe. »

«Topi utar kr tent lgado.»

« Monsieur apne biceps me daboch lo mujhe. »

« Khali monsieur ressemblant au diagramme du théorème de Pythagore. »

« Sir vo sir pe pehna hua laal kapda khaa jao. »

« Sir sari gandi commente apni Pocket Mein dal do. »

« Sir mere ghr ake sara ambuja ciment kha jao. »

« Sir ek haath maarke meri khopdi khol do. »

Les commentaires ne s’arrêtent pas.

« Sir Kood Jao Earthquake Kardo. »

« Sir supermoon se football khelo. »

«Sir ki taango ka gap bhi Eiffel Tower lagta hai.»

« Sir jump maar ke chand se gaitonde bhau ko le aao wapis. »

Et ça continue…

En conclusion, nous aimerions citer un utilisateur d’Instagram: « Sir suraj se samne khade hoke poore world main andhera kardo. »

