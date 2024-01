L’achèvement du Baird Center et la construction d’un lieu de divertissement mettront en évidence l’activité de développement de la région de Milwaukee en 2024

Le Wisconsin Center District a commencé il y a deux ans la construction d’une extension de 456 millions de dollars du centre des congrès du centre-ville de Milwaukee, et son achèvement cette année sera l’un des ajouts les plus notables à la région en 2024. Une fois le projet terminé, le Baird Center aura un total de 1,3 million de pieds carrés bruts, dont une salle d’exposition de 300 000 pieds carrés, 52 salles de réunion, 400 places de stationnement intérieures et une salle de bal sur le toit avec terrasses extérieures. Peut-être plus particulièrement, le lieu agrandi sera réalisé à temps pour la Convention nationale républicaine de 2024 cet été, lorsque la ville pourra le montrer aux quelque 50 000 visiteurs de la convention. Les responsables du Wisconsin Center District et de VISIT Milwaukee espèrent tirer parti du RNC pour attirer davantage de conventions dans les installations agrandies. Le Baird Center devrait ouvrir ses portes ce printemps avec un gala le 16 mai. Alors que le projet d’agrandissement du Baird Center se termine cette année, la construction de quatre autres lieux de divertissement et centres culturels à grande échelle devrait démarrer à Milwaukee. Le plus grand est le stade de football prévu pour l’Iron District, un développement de 220 millions de dollars dirigé par Bear Development, basé à Kenosha, et Kacmarcik Enterprises, basé à Grafton. Le stade de football professionnel prévu ancrerait un développement à usage mixte de 11 acres, situé au nord-est de l’échangeur Marquette, au centre-ville de Milwaukee. Cependant, pour finaliser le financement, la construction du stade de football de 8 000 places et d’un hôtel d’environ 200 chambres pourrait commencer ce printemps, ont indiqué les promoteurs, qui envisagent un achèvement en 2026. Un autre projet à surveiller en 2024 est la salle de concert tant attendue prévue dans le Deer District. Initialement présenté comme un complexe abritant deux salles de concert, le promoteur de concerts FPC Live, basé à Madison, a réduit ses projets à une seule salle d’une capacité de 4 500 places, qui sera construite sur la section nord-est de l’ancien site du Bradley Center, juste au sud du Fiserv Forum. Une fois la deuxième série d’approbations municipales terminée, le site devrait ouvrir ses portes cette année. Sous réserve d’atteindre ses objectifs de collecte de fonds, la terre pourrait également commencer à bouger pour le nouveau musée public de Milwaukee ce printemps. Le projet de 240 millions de dollars amènera un musée de 200 000 pieds carrés sur six étages au coin de North 6th Street et West McKinely Avenue, dans le quartier de Haymarket. De plus, le Milwaukee Rep reconstruira son complexe théâtral du centre-ville de Milwaukee. Le projet de 75 millions de dollars est financé à plus de 90 % et la construction devrait commencer en mai.

Changements de fonction

Dans un marché des bureaux plus calme, largement tiré par la tendance du travail à domicile, les conversions de bureaux sont une histoire à surveiller en 2024. L’une des plus grandes tours de bureaux du centre-ville de Milwaukee, 100 East, devrait subir une telle conversion. Les plans ont été rendus publics en 2023 sur les intentions des promoteurs de convertir le bâtiment de 35 étages en 350 appartements de luxe. Les locataires de bureaux restants dans l’immeuble sont à la recherche de nouveaux logements. Bien que les promoteurs aient déclaré qu’il est peu probable que les travaux sur la 100 Est commencent cette année, le bâtiment n’est que l’un des nombreux immeubles de bureaux qui pourraient connaître des changements majeurs cette année. La société de développement F Street prévoit de remplacer deux immeubles de bureaux vides à Brown Deer par 148 appartements au prix du marché. L’entreprise basée à Milwaukee prévoit de commencer la démolition cette année. À Brookfield, un promoteur californien prévoit de commencer cette année la construction de son projet visant à remplacer deux immeubles de bureaux pour la plupart vides dans le parc de bureaux de Bishop’s Woods par 203 logements pour les travailleurs. En outre, Bear Real Estate Group, basé à Kenosha, pourrait verrouiller ses concepts de réaménagement du bloc de Johnson Controls au centre-ville de Milwaukee alors que le fabricant d’équipements de construction consolide sa main-d’œuvre locale sur son campus de Glendale, laissant derrière lui un campus multi-bâtiments de 430 000 pieds carrés au centre-ville. . Mais malgré les changements culturels autour du travail de bureau – qui ont conduit certaines entreprises à réduire ou à supprimer leurs espaces de bureaux – il existe encore des points forts notables sur le marché des bureaux du métro de Milwaukee. La société de technologie financière Fiserv déménage de Brookfield au centre-ville de Milwaukee. La société Fortune 500 occupera 160 000 pieds carrés d’espace dans le bâtiment HUB640, où des travaux de construction se sont déroulés ces derniers mois. Le bureau, qui accueillera à terme 780 employés, se trouve au-dessus d’un nouveau magasin Kohl’s ouvert en novembre, remplaçant un magasin de Boston fermé en 2018. L’année dernière, la société de services financiers Fortune 100 Northwestern Mutual a annoncé et commencé la construction d’un projet de 500 millions de dollars. projet visant à transformer son immeuble de bureaux nord du centre-ville pour qu’il corresponde à la tour et au bâtiment Commons de l’entreprise, juste au sud du bâtiment nord. La transformation a été qualifiée de « définition de l’horizon » et entraînera le déménagement de 2 000 employés du bureau de banlieue de Northwestern Mutual à Franklin. Même s’il ne devrait pas être achevé avant 2027, certaines parties du nouveau bâtiment pourraient commencer à prendre forme cette année.

Le logement abordable

Même si les immeubles de bureaux sous-utilisés sont convertis en logements résidentiels, s’ajoutant au parc immobilier de Milwaukee, on estime que le comté de Milwaukee à lui seul a besoin de plus de 46 000 logements inférieurs au prix du marché. Les experts affirment qu’il faudra des décennies pour atteindre ce chiffre au rythme actuel de développement, mais certains des développeurs émergents de Milwaukee espèrent y mettre un frein. KG Development Group, basé à Milwaukee, aura les mains pleines avec trois projets de logements abordables en construction cette année : un immeuble d’appartements à usage mixte de 91 logements dans le quartier Riverwest de Milwaukee qui devrait être achevé en 2024 ; un immeuble d’appartements de 55 logements dans le quartier Five Points de la ville, dont les travaux devraient être inaugurés au début de cette année ; et un immeuble d’appartements à usage mixte de 67 logements dans le quartier de Harambee qui devrait également être inauguré cette année si l’équipe de développement obtient des crédits d’impôt pour logements sociaux de la Wisconsin Housing and Economic Development Authority. Rule Enterprises envisage d’inaugurer cette année un immeuble de 140 logements à Freshwater Plaza, dans le quartier de Harbor View à Milwaukee, et Cupid Development envisage de commencer à travailler sur un projet de 50 logements dans le quartier de la Division Nord. Le Near West Side bénéficiera d’un coup de pouce cette année avec l’ajout du Concordia 27, qui comptera 33 appartements abordables, ainsi que des espaces commerciaux et de bureaux, ainsi que des services de soutien dans un bâtiment historique. Milwaukee peut également s’attendre à voir des progrès significatifs dans le plus grand développement privé de logements abordables de l’histoire de l’État, alors que Bear Development poursuit ses travaux sur son projet de logements abordables de 576 logements, Filer & Stowell Lofts, à Bay View. Les premières unités devraient être achevées en 2025. Certains promoteurs locaux espèrent également commencer à travailler sur des projets de logements abordables dans la banlieue du comté de Milwaukee, comme AK Development avec un projet de logements abordables de 60 unités dans le sud de Milwaukee et Jewish Family Services. avec un projet de 56 logements à Brown Deer.